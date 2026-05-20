Gölün İçine Dünya Haritası Yaptı: 25 Yılını Buna Harcadı!

Gökçe Cici
20.05.2026 - 18:30

Danimarka’da bir gölün içinde yürünebilir dev bir dünya haritası var. Klejtrup Gölü kıyısındaki bu sıra dışı yapı, modern harita teknolojilerinden çok önce tek bir adamın emeğiyle ortaya çıktı. Danimarkalı çiftçi Søren Poulsen, bulduğu bir taşın Jutland Yarımadası’na benzediğini fark edince tüm dünyayı gölün içine taşımaya karar verdi.

Bir taşla başladı, 25 yılda dünya haritasına dönüştü

Søren Poulsen’ın hikayesi 1943 yılında başladı. Klejtrup Gölü çevresinde çalışırken Jutland Yarımadası’na benzeyen bir taş buldu. Bu taş, ona gölün içine minyatür bir dünya haritası yapma fikrini verdi. Poulsen, 1944’ten 1969’a kadar yaklaşık 25 yıl boyunca taşları, toprağı ve çimleri kullanarak kıtaları tek tek şekillendirdi.

Haritanın yapımı oldukça zahmetliydi. Poulsen, özellikle kış aylarında göl donduğunda büyük taşları buzun üzerinde taşıyarak yerine yerleştiriyordu. Bahar geldiğinde buz eriyor ve taşlar suyun içindeki doğru noktaya oturuyordu. Bazı taşların 2 tondan daha ağır olduğu belirtiliyor. Ortaya çıkan yapı, sadece bir harita değil; tek kişinin sabırla inşa ettiği açık hava eseri gibi görülüyor.

Ziyaretçiler kıtalar arasında yürüyebiliyor

Verdenskortet bugün Danimarka’nın Viborg bölgesinde, Klejtrup Gölü kıyısında ziyaret edilebiliyor. Harita yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. Ziyaretçiler burada Danimarka’dan İspanya’ya, oradan Avustralya’ya ve ABD’ye yürüyerek geçebiliyor. Haritada ülkeler, kıtalar, nehirler, göller, dağlar ve bayraklar minyatür biçimde gösteriliyor.

Alan yalnızca haritadan oluşmuyor. Ziyaretçiler için oyun alanları, piknik bölümleri, kafe, mini golf ve yaz döneminde farklı aile aktiviteleri de bulunuyor. Bu yüzden Verdenskortet, hem coğrafya meraklıları hem de çocuklu aileler için sıra dışı bir rota olarak öne çıkıyor. Gölün içine yapılan bu dünya haritası, bir çiftçinin merakının ve sabrının yıllar içinde nasıl turistik bir simgeye dönüştüğünü gösteriyor.

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
