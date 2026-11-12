Kreşlere İlk Kez Teşvik Paketi Geliyor: Bakan Göktaş, 2027'de 8 Yeni Huzurevi Açılacağını Duyurdu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın 2027 bütçesini sunarken kreşler için ilk kez teşvik paketi devreye alacaklarını açıkladı. Göktaş, yaşlılar için 2027'de 8 yeni huzurevinin hizmete gireceğini de duyurdu.
Kreşlerin kamu ve özel sektör eliyle yaygınlaştırılması için 2027'de ilk kez teşvik paketi devreye alınacak.
ADEM ve SODAM'larda 697 kreş ve oyun odası açıldı, 76 bin 422 çocuk bakım hizmetinden yararlanıyor.
Doğum yardımı sistemiyle 1,4 milyon çocuk için 30,4 milyar lira ödeme yapıldı.
Yaşlılar için 2026'da 6 huzurevi açıldı, 2027'de 8 yeni huzurevi hizmete girecek.
Bakanlığın 2027 bütçesi 677 milyar 303 milyon lira, kadınlara ayrılan kaynak 351,57 milyar lira.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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