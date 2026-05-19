Haluk Levent’in İsrail'i Eleştirdiği Konuşması Sırasında Uluslararası Yayın Kesildi

Konuşmasının devamında doğrudan Yahudi halkına seslenen Haluk Levent, tam bu sırada sansürün hedefi oldu. Dış dünyaya aktarılan mikrofonların kapatılmasına rağmen Levent’in salonda yankılanan tarihi sözleri şunlardı:

'Bugün dünyaya değil, Yahudi dostlarımıza sesleniyorum. Bizler geçmişte sizin acılarınız için nasıl ağladıysak, sizler de lütfen son iki yılda katledilen 20 bin Gazzeli masum çocuk için ağlayın. Bizim hedefimiz Yahudi toplumu değil; biz onları seviyoruz. Bizim karşı olduğumuz tek şey, İsrail’in yürüttüğü acımasız siyonist politikalardır.'

'Susturamayacaksınız!'

Uluslararası yayının karartılmasının ardından kararlı bir duruş sergileyen Haluk Levent, sosyal medya üzerinden tepkisini geciktirmedi. Küresel sansüre meydan okuyan sanatçı, 'Sesimizi ne kadar kısmaya çalışırlarsa çalışsınlar, uyguladıkları bu ambargolar bizi durduramayacak. Zulme karşı durmaya ve Filistin’in özgür sesi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz,' diyerek mazlumların yanında olacağını bir kez daha vurguladı.