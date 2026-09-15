Elektrik Faturalarını Şişiren Alışkanlıklar: Çoğumuz Farkında Bile Değil

Evde en çok göz ardı edilen enerji kaçaklarından biri bekleme modunda bırakılan cihazlar. Televizyon, modem, bilgisayar ve şarj aletleri kapalı görünseler bile prizden çekilmediği sürece elektrik tüketmeye devam ediyor. Kullanılmayan cihazların fişini çekmek, yıllık ortalama 150 TL'ye kadar tasarruf sağlayabiliyor.

Termosifon da faturayı sessizce şişiren bir başka alışkanlık. Kullanım şekline bağlı olarak evin toplam elektrik tüketiminin yüzde 20 ila 30'unu tek başına oluşturabiliyor. Sıcaklık ayarını gereğinden yüksek tutmak ya da gün boyu açık bırakmak, farkında olmadan faturayı katlıyor.