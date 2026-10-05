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Avustralya'yı Terk Edeceğini Açıklamıştı: Ünlü Avukat Ülkede Kalabilmek İçin 150 Bin Dolar Topluyor

Avustralya'yı Terk Edeceğini Açıklamıştı: Ünlü Avukat Ülkede Kalabilmek İçin 150 Bin Dolar Topluyor

Avustralya
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 17:57
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Avustralya'da mülteci hakları savunuculuğuyla tanınan avukat Nyadol Nyuon, nisan ayında devletten aldığı madalyayı iade edip ülkeyi terk edeceğini açıklamıştı. Nyuon şimdi ise Avustralya'da 2027 ortasına kadar kalabilmek için GoFundMe üzerinden 150 bin Avustralya doları toplamaya çalışıyor. Yaklaşık iki yıldır çalışamadığını söyleyen avukatın bağış kampanyası ülkede tartışma yarattı.

Kaynak: ONE News Australia

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Ev kredisi taksitleri ve birikmiş faturalar için 150 bin dolar istiyor

Ev kredisi taksitleri ve birikmiş faturalar için 150 bin dolar istiyor

Nyuon, kampanyayı 3 Ekim Cumartesi günü 'Stand with Nyadol: time to recover' (Nyadol'un yanında ol: İyileşme zamanı) adıyla başlattı. Kampanya metninde yaklaşık iki yıldır çalışamadığını, evin geçimini tek başına sağladığını ve depresyonla mücadele ettiğini yazdı. Uzun süredir devam eden 'zorlu bir mesleki mesele' için inceleme talep ettiğini de ekledi.

Avukatın anlattığına göre faturalar birikti, ev kredisi taksitleri gecikti ve şu an araç sigortasını bile ödeyemiyor. İstenen paranın 50 bin dolarlık kısmı geciken kredi ödemeleri, ev faturaları ve araç sigortası için kullanılacak. Kalan 100 bin dolar ise 2027 ortasına kadarki yaşam giderlerine ayrılacak, artan tutar hukuki masraflara gidecek.

Kampanya sayfası şu ana kadar 91 bağışçıdan yaklaşık 6 bin Avustralya doları topladı. ONE News Australia, kampanyanın ilk gününde sayfanın üst kısmındaki hedefin 30 bin dolar göründüğüne, metinde ise 150 bin dolar istendiğine dikkat çekti.

Üniversitedeki proje sürecinde yere yığılıp hastaneye kaldırıldı

Üniversitedeki proje sürecinde yere yığılıp hastaneye kaldırıldı

Nyuon'un yaşadığı sorunların kökü, Victoria Üniversitesi bünyesindeki Sir Zelman Cowen Merkezi'nin direktörlüğünü yaptığı döneme uzanıyor. Avukat, işyerinde kadınlara yönelik tacizi önlemeyi amaçlayan ve WorkSafe Victoria tarafından yürütülen 800 bin dolarlık WorkWell Respect Network projesini 'kusursuz bir başarısızlık' olarak nitelendirmişti.

ABC'ye konuşan Nyuon, proje sürecinde kurumsal ırkçılığa maruz kaldığını ve programın tanıtımında 'çeşitlilik vitrini' olarak kullanıldığını öne sürdü. Projenin son aşamalarında yere yığılarak hastaneye kaldırıldı ve 2025 başında üniversitedeki görevinden istifa etti. Bazı proje katılımcıları ise ırkçılık iddialarına katılmadıklarını açıkladı.

Nyuon'un kendi anlatımına göre 2025'te Melbourne'deki evine gelen polisler tarafından kelepçelenerek hastaneye götürüldü ve psikiyatri servisine yatırıldı. Avukat, 'agresif' davrandığı yönündeki suçlamanın haksız olduğunu savunuyor. Bu iddialar bağımsız olarak doğrulanmış değil.

Nisan ayında madalyasını iade edip ülkeden ayrılacağını duyurmuştu

Nisan ayında madalyasını iade edip ülkeden ayrılacağını duyurmuştu

1987'de Etiyopya'daki bir mülteci kampında dünyaya gelen Nyuon, Güney Sudanlı bir ailenin kızı. Kenya'daki Kakuma kampında büyüdükten sonra 18 yaşında ailesiyle Avustralya'ya yerleşti. Melbourne Hukuk Fakültesi'nden mezun olup ticari dava avukatı olarak çalıştı, 2022'de insan hakları ve mülteci kadınlara hizmetleri nedeniyle Avustralya Nişanı Madalyası'na layık görüldü.

Nyuon, bu yılın nisan ayında Genel Vali'ye yazarak madalyayı iade sürecini başlattığını ve bunun ülkeden ayrılma yolunda 'ilk adım' olduğunu duyurdu. 14 Eylül'de ABC'nin göç konulu forumuna katılan avukat, 'beyaz kültür diye bir şey yok' ve 'asimile olmaya niyetim yok' sözleriyle gündeme geldi, vatandaşlıktan çıkma planını da yineledi.

Ülkeden ayrılacağını söyleyen bir ismin Avustralya'da kalabilmek için bağış istemesi sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Destekçileri ise bağış yapmanın yanı sıra çevrimiçi bir dayanışma bildirisine imza attı; bildiriyi şimdiye kadar 800'ü aşkın kişi imzaladı. Nyuon, Victoria Üniversitesi ve WorkSafe Victoria'yı mahkemeye taşıma planından vazgeçmediğini de söylüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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