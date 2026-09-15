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Elektrik Faturalarını Şişiren Alışkanlıklar: Çoğumuz Farkında Bile Değil

Elektrik Faturalarını Şişiren Alışkanlıklar: Çoğumuz Farkında Bile Değil

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.09.2026 - 11:32
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Elektrik faturaları her ay kabarırken çoğu zaman suçlu sanılan cihazlar aslında asıl kaçağı gizlemiyor. Evde günlük olarak tekrarlanan küçük alışkanlıklar, fark edilmeden faturayı tek tek şişiriyor. Termosifon kullanımı, buzdolabının konumu, yarı dolu çalıştırılan makineler ve prizde unutulan şarj aletleri bunların başında geliyor. Uzmanlara göre bu alışkanlıkların bir kısmı hane halkının haberi bile olmadan yıllık yüzlerce liralık ek maliyete dönüşebiliyor. Üstelik bu detaylar genellikle o kadar sıradan görünüyor ki, yıl sonunda toplam maliyete ne kadar katkı yaptıkları çoğu zaman fark edilmiyor. İşte enerji tüketimini gizlice artıran ve çoğu evde hâlâ değişmeyen alışkanlıklar.

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Bekleme Modundaki Cihazlar Sessizce Elektrik Tüketiyor

Bekleme Modundaki Cihazlar Sessizce Elektrik Tüketiyor

Evde en çok göz ardı edilen enerji kaçaklarından biri bekleme modunda bırakılan cihazlar. Televizyon, modem, bilgisayar ve şarj aletleri kapalı görünseler bile prizden çekilmediği sürece elektrik tüketmeye devam ediyor. Kullanılmayan cihazların fişini çekmek, yıllık ortalama 150 TL'ye kadar tasarruf sağlayabiliyor.

Termosifon da faturayı sessizce şişiren bir başka alışkanlık. Kullanım şekline bağlı olarak evin toplam elektrik tüketiminin yüzde 20 ila 30'unu tek başına oluşturabiliyor. Sıcaklık ayarını gereğinden yüksek tutmak ya da gün boyu açık bırakmak, farkında olmadan faturayı katlıyor.

Buzdolabının Yeri ve Kullanım Şekli Faturayı Değiştiriyor

Buzdolabının Yeri ve Kullanım Şekli Faturayı Değiştiriyor

Buzdolabının konumu da tüketimi doğrudan etkiliyor. Duvara tamamen bitişik yerleştirilen bir buzdolabı, motorun hava akışını engellediği için normalden daha fazla enerji harcıyor. Kapağın uzun süre açık tutulması ya da gün içinde sık sık açılıp kapatılması da soğutma sistemini fazladan çalıştırıyor.

Çamaşır ve bulaşık makinesini yarı dolu çalıştırmak yerine tam kapasiteyle kullanmak hem elektrik hem su tüketimini azaltıyor. Geleneksel ampuller yerine LED aydınlatmaya geçmek ve mümkünse A++ ya da A+++ enerji sınıfına sahip cihazlar tercih etmek, uzun vadede faturadaki en kalıcı düşüşü sağlıyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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