"Suya Bak Rahatlarsın" Diyen Büyüklerimizin Bilimsel Olarak Haklı Olduğu 6 Konu

Annelerimiz, babaannelerimiz metal kaşıkla yoğurt yediğimizi gördüklerinde hep uyarırlardı. Aslında bu uyarıları hiç de yersiz değil. Çünkü yoğurtla temas eden metal (demir veya paslanmaz çelik) kaşıklar, yoğurdun yapısındaki asidik ortamla etkileşime girerek yoğurdun tadının bozulmasına (ekşimesine) ve yüzeyinin hızla sulanmasına neden olur. Yoğurdu mayalarken veya tüketirken metal yerine tahta veya porselen kaşık kullanmak gerekir.