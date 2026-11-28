Bolu'da Haber Alınamayan 10 Kız Çocuğu ve 3 Bakanlık Personeli Bulundu
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Kocaeli'den Bolu Yedigöller'e düzenlenen günübirlik gezide 10 kız çocuğu ile 3 görevliyi taşıyan servis aracından saatlerce haber alınamadı. Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri ormanlık arazide karadan ve havadan geniş çaplı bir arama başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Bolu'ya giderek grubun akıbetine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Araç bataklığa saplanmış halde bulundu.
"Çocuklarımız ve bütün ekip sağ."
"Çorapları ıslanmasın diye poşet bağlamışlar."
Telefon çekmeyince kimseye haber verilemedi.
Son sinyal Kapankaya Seyir Terası'ndan gelmişti.
Çocuklar jandarma komutanlığına getirildi.
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