Sevgili Balık, bugün Güneş İkizler burcuna geçerek ev ve aile hayatında iletişim krizlerini güçlü şekilde tetikliyor. Aile büyükleriyle yaşanacak miras veya gayrimenkul tartışmaları huzurunu derinden sarsacaktır. Ev içindeki arızalar veya taşınma telaşı enerjini bütünüyle emiyor.

Geçmişe duyduğun özlem kariyerine odaklanmanı engelliyor. Evden yürüttüğün işlerde sürekli dikkatinin dağılması yöneticilerinden sert bir uyarı almana sebep olabilir. Duygusal zayıflığını profesyonel dünyadan kesinlikle gizlemelisin. Duygusallığın işlerini aksatmasına izin vermemelisin.

Peki ya aşk? Aynı evin içinde iki yabancıya dönüştüğünüzü fark etmek kalbini paramparça edebilir. Partnerinle aranızdaki iletişim bağının koptuğunu görerek derin bir yalnızlık hissedebilirsin. Bekarsan geçmişte kalan eski bir sevgilinin aniden hayatına dönüp zihnini karıştırmasına kesinlikle izin vermemelisin. Küllerden ateş doğmayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...