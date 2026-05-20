26 Katlı Devasa Binayı Sadece 5 Günde İnşa Ettiler

Şirket, paslanmaz çelik teknolojisi sayesinde binanın ömrünün 1000 yıldan fazla olacağını iddia ediyor. Binanın en çılgın özelliklerinden biri ise taşınabilir olması; ihtiyaç duyulması halinde 26 katlı bu dev yapı tamamen sökülüp, başka bir şehre götürülerek yeniden kurulabiliyor.

Jingdu Holon Binası sadece hızlı değil, aynı zamanda tam bir enerji dostu. Gelişmiş ısı yalıtım tasarımı ve dış duvarların gürültüyü emme özelliği sayesinde dairelerdeki klima ve ısıtma maliyetleri yüzde 90'a kadar azalıyor. Binada kullanılan özel dört bölmeli pencereler, güneşli günlerde dışarıdaki kavurucu ısıyı tamamen dışarıda tutacak şekilde çalışıyor.

Şirketin daha önce eyalet başkenti Changsha'da 11 katlı bir binayı 28 saat 45 dakikada inşa etmesi üzerine, Yeni Zelanda'dan modüler bina uzmanı Tony Frost binayı bizzat test etmek için bir hafta boyunca orada konakladı.