Haluk Levent’in İsrail'i Eleştirdiği Konuşması Sırasında Uluslararası Yayın Kesildi

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.05.2026 - 15:27

Ahbap Derneği’nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Yerleşimleri Programı’nda tarihi bir konuşmaya imza attı. Ancak ünlü sanatçının İsrail’in saldırgan politikalarını eleştirdiği anlarda, uluslararası canlı yayının aniden kesilmesi skandala yol açtı.

"Siyasi Değil, İnsani Bir Çığlık"

Konuşmasına BM yönetimine verdiği 'siyaset yapmama' sözünü hatırlatarak başlayan Levent, dünyada hızla değişen dengelere dikkat çekti. Toplumsal bir sağduyu çağrısı yapan sanatçı, küresel ölçekte yaratılmaya çalışılan algı oyunlarını şu sözlerle eleştirdi:

'Şu an dünyada, Yahudi olmayan herkes Yahudilere düşmanmış gibi sahte bir algı üretiliyor. Bu kesinlikle doğru değil. Bizler Piyanist ve Çizgili Pijamalı Çocuk filmlerini izlerken gözyaşı döken bir nesiliz. Hitler’in gerçekleştirdiği soykırımda hayatını kaybeden Yahudilerin ataları için her an yas tuttuk ve tutmaya da devam ediyoruz.'

Yahudi Toplumuna Vicdan Çağrısı Yaptı

Konuşmasının devamında doğrudan Yahudi halkına seslenen Haluk Levent, tam bu sırada sansürün hedefi oldu. Dış dünyaya aktarılan mikrofonların kapatılmasına rağmen Levent’in salonda yankılanan tarihi sözleri şunlardı:

'Bugün dünyaya değil, Yahudi dostlarımıza sesleniyorum. Bizler geçmişte sizin acılarınız için nasıl ağladıysak, sizler de lütfen son iki yılda katledilen 20 bin Gazzeli masum çocuk için ağlayın. Bizim hedefimiz Yahudi toplumu değil; biz onları seviyoruz. Bizim karşı olduğumuz tek şey, İsrail’in yürüttüğü acımasız siyonist politikalardır.'

'Susturamayacaksınız!'

Uluslararası yayının karartılmasının ardından kararlı bir duruş sergileyen Haluk Levent, sosyal medya üzerinden tepkisini geciktirmedi. Küresel sansüre meydan okuyan sanatçı, 'Sesimizi ne kadar kısmaya çalışırlarsa çalışsınlar, uyguladıkları bu ambargolar bizi durduramayacak. Zulme karşı durmaya ve Filistin’in özgür sesi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz,' diyerek mazlumların yanında olacağını bir kez daha vurguladı.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
