Beton Yerine Bu Yöntemi Kullanıyorlar, Dağ Gibi Toprağı Tek Başına Tutuyor

Ancak hazır beton, demir ve işçilik maliyetlerinin astronomik seviyelere ulaşması nedeniyle sarp yamaçlarda koruma duvarı yapmak neredeyse imkansız hale geldi. Bu duruma hırs yapan Brezilyalı bir inşaatçının atık otomobil lastiklerini kullanarak geliştirdiği pratik ve ekolojik mühendislik tekniği ise ezberleri bozdu. Maliyeti neredeyse sıfır olan bu sürdürülebilir yöntem, şu sıralar dik yamaçlı köylerde dalga dalga yayılıyor.

Geri dönüştürülmüş lastiklerle yapılan ekolojik istinat duvarının çalışma mantığı aslında oldukça basit bir jeoteknik kurala dayanıyor. Geleneksel beton duvarlar esnemez bir bariyer oluştururken, bu sistem ağırlık prensibiyle çalışıyor.