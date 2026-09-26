Elektrik Faturalarında Gizli Zam Kapıda: Milyonlarca Hanenin Desteği Kesilecek

Hazırlıkları sürdürülen yeni taslağa göre, mevcut uygulamada yıllık 4 bin kilovatsaat (kWh) olarak belirlenen destekli tüketim sınırının 3 bin kilovatsaate geriletilmesi planlanıyor. Bu eşiğin aşağı çekilmesi, özellikle aylık elektrik faturası ortalama 780 TL ve üzerinde gelen çok sayıda konutun artık devlet desteğinden faydalanamayacağı anlamına geliyor.

Limiti aşan aboneler, elektriği gerçek maliyet üzerinden fiyatlanan ve buna göre vergilendirilen yüksek kademeli tarifeden ödemek zorunda kalacak.

Sınırı ilk aşacak grubun kalabalık aileler ile kışın ısınmak için elektrikli ısıtıcıya ya da klimaya yüklenen haneler olması bekleniyor. Tüketim soğuk aylarda doğal olarak arttığı için farkın faturaya en sert yansıyacağı dönem de kış olacak.