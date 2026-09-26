article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Elektrik Faturalarında Gizli Zam Kapıda: Milyonlarca Hanenin Desteği Kesilecek

Elektrik Faturalarında Gizli Zam Kapıda: Milyonlarca Hanenin Desteği Kesilecek

Zam Elektrik Elektrik Faturası
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.09.2026 - 13:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Elektrik faturasında devlet desteğinden yararlanan konut abonelerini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme kapıda. Yıllık 4 bin kilovatsaat (kWh) olarak uygulanan sübvansiyonlu tüketim sınırının 3 bin kilovatsaate indirilmesi planlanıyor. Kış aylarına girilirken gündeme gelen bu adım, milyonlarca hanenin faturasında belirgin bir artış anlamına gelebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aylık faturası 780 TL'yi aşan yandı! Elektrik faturalarında gizli zam kapıda.

Aylık faturası 780 TL'yi aşan yandı! Elektrik faturalarında gizli zam kapıda.

Hazırlıkları sürdürülen yeni taslağa göre, mevcut uygulamada yıllık 4 bin kilovatsaat (kWh) olarak belirlenen destekli tüketim sınırının 3 bin kilovatsaate geriletilmesi planlanıyor. Bu eşiğin aşağı çekilmesi, özellikle aylık elektrik faturası ortalama 780 TL ve üzerinde gelen çok sayıda konutun artık devlet desteğinden faydalanamayacağı anlamına geliyor.

Limiti aşan aboneler, elektriği gerçek maliyet üzerinden fiyatlanan ve buna göre vergilendirilen yüksek kademeli tarifeden ödemek zorunda kalacak.

Sınırı ilk aşacak grubun kalabalık aileler ile kışın ısınmak için elektrikli ısıtıcıya ya da klimaya yüklenen haneler olması bekleniyor. Tüketim soğuk aylarda doğal olarak arttığı için farkın faturaya en sert yansıyacağı dönem de kış olacak.

"Limit kısıtlaması örtülü bir zam niteliği taşıyor."

"Limit kısıtlaması örtülü bir zam niteliği taşıyor."

Düzenlemeye ilk tepki Elektrik Mühendisleri Odası'ndan (EMO) geldi. EMO Genel Başkanı Mahir Ulutaş, sübvansiyon sınırının düşürülmesinin 'örtülü bir zam niteliği' taşıdığına dikkat çekti.

Son 5 yılda dağıtım bedellerinde yaşanan yüksek oranlı artışları hatırlatan Ulutaş, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve bölgesel gerilimlerin de etkisiyle enerji maliyetlerinin vatandaşın taşıyamayacağı bir yüke dönüştüğünü söyledi.

Elektrik dağıtım şirketlerinden alınan veriler doğrultusunda hazırlanan düzenlemenin ekim ayında resmi olarak duyurulması bekleniyor. Uygulama başladığında devlet desteğinden yararlanan abone sayısının belirgin şekilde azalacağı öngörülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın