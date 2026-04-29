Adalet Bakanı Akın Gürlek Gülistan Doku Hakkında Açıklama Yaptı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.04.2026 - 12:49

Adalet Bakanı Akın Gürlek AKP Grup Toplantısı öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu. 2020 yılında kaybolmasının ardından bulunamayan ve dosyası 6 yıl sonra yeniden açılan Gülistan Doku soruşturması hakkında konuşan Gürlek kritik ismin Umut Altaş olduğunu belirtti.

Gürlek AKP grup toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Gülistan Doku hakkında 'Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarttık önemli şahıs iadesini istiyoruz. Kırmızı bülten çıkartıp ABD yetkili makamlarına da ilettik.

Altaş bence olayı çözecek kişi. Şüpheli şekilde yurtdışına kaçıyor. Erzurum başsavcımızda vali ile ilgili süreci takip ediyor.' dedi.

Gürlek Rojin Kabaiş cinayeti hakkında da bir açıklama yaptı.

Gürlek 'Rojin'in telefonu için ekip kurduk. Soruşturmada olumlu gelişme olabilir.' ifadelerini kullandı.

CHP'nin mutlak butlan davası için ise 'Mutlak butlan davasında karar verilip verilmeyeceğini bölge adliye mahkemesi inceliyor. Bizim takdirimizde olamaz.' dedi.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
