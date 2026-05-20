Tatil Sürprizi "Çilli": Açık Camdan Girip Akıllı Tahtanın Üzerine Yuva Kurdu

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.05.2026 - 22:27

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir ilkokul sınıfında yaşanan sıra dışı olay, öğrencilere hayatları boyunca unutamayacakları bir doğa tecrübesi yaşatıyor. 1 Mayıs tatilinde açık unutulan pencereden içeri giren bir kumru, sınıfın akıllı tahtasının üzerine yuva yaptı. Şimdi o yuvadan bir de yavru dünyaya geldi.

Mustafakemalpaşa Cahit Zarifoğlu İlkokulu 2/F sınıfı öğrencileri, eşine benzerine az rastlanır bir sınıf arkadaşına sahip oldu.

1 Mayıs resmi tatili sırasında sınıf camının açık kalmasını fırsat bilen bir kumru, kendine güvenli bir sığınak ararken gözüne akıllı tahtayı kestirdi. 3 günlük tatil boyunca harıl harıl çalışarak akıllı tahtanın üzerine yuva kuran ve ardından yumurtasını bırakan kumru, tatil dönüşü sınıfa gelen öğrencilere hayatlarının en büyük sürprizini yaptı.

İlk günlerde büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşayan 2/F sınıfı öğrencileri, kısa sürede anne kumruyu bağrına bastı.

Günler geçtikçe sınıfın adeta maskotu ve bir parçası haline gelen kumru, çocukların derslerine de eşlik etmeye başladı. Anne ve baba kumrunun yumurtanın başında nöbetleşe beklemesi ise çocukların ilgisini ve hayranlığını daha da artırdı. Her sabah sınıfa girer girmez ilk iş olarak akıllı tahtanın üzerini kontrol eden öğrencileri, geçtiğimiz hafta sonu tatili dönüşünde ise çok daha büyük bir sürpriz karşıladı.

Yumurtalardan birinin çatlamasıyla minik kumru yavrusu dünyaya gözlerini açtı.

Sınıfta adeta bir bayram havası estiren bu doğumla birlikte, minik yavru tüm okulun ve öğrencilerin sevgi odağı haline geldi.

Sınıf öğretmenleri, bu sıra dışı misafirliğin ardından öğrencilerin okula çok daha büyük bir heyecan ve mutlulukla geldiğini belirtiyor. Özellikle hafta sonu tatillerinin ardından çocukların okula koşarak geldiğini ifade eden öğretmenler, sınıfta yaşanan bu benzersiz doğa hikayesinin çocuklardaki hayvan sevgisini, sorumluluk bilincini ve merhamet duygusunu zirveye çıkardığını vurguladı.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
