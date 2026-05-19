Rafet El Roman, Milli Takım İçin Yazdığı Marşın Tamamını 19 Mayıs'ta Yayınladı!

Tam 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti almayı başaran millilerimizin başarısı milyonlarca kişiyi sevince boğarken, gözler şimdi haziran ayında Vancouver’da oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Ay-yıldızlı ekibimizin dünya sahnesine geri dönüşü sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, yıllardır özlenen o eski milli takım ruhu yeniden konuşulmaya başladı.

Tabii milli takım coşkusu geri dönünce yıllardır değişmeyen bir tartışma da yeniden başladı: “Yeni milli takım marşı kimden gelecek?” Çünkü kabul etmek gerekiyor ki, Tarkan’ın 2002 Dünya Kupası dönemine damga vuran “Bir Oluruz Yolunda” marşı hala zirvedeki yerini koruyor. Aradan geçen 24 yılda sayısız deneme yapılsa da birçok kişi o marşın yarattığı etkiyi hiçbir şarkının geçemediğini düşünüyor. Son dönemde Sinan Akçıl, Edis, Semicenk, Mero & Murda, Murat Dalkılıç & Afra gibi isimlerden milli takım için çeşitli marş denemeleri gelirken, sosyal medyada da “Yeni neslin Bir Oluruz Yolunda’sı hangisi olacak?” tartışmaları dönüp duruyordu.

Hatta geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç bile bu furyayı tiye alan bir paylaşım yapmış, hazırladığı “sinirli” milli takım marşıyla sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. Kullanıcılar hem milli takım coşkusunu hem de marş yarışını eğlenceli yorumlarla konuşmaya devam ederken, sürpriz bir hamle de Rafet El Roman’dan geldi.