Çocukların ve personelin bulunana kadar geçen süreyi nasıl geçirdiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Göktaş, karanlıkta yaşananları şöyle anlattı:

'Bataklığa saplanınca hepsi aslında biraz çabalamış. İtmeye çalışmışlar, ayakkabıları zaten çamur içerisindeydi, çorapları da ıslanmasın diye poşet bağlamışlar. Bu bizi çok duygulandırdı. Çocukların gayreti, azmi var. Aynı zamanda bakım personelimiz çok tecrübeli, özellikle akünün bitmemesi için çaba sarf etmişler, bizi görürler, ışıkların hepsini şimdi açmayalım, seslenmişler, epeyce çaba sarf etmişler. Belki aracı itersek çıkarırız diye bakmışlar. Biraz etrafa bakınmışlar ama akşam çok hızlı karanlık çökünce ışığın olmadığı bir yerde biraz endişeli bir süreç olmuş. Şuna da sevindim 'Devletimiz bizi arıyordur.' duygusundan hiç şüphe duymamışlar. 'Bizi görecekler, bizi bulacaklar.' ama tabii çok korkmuşlar. Biz de onlar kadar korktuk. Gerçekten çok endişeli saatler geçirdik.'