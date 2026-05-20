26 Katlı Devasa Binayı Sadece 5 Günde İnşa Ettiler
İnşaat sektöründe tüm ezberleri bozan Çinli bir şirket, 26 katlı devasa bir apartmanı sadece 5 gün içinde tamamlayarak dünya çapında bir rekora imza attı. LEGO blokları gibi üst üste dizilen paslanmaz çelik modüllerle inşa edilen binanın 1000 yıldan fazla dayanacağı ve istendiğinde sökülüp başka bir yere taşınabileceği belirtiliyor.
Çin’in Hunan eyaletine bağlı Xiangyin bölgesinde, inşaat teknolojisinde devrim niteliğinde bir gelişme yaşandı.
Mühendisleri şaşkına çeviren bu süper hızlı inşanın arkasında, şirketin geliştirdiği "Holon" adı verilen akıllı modüler inşaat yöntemi yatıyor.
Broad Group Holon Genel Müdürü Li Shun, binanın paslanmaz çelik yapısının geleneksel betona kıyasla çok daha hafif ve esnek olduğunu, bu sayede depreme karşı olağanüstü bir direnç gösterdiğini vurguladı.
