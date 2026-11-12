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Kreşlere İlk Kez Teşvik Paketi Geliyor: Bakan Göktaş, 2027'de 8 Yeni Huzurevi Açılacağını Duyurdu

Kreşlere İlk Kez Teşvik Paketi Geliyor: Bakan Göktaş, 2027'de 8 Yeni Huzurevi Açılacağını Duyurdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.11.2026 - 07:55 Son Güncelleme: 12.11.2026 - 07:56
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın 2027 bütçesini sunarken kreşler için ilk kez teşvik paketi devreye alacaklarını açıkladı. Göktaş, yaşlılar için 2027'de 8 yeni huzurevinin hizmete gireceğini de duyurdu.

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Kreşlerin kamu ve özel sektör eliyle yaygınlaştırılması için 2027'de ilk kez teşvik paketi devreye alınacak.

Kreşlerin kamu ve özel sektör eliyle yaygınlaştırılması için 2027'de ilk kez teşvik paketi devreye alınacak.

Göktaş, '2027'de kreşlerin yaygınlaştırılması için ilk defa bir teşvik paketini devreye alıyoruz' dedi. Amaç, daha fazla ailenin güvenilir ve nitelikli çocuk bakım hizmetine ulaşabilmesi.

Bakan, teşvikten önce getirilen zorunlulukları da hatırlattı. Kamu kurumlarında çocuk bakımevi açılması zorunlu hale geldi, özel kreş açma süreçleri kolaylaştırıldı. 150 ve üzeri konuttan oluşan projelerde de gündüz bakımevi açılması şart koşuldu.

ADEM ve SODAM'larda 697 kreş ve oyun odası açıldı, 76 bin 422 çocuk bakım hizmetinden yararlanıyor.

ADEM ve SODAM'larda 697 kreş ve oyun odası açıldı, 76 bin 422 çocuk bakım hizmetinden yararlanıyor.

Göktaş'ın aktardığına göre Aile Destek Merkezleri (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) bünyesinde 697 kreş ve oyun odası hizmete girdi. Bakanlığın denetimindeki 2 bin 291 çocuk bakım kuruluşundan 76 bin 422 çocuk yararlanıyor.

Belediye kreşleri de bu tabloya dahil. Bakan, 345 belediyenin başvuru yaptığını ve 17 kreşe ruhsat verildiğini söyledi. Ruhsat, yangın güvenliği, eğitmenlerin niteliği ve çalışanların adli sicil durumu gibi başlıklara özellikle dikkat çekti.

Doğum yardımı sistemiyle 1,4 milyon çocuk için 30,4 milyar lira ödeme yapıldı.

Doğum yardımı sistemiyle 1,4 milyon çocuk için 30,4 milyar lira ödeme yapıldı.

Yeni doğum yardımı sisteminde bugüne kadar 1,4 milyon çocuğa toplam 30,4 milyar lira ödendi. Göktaş'a göre ödemelerin yüzde 90'ı iki ve daha fazla çocuğu olan annelere gidiyor.

Aile ve Gençlik Fonu'nda gelir şartı esnetildi. 18-25 yaş çiftlere 250 bin lira, 26-29 yaş çiftlere 200 bin lira destek veriliyor. Genç çiftlere verilen hibe 2,1 milyar lirayı aştı, fon kapsamında 25 bin 561 doğum desteği ödendi. Kasım itibarıyla 249 bin 686 gence 24,083 milyar lira destek sağlanacak.

Yaşlılar için 2026'da 6 huzurevi açıldı, 2027'de 8 yeni huzurevi hizmete girecek.

Yaşlılar için 2026'da 6 huzurevi açıldı, 2027'de 8 yeni huzurevi hizmete girecek.

Kamu ve özel sektör toplamında 496 huzurevinde 30 bin 272 yaşlı kalıyor. Bakanlığa bağlı huzurevlerinde kalanların yüzde 30'una ücretsiz bakım veriliyor. Huzurevi kabul şartları da yeniden düzenlendi.

Evde bakım tarafında YADES ile 183 bin, Ulusal Vefa Programı ile 133 bin yaşlıya hizmet götürülüyor. 2. Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı'nın kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.

Bakanlığın 2027 bütçesi 677 milyar 303 milyon lira, kadınlara ayrılan kaynak 351,57 milyar lira.

Bakanlığın 2027 bütçesi 677 milyar 303 milyon lira, kadınlara ayrılan kaynak 351,57 milyar lira.

Bakanlığın 2027 bütçe teklifi 677 milyar 303 milyon 514 bin lira. Evde bakım yardımı, SED, koruyucu aile, doğum yardımları ve GSS primleri gibi kalemlerle birlikte kadınlara giden toplam kaynak 351,57 milyar liraya ulaşıyor. Bu rakam bakanlık bütçesinin yüzde 51,9'una denk geliyor.

Kadınların güçlendirilmesine ayrılan pay ise yüzde 73 artışla 11 milyar liraya çıktı. Komisyonda bütçe oylanıp kabul edildi. Kreş teşvik paketinin 2027'de devreye girmesi planlanıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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