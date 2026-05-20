Uzmanlar Uyardı: Evinizi Serin Tutmak İçin "Sabah 10:00" Kuralına Dikkat Edin!

Ancak uzmanlara göre, serinlemek amacıyla başvurduğumuz camları ve kapıları sonuna kadar açma alışkanlığı aslında durumu çok daha kötüleştiriyor. Birleşik Krallık ve Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgalarını değerlendiren yetkililer, dışarıdaki havanın içerideki havadan daha sıcak hale geldiği sabah saat 10:00'u kritik bir eşik olarak belirledi. Bu saatten itibaren camı açık bırakmak, ferah bir esinti sağlamak yerine yakıcı sıcağın doğrudan yaşam alanlarınıza dolmasına ve ev içi sıcak çarpması riskinin artmasına neden oluyor.

Güneşin gökyüzünde yükselmesiyle birlikte dış ortam sıcaklığı hızla artış gösteriyor. Sabah saatlerinden sonra açılan her pencere, beraberinde getirdiği yoğun ısı dalgasını evin duvarlarına ve eşyalarına hapsediyor. İngiltere'de ısıyı içeride tutmak üzere tasarlanmış yalıtımlı evler bu sıcak havayla birleştiğinde adeta bir fırına dönüşürken, Türkiye'deki betonarme yapılar güneş radyasyonunu doğrudan çekerek evlerin içini nefes alınamaz hale getiriyor. Bu nedenle uzmanlar, yaşam alanlarını birer 'termos' mantığıyla yönetmenin en akılcı ve etkili çözüm olduğunun altını çiziyor.

Bu bunaltıcı döngüyü kırmak ve içerideki serinliği korumak için atılması gereken adımlar ise son derece basit. Saatler 10:00'u gösterdiğinde evdeki tüm pencereleri kapatmalı ve özellikle güneşin doğrudan vurduğu cephelerdeki perdeleri tamamen çekmelisiniz. Gün boyunca bu yalıtımı bozmamak, sabahın serin havasını içeride hapsetmenizi sağlıyor. Pencereleri yeniden açarak evi havalandırmak için ise dışarının belirgin şekilde soğuduğu akşam 21:00 ve sonrasını beklemek gerekiyor. Bu saatlerde karşılıklı pencereleri açarak yaratılacak cereyan, biriken durgun havanın temizlenmesini sağlıyor. Sadece sıcak havayı odanın içinde döndürmeye yarayan vantilatörlere bel bağlamak yerine, asıl çözümün ısıyı en başından dışarıda bırakacak o sağlam seti çekmek olduğu unutulmamalıdır.