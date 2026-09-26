Elektrik Faturalarında Gizli Zam Kapıda: Milyonlarca Hanenin Desteği Kesilecek
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Elektrik faturasında devlet desteğinden yararlanan konut abonelerini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme kapıda. Yıllık 4 bin kilovatsaat (kWh) olarak uygulanan sübvansiyonlu tüketim sınırının 3 bin kilovatsaate indirilmesi planlanıyor. Kış aylarına girilirken gündeme gelen bu adım, milyonlarca hanenin faturasında belirgin bir artış anlamına gelebilir.
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Aylık faturası 780 TL'yi aşan yandı! Elektrik faturalarında gizli zam kapıda.
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"Limit kısıtlaması örtülü bir zam niteliği taşıyor."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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