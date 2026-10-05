Avustralya'yı Terk Edeceğini Açıklamıştı: Ünlü Avukat Ülkede Kalabilmek İçin 150 Bin Dolar Topluyor

Nyuon, kampanyayı 3 Ekim Cumartesi günü 'Stand with Nyadol: time to recover' (Nyadol'un yanında ol: İyileşme zamanı) adıyla başlattı. Kampanya metninde yaklaşık iki yıldır çalışamadığını, evin geçimini tek başına sağladığını ve depresyonla mücadele ettiğini yazdı. Uzun süredir devam eden 'zorlu bir mesleki mesele' için inceleme talep ettiğini de ekledi.

Avukatın anlattığına göre faturalar birikti, ev kredisi taksitleri gecikti ve şu an araç sigortasını bile ödeyemiyor. İstenen paranın 50 bin dolarlık kısmı geciken kredi ödemeleri, ev faturaları ve araç sigortası için kullanılacak. Kalan 100 bin dolar ise 2027 ortasına kadarki yaşam giderlerine ayrılacak, artan tutar hukuki masraflara gidecek.

Kampanya sayfası şu ana kadar 91 bağışçıdan yaklaşık 6 bin Avustralya doları topladı. ONE News Australia, kampanyanın ilk gününde sayfanın üst kısmındaki hedefin 30 bin dolar göründüğüne, metinde ise 150 bin dolar istendiğine dikkat çekti.