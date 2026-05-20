Tatil Sürprizi "Çilli": Açık Camdan Girip Akıllı Tahtanın Üzerine Yuva Kurdu
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir ilkokul sınıfında yaşanan sıra dışı olay, öğrencilere hayatları boyunca unutamayacakları bir doğa tecrübesi yaşatıyor. 1 Mayıs tatilinde açık unutulan pencereden içeri giren bir kumru, sınıfın akıllı tahtasının üzerine yuva yaptı. Şimdi o yuvadan bir de yavru dünyaya geldi.
Mustafakemalpaşa Cahit Zarifoğlu İlkokulu 2/F sınıfı öğrencileri, eşine benzerine az rastlanır bir sınıf arkadaşına sahip oldu.
İlk günlerde büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşayan 2/F sınıfı öğrencileri, kısa sürede anne kumruyu bağrına bastı.
Yumurtalardan birinin çatlamasıyla minik kumru yavrusu dünyaya gözlerini açtı.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
