26 Katlı Devasa Binayı Sadece 5 Günde İnşa Ettiler

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.05.2026 - 19:20

İnşaat sektöründe tüm ezberleri bozan Çinli bir şirket, 26 katlı devasa bir apartmanı sadece 5 gün içinde tamamlayarak dünya çapında bir rekora imza attı. LEGO blokları gibi üst üste dizilen paslanmaz çelik modüllerle inşa edilen binanın 1000 yıldan fazla dayanacağı ve istendiğinde sökülüp başka bir yere taşınabileceği belirtiliyor.

Çin’in Hunan eyaletine bağlı Xiangyin bölgesinde, inşaat teknolojisinde devrim niteliğinde bir gelişme yaşandı.

Dünyanın aylarca, hatta yıllarca süren yüksek katlı bina inşaatlarına meydan okuyan Broad Group Holon şirketi, 14 bin metrekarelik kullanım alanına sahip 26 katlı 'Jingdu Holon Binası'nı sadece 5 günde tamamlayarak teslim etti.

Özel bir yetenek tanıtım programı kapsamında ilçeye kazandırılan profesyonellere ev sahipliği yapacak olan bu sıra dışı binada, hak sahipleri ilk iki yıl boyunca hiç kira ödemeden konaklayabilecek.

Mühendisleri şaşkına çeviren bu süper hızlı inşanın arkasında, şirketin geliştirdiği "Holon" adı verilen akıllı modüler inşaat yöntemi yatıyor.

Sistem, geleneksel beton dökme işlemlerini tamamen devre dışı bırakıyor:

  • Daireler henüz şantiyeye gelmeden önce, fabrikada 12 metre uzunluğunda, 3 metre yüksekliğinde ve 2,4 metre genişliğinde paslanmaz çelik modüler üniteler halinde üretiliyor.

  • Ünitelerin fabrikadaki üretimi esnasında elektrik tesisatı, havalandırma kanalları ve temel donanımlar odaların içine milimetrik olarak monte ediliyor.

  • Fabrikadan çıkan devasa çelik bloklar kamyonlarla şantiyeye getiriliyor, vinçler yardımıyla tıpkı bir oyun bloğu gibi üst üste istiflenerek hızla birbirine vidalanıyor. Blokların montajı bittiği an binanın ana yapısı, merdivenleri ve asansörleri de tamamlanmış oluyor. Son adımda ise sadece ana elektrik ve su hatları bağlanıyor.

Broad Group Holon Genel Müdürü Li Shun, binanın paslanmaz çelik yapısının geleneksel betona kıyasla çok daha hafif ve esnek olduğunu, bu sayede depreme karşı olağanüstü bir direnç gösterdiğini vurguladı.

Şirket, paslanmaz çelik teknolojisi sayesinde binanın ömrünün 1000 yıldan fazla olacağını iddia ediyor. Binanın en çılgın özelliklerinden biri ise taşınabilir olması; ihtiyaç duyulması halinde 26 katlı bu dev yapı tamamen sökülüp, başka bir şehre götürülerek yeniden kurulabiliyor.

Jingdu Holon Binası sadece hızlı değil, aynı zamanda tam bir enerji dostu. Gelişmiş ısı yalıtım tasarımı ve dış duvarların gürültüyü emme özelliği sayesinde dairelerdeki klima ve ısıtma maliyetleri yüzde 90'a kadar azalıyor. Binada kullanılan özel dört bölmeli pencereler, güneşli günlerde dışarıdaki kavurucu ısıyı tamamen dışarıda tutacak şekilde çalışıyor.

Şirketin daha önce eyalet başkenti Changsha'da 11 katlı bir binayı 28 saat 45 dakikada inşa etmesi üzerine, Yeni Zelanda'dan modüler bina uzmanı Tony Frost binayı bizzat test etmek için bir hafta boyunca orada konakladı.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
