article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
"Suya Bak Rahatlarsın" Diyen Büyüklerimizin Bilimsel Olarak Haklı Olduğu 6 Konu

"Suya Bak Rahatlarsın" Diyen Büyüklerimizin Bilimsel Olarak Haklı Olduğu 6 Konu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.05.2026 - 20:26

Anadolu'nun köklü sofra kültürü ve büyüklerimizin kulaklarımıza küpe olan nasihatleri, aslında yüzyılların gözlem yeteneğine dayanıyor. Bu geleneklerin bir kısmı tıp ve beslenme bilimi tarafından mantıklı bulunurken, bir kısmı ise tamamen kültürel tabular veya dönemsel şartlardan kaynaklanıyor. 

İşte o geleneklerin bilimsel anatomisi...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekmeği Yere Düşürünce Öpüp Başa Koyma: Besin İsrafına Karşı Psikolojik Bağ

Ekmeği Yere Düşürünce Öpüp Başa Koyma: Besin İsrafına Karşı Psikolojik Bağ

Ekmek yere düştüğünde öpüp alnımıza koymamız, saygı ritüeliyle aslında besin israfını önleyen bir davranış kodlaması. Oxford Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nün 2021 araştırması, yiyeceklere 'kutsal' anlam yüklemenin israf oranını %60 düşürdüğünü gösterdi. Türkiye'de kişi başı yılda 214 kg'den fazla ekmek tüketilirken bu ritüel sayesinde ekmek israfı AB ortalamasının yarısı seviyesinde. Ayrıca ekmeğin buğday proteini, B vitaminleri ve lif içeriği göz önüne alındığında, her dilimin ortalama 70 kalori ve 2,5 gram protein değeri var; Anadolu insanı bunu yüzyıllardır sezgisel olarak bilip koruma altına almış.

Yatakta Bir Şeyler Yiyip İçmemek: Asit Reflü

Yatakta Bir Şeyler Yiyip İçmemek: Asit Reflü

'Yatakta bir şey yiyip içme' söylemi, gastroenteroloji biliminde karşılık buluyor. Araştırmalar yatış pozisyonunda sıvı alımının mide-özofagus arasındaki alt özofageal sfinkterin gevşemesine yol açtığını belirtiyor. Yatay pozisyonda bir şeyler yiyip içmek, mide asidinin yukarı kaçışını (gastroözofageal reflü) kolaylaştırır. Özellikle yatmadan 2 saat önce yemeği kesmek gerektiği zaten uzmanlar tarafından sıkça dile getiriliyor.

Demir Kaşıkla Yoğurt Yememek

Demir Kaşıkla Yoğurt Yememek

Annelerimiz, babaannelerimiz metal kaşıkla yoğurt yediğimizi gördüklerinde hep uyarırlardı. Aslında bu uyarıları hiç de yersiz değil. Çünkü yoğurtla temas eden metal (demir veya paslanmaz çelik) kaşıklar, yoğurdun yapısındaki asidik ortamla etkileşime girerek yoğurdun tadının bozulmasına (ekşimesine) ve yüzeyinin hızla sulanmasına neden olur. Yoğurdu mayalarken veya tüketirken metal yerine tahta veya porselen kaşık kullanmak gerekir.

Su Üzerine Bakmak: Akvaryum Etkisi ve Stres Azalması

Su Üzerine Bakmak: Akvaryum Etkisi ve Stres Azalması

'Suya bakmak insanı rahatlatır, stresini alır' sözü, nörogörüntüleme çalışmalarıyla doğrulandı. Araştırmalar akvaryum veya doğal su yüzeyi izleyen kişilerde kalp atış hızının ortalama 7 bpm düştüğünü ve kortizol (stres hormonu) seviyesinin %18 azaldığını doğruladı. Beyin, sakin su yüzeyini 'güvenli ortam' olarak kodlar (evrimsel bellek: su olan yer besin var, tehlike az); prefrontal korteks aktivitesi azalır, default mode network devreye girer. Yani 'kafanı dinlemek' için su izlemek, nörolojik olarak mantıklı.

Nazar Değince Kurşun Dökmek: Plasebo ve Sosyal Destek Etkisi

Nazar Değince Kurşun Dökmek: Plasebo ve Sosyal Destek Etkisi

Türk geleneklerinde 'nazar kurşunu' ritüel aracıdır. Araştırmalara göre kişinin 'iyileşme ritüeli' geçirdiğine inanması, endorfin salgılanmasını tetikler ve öznel ağrı algısını %30-40 düşürür. Kurşun dökerken aile büyüğünün ilgisi, dokunuşu ve 'geçmiş olsun' söylemleri, oksitosin (bağ hormonu) salınımını artırır. Elbette nazar değmesi biyolojik bir süreç değil, ancak inanç sistemi + sosyal destek, gerçek psikolojik rahatlama sağlıyor. Ancak bilimsel açıdan oldukça tehlikelidir. İşlem sırasında açığa çıkan kurşun buharının solunması veya suya teması, ağır metal zehirlenmesine, nörolojik hasarlara ve DNA bozulmalarına yol açabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Perşembe Gecesi Bal-Tarçın Karışımı: Antiinflamatuar Sinerjizm

Perşembe Gecesi Bal-Tarçın Karışımı: Antiinflamatuar Sinerjizm

Halk arasında 'Perşembe akşamı bal-tarçın ye, hastalık kapma' inancı vardır. Bal ve tarçın kombinasyonu, son yıllarda bilimsel ilgi odağı oldu. Halk hekimliğinde sıkça kullanılan bal ve tarçın ikilisi, günlerin ötesinde gerçek bir antioksidan deposudur. Kaliteli ham balın antimikrobiyal yapısı ile tarçındaki sinnamaldehit bileşiği birleştiğinde, boğaz mukozasını koruyan, hafif enfeksiyonlarla savaşan doğal bir kalkan oluşturur. Perşembe günü uygulanması tercih, ama faydası bilimsel.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın