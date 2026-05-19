article/comments
article/share
Haberler
TV
Final Kararı Vermişti, Reytingleri Arttı: 18 Mayıs Pazartesi Gününün Reyting Sonuçları Açıklandı

Final Kararı Vermişti, Reytingleri Arttı: 18 Mayıs Pazartesi Gününün Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
19.05.2026 - 12:54

18 Mayıs Pazartesi gününün reyting sonuçları belli oldu. Kanal D’de Uzak Şehir, Show TV’de Delikanlı ve TRT 1’de Cennetin Çocukları yeni bölümleriyle yayındaydı. Delikanlı ve Cennetin Çocukları geçtiğimiz haftalarda final kararı vermişti. Bir dizi final kararının ardından reytinglerde yükselirken diğeriyse düşüş yaşadı. 18 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları nasıl? Hangi dizi birinci oldu? Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal D’nin popüler dizisi Uzak Şehir, Total reytinglerinde ufak bir düşüş yaşadı.

Kanal D’nin popüler dizisi Uzak Şehir, Total reytinglerinde ufak bir düşüş yaşadı.

Total, AB ve ABC1 kategorilerinde birinci sıraya yerleşen Uzak Şehir, AB ve ABC1 reytinglerinde ise yükselişteydi. Sezon finali öncesi heyecanı artıran dizi her hafta olduğu gibi bu hafta da ekrana damga vurmayı başardı. Uzak Şehir’in sezon finalinde yaşanacak olaylar da ortaya çıkmıştı. Alya ve Cihan’ın düğününde yaşanacak büyük hesaplaşmayla birlikte Alper Çankaya, Burç Kümbetlioğlu ve Ahmet Varlı’nın diziden ayrılacağı açıklanmıştı.

Finale karar veren Delikanlı ve Cennetin Çocukları dizilerinin de reytingleri dikkat çekti.

Finale karar veren Delikanlı ve Cennetin Çocukları dizilerinin de reytingleri dikkat çekti.

Mert Ramazan Demir, Salih Bademci, Mina Demirtaş ve Melis Sezen’in başrolleri paylaştığı Delikanlı, final bölümüyle ekrana geldi. Yüksek beklentilerle yayın hayatına başlayan dizi istediği reyting sonuçlarını alamayınca finale karar vermişti. Dün akşam yayınlanan final bölümüyle Total’de 11., AB’de 6. ve ABC1’de 8. oldu. Oranlarının düştüğü görüldü.

TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları ise 33. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Sezon ortası başrolleri değişen dizi uzun bir süre gündemde kalmıştı. Ancak geçtiğimiz haftalarda Cennetin Çocukları’nın da final yapacağı öğrenilmişti. 36. bölümüyle ekranlara veda edecek olan yapım son bölümünün reytinglerinde ufak yükselişler yaşadı.

18 Mayıs Pazartesi Gününün Total Reyting Sıralaması 👇

18 Mayıs Pazartesi Gününün Total Reyting Sıralaması 👇

18 Mayıs Pazartesi Gününün AB Reyting Sıralaması 👇

18 Mayıs Pazartesi Gününün AB Reyting Sıralaması 👇

18 Mayıs Pazartesi Gününün ABC1 Reyting Sıralaması 👇

18 Mayıs Pazartesi Gününün ABC1 Reyting Sıralaması 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın