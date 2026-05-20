Gölün İçine Dünya Haritası Yaptı: 25 Yılını Buna Harcadı!

Søren Poulsen’ın hikayesi 1943 yılında başladı. Klejtrup Gölü çevresinde çalışırken Jutland Yarımadası’na benzeyen bir taş buldu. Bu taş, ona gölün içine minyatür bir dünya haritası yapma fikrini verdi. Poulsen, 1944’ten 1969’a kadar yaklaşık 25 yıl boyunca taşları, toprağı ve çimleri kullanarak kıtaları tek tek şekillendirdi.

Haritanın yapımı oldukça zahmetliydi. Poulsen, özellikle kış aylarında göl donduğunda büyük taşları buzun üzerinde taşıyarak yerine yerleştiriyordu. Bahar geldiğinde buz eriyor ve taşlar suyun içindeki doğru noktaya oturuyordu. Bazı taşların 2 tondan daha ağır olduğu belirtiliyor. Ortaya çıkan yapı, sadece bir harita değil; tek kişinin sabırla inşa ettiği açık hava eseri gibi görülüyor.