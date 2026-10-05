Avustralya'yı Terk Edeceğini Açıklamıştı: Ünlü Avukat Ülkede Kalabilmek İçin 150 Bin Dolar Topluyor
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Avustralya'da mülteci hakları savunuculuğuyla tanınan avukat Nyadol Nyuon, nisan ayında devletten aldığı madalyayı iade edip ülkeyi terk edeceğini açıklamıştı. Nyuon şimdi ise Avustralya'da 2027 ortasına kadar kalabilmek için GoFundMe üzerinden 150 bin Avustralya doları toplamaya çalışıyor. Yaklaşık iki yıldır çalışamadığını söyleyen avukatın bağış kampanyası ülkede tartışma yarattı.
Kaynak: ONE News Australia
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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