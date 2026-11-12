Kreşlere İlk Kez Teşvik Paketi Geliyor: Bakan Göktaş, 2027'de 8 Yeni Huzurevi Açılacağını Duyurdu

Yeni doğum yardımı sisteminde bugüne kadar 1,4 milyon çocuğa toplam 30,4 milyar lira ödendi. Göktaş'a göre ödemelerin yüzde 90'ı iki ve daha fazla çocuğu olan annelere gidiyor.

Aile ve Gençlik Fonu'nda gelir şartı esnetildi. 18-25 yaş çiftlere 250 bin lira, 26-29 yaş çiftlere 200 bin lira destek veriliyor. Genç çiftlere verilen hibe 2,1 milyar lirayı aştı, fon kapsamında 25 bin 561 doğum desteği ödendi. Kasım itibarıyla 249 bin 686 gence 24,083 milyar lira destek sağlanacak.