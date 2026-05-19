Ekranların Dev Yapımı Eşref Rüya’nın Finali Hakkında Yeni İddia!

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
19.05.2026 - 14:36

Büyük bir merakla takip edilen iddialı dizi Eşref Rüya’nın ani bir şekilde ekran serüvenini sonlandırma kararı alması izleyiciler arasında şaşkınlık yaratmaya devam ediyor. İlk etapta sadece sezon arası vererek yeni dönemde de yayın hayatını sürdüreceği duyurulan yapım, radikal bir fikir değişikliğiyle tamamen biteceğini açıklamıştı. Alınan bu beklenmedik bitiş kararı, televizyon kulislerinde ve sosyal medya platformlarında çok sayıda farklı spekülasyonun doğmasına zemin hazırladı. Projenin neden aniden sonlandırıldığına dair ilk etapta oyuncu kadrosundaki anlaşmazlıklar ve ayrılık talepleri ön plana çıkarılmıştı. Ancak dizinin tamamen yayından kaldırılmasının arkasındaki gerçek sebebe ilişkin bugün yepyeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir gibi iki önemli ismi bir araya getiren Eşref Rüya, ekran macerasını beklenmedik bir şekilde noktalayacağını açıklamıştı.

İlk bölümlerinden itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapımın, normal şartlarda sadece sezon finali yaparak tatile girmesi planlanıyordu. Ancak yapım şirketinin ani bir kararla dizinin tamamen sonlandırılacağını duyurması, televizyon sektöründe adeta şok etkisi yarattı. Bu ani bitiş kararının sebebi için magazin kulislerinde ilk olarak başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy’un projeden kendi isteğiyle ayrılmak istemesi fikri ortaya atılmıştı. Fakat dizi dünyasından sızan son kulis bilgileri, Eşref Rüya projesinin veda etmesinin arkasında yatan çok daha farklı bir ekonomik gerekçeyi gün yüzüne çıkardı.

Yeni iddialara göre, dizinin yapım maliyetlerinin her geçen hafta katlanarak artması yayıncıyı ve yapımcıyı oldukça zor bir duruma soktu.

Projenin tek bir bölümünün çekilmesi için harcanan toplam bütçenin son dönemde 30 milyon TL seviyelerine kadar yükseldiği ileri sürüldü. Bu devasa bütçenin yanı sıra, başrollerde yer alan Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in haftalık ücretlerinin de bütçe üzerinde ciddi bir finansal yük oluşturduğu iddia ediliyor. Sektör temsilcileri, reklam gelirlerinin bu denli yüksek bir harcamayı karşılamakta yetersiz kaldığını ve projenin zarar etmeye başladığını belirtiyor. Hem oyuncu maaşlarının hem de teknik prodüksiyon masraflarının birleşmesiyle birlikte, dizinin sürdürülebilme ihtimalinin kalmadığı ifade ediliyor. 

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir hayranları, sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlarda projenin bu kadar erken bitirilmesine tepki göstermeye devam ediyor. Dizi eleştirmenleri ise ekranlardaki bütçe dengelerinin artık kontrolden çıktığını ve 30 milyon TL'lik bölüm başı maliyetlerin televizyon kanalları için taşınamaz bir yük haline geldiğini savunuyor.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
