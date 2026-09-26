Bakan Murat Kurum Tarihi Rekoru Açıkladı! 1964'ten Bu Yana En Büyüğü Yaşandı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 2016–2025 dönemine ait küresel ve ulusal sıcaklık ile kuraklık analizlerini içeren verileri açıkladı. Yayınlanan veriler ve görsel analizler, Türkiye’nin hem sıcaklık hem de kuraklık açısından tarihi seviyelere ulaştığını gözler önüne seriyor.
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Türkiye'nin en sıcak yılı 2024 oldu. En kurak yıl ise 2025.
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İklim krizinin etkileri gözler önüne serildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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