Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Doğum İzni Başvurularının Ne Zaman Başlayacağını Açıkladı

AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, doğum izni ve çocuk koruma kanunlarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında önemli detaylar paylaştı.

Doğum izni düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle ilgili süreçle ilgili değerlendirmesini paylaşan Mahinur Özdemir Göktaş, 'Düzenlemenin bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz. Yayımlanmasının hemen ardından yürürlüğe girecek. 10 gün içerisinde de anneler başvurularını yapabilecekler. Konuyla ilgili tüm detayları bakanlığımızın internet sayfalarından paylaşacağız. Vatandaşlarımız süreci oradan takip edebilirler.' dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptıkları görüşmeye de değinen Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu üzerinde çalışıldığını dile getirdi. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan üzücü olayların yasal mevzuatta düzenleme ihtiyacı doğurduğunu belirten Göktaş, 'Çocuk Koruma Kanunlarımızla ilgili yasal mevzuat kapsamında netleştirmemiz gereken noktalar var. Bazı komisyonlarda Aile Bakanlığı'nın doğrudan yer alması ve tedbir kararlarından bakanlığımızın doğrudan haberdar edilmesi gibi güçlü adımlar atıyoruz. Bu, koruyucu ve önleyici mekanizmalarımız açısından oldukça kıymetli.' dedi. Bakan Göktaş ayrıca önleyici tedbirlerin önemine vurgu yaparak, 'Özellikle sosyal risk haritasını yürüttüğümüz bu dönemde, henüz bir vaka oluşmadan önleyici tedbirlerimizi alabilmemiz için bu adımları atmamız elzemdir. Amacımız çocuklarımızı her türlü riskten koruyacak mekanizmaları daha güçlü hale getirmektir.' ifadelerini kullandı.