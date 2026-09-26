Bakan Murat Kurum Tarihi Rekoru Açıkladı! 1964'ten Bu Yana En Büyüğü Yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Copernicus/ECMWF ve NOAA verilerine dayanarak hazırlanan raporda, Türkiye ve dünya genelinde yaşanan iklim değişimi sayısal verilerle ortaya konuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, X hesabından verileri paylaştı.

Verilere göre 2024 en sıcak yıl oldu. 2025 ise 1964 yılından bu yana 'en kurak yıl' olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, 2024 yılında 15,6 °C ortalama sıcaklık değerine ulaşarak ölçüm yapılan tarihler arasındaki 'en sıcak yıl' olarak kayıtlara geçti. 2025 yılı ise Türkiye genelinde 1964 yılından bu yana yaşanan 'en kurak yıl' olarak kaydedildi.

Bakan Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

'İklim değişikliği geleceğin değil, bugünün meselesi.🌎

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzün paylaştığı 2016–2025 döneminin küresel ve ulusal sıcaklık ile kuraklık analizlerine göre;

☀️2024 Türkiye’nin kayıtlardaki en sıcak yılı,

🪾2025 ise 1964’ten bu yana en kurak yılı oldu.

İklim değişikliği ile mücadele bugün artık bir zorunluluk. İklime dirençli bir Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz.'