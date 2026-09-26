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Bakan Murat Kurum Tarihi Rekoru Açıkladı! 1964'ten Bu Yana En Büyüğü Yaşandı

Bakan Murat Kurum Tarihi Rekoru Açıkladı! 1964'ten Bu Yana En Büyüğü Yaşandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.09.2026 - 13:44
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 2016–2025 dönemine ait küresel ve ulusal sıcaklık ile kuraklık analizlerini içeren verileri açıkladı. Yayınlanan veriler ve görsel analizler, Türkiye’nin hem sıcaklık hem de kuraklık açısından tarihi seviyelere ulaştığını gözler önüne seriyor.

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Türkiye'nin en sıcak yılı 2024 oldu. En kurak yıl ise 2025.

Türkiye'nin en sıcak yılı 2024 oldu. En kurak yıl ise 2025.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Copernicus/ECMWF ve NOAA verilerine dayanarak hazırlanan raporda, Türkiye ve dünya genelinde yaşanan iklim değişimi sayısal verilerle ortaya konuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, X hesabından verileri paylaştı. 

Verilere göre 2024 en sıcak yıl oldu. 2025 ise 1964 yılından bu yana 'en kurak yıl' olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, 2024 yılında 15,6 °C ortalama sıcaklık değerine ulaşarak ölçüm yapılan tarihler arasındaki 'en sıcak yıl' olarak kayıtlara geçti.  2025 yılı ise Türkiye genelinde 1964 yılından bu yana yaşanan 'en kurak yıl' olarak kaydedildi.

Bakan Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

'İklim değişikliği geleceğin değil, bugünün meselesi.🌎

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzün paylaştığı 2016–2025 döneminin küresel ve ulusal sıcaklık ile kuraklık analizlerine göre; 

☀️2024 Türkiye’nin kayıtlardaki en sıcak yılı, 

🪾2025 ise 1964’ten bu yana en kurak yılı oldu.

İklim değişikliği ile mücadele bugün artık bir zorunluluk. İklime dirençli bir Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz.'

İklim krizinin etkileri gözler önüne serildi.

İklim krizinin etkileri gözler önüne serildi.

Açıklanan raporda küresel ölçekteki ürkütücü tablonun detayları da paylaşıldı. 2016–2025 dönemi küresel ölçekte son dönemin 'en sıcak 10 yıllık dönemi' oldu. Dünya genelinde 2024 yılı 'Rekor Sıcak Yıl' ilan edilirken, 2023 ve 2025 yılları ise '3. En Sıcak Yıl' olarak kaydedildi. Ayrıca 2025 yılında küresel okyanus ısı içeriği (Ocean Heat Content - OHC) modern gözlem tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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