Ekranların Dev Yapımı Eşref Rüya’nın Finali Hakkında Yeni İddia!

Projenin tek bir bölümünün çekilmesi için harcanan toplam bütçenin son dönemde 30 milyon TL seviyelerine kadar yükseldiği ileri sürüldü. Bu devasa bütçenin yanı sıra, başrollerde yer alan Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in haftalık ücretlerinin de bütçe üzerinde ciddi bir finansal yük oluşturduğu iddia ediliyor. Sektör temsilcileri, reklam gelirlerinin bu denli yüksek bir harcamayı karşılamakta yetersiz kaldığını ve projenin zarar etmeye başladığını belirtiyor. Hem oyuncu maaşlarının hem de teknik prodüksiyon masraflarının birleşmesiyle birlikte, dizinin sürdürülebilme ihtimalinin kalmadığı ifade ediliyor.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir hayranları, sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlarda projenin bu kadar erken bitirilmesine tepki göstermeye devam ediyor. Dizi eleştirmenleri ise ekranlardaki bütçe dengelerinin artık kontrolden çıktığını ve 30 milyon TL'lik bölüm başı maliyetlerin televizyon kanalları için taşınamaz bir yük haline geldiğini savunuyor.