Rafet El Roman, Milli Takım İçin Yazdığı Marşın Tamamını 19 Mayıs'ta Yayınladı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.05.2026 - 12:20

Milli takımın 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası heyecanı yaşatmasının ardından marş yarışı da iyice kızıştı. Sinan Akçıl’dan Edis’e, Semicenk’ten Mero & Murda’ya kadar birçok isimden sonra bir hamle de Rafet El Roman’dan geldi! Ünlü şarkıcı, “Doludizgin” isimli milli takım marşının tamamını 19 Mayıs’ta yayınladı.

A Milli Futbol Takımımızın yıllar sonra yeniden Dünya Kupası heyecanını yaşatması Türkiye’de adeta yeni bir futbol havası estirdi.

Tam 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti almayı başaran millilerimizin başarısı milyonlarca kişiyi sevince boğarken, gözler şimdi haziran ayında Vancouver’da oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Ay-yıldızlı ekibimizin dünya sahnesine geri dönüşü sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, yıllardır özlenen o eski milli takım ruhu yeniden konuşulmaya başladı.

Tabii milli takım coşkusu geri dönünce yıllardır değişmeyen bir tartışma da yeniden başladı: “Yeni milli takım marşı kimden gelecek?” Çünkü kabul etmek gerekiyor ki, Tarkan’ın 2002 Dünya Kupası dönemine damga vuran “Bir Oluruz Yolunda” marşı hala zirvedeki yerini koruyor. Aradan geçen 24 yılda sayısız deneme yapılsa da birçok kişi o marşın yarattığı etkiyi hiçbir şarkının geçemediğini düşünüyor. Son dönemde Sinan Akçıl, Edis, Semicenk, Mero & Murda, Murat Dalkılıç & Afra gibi isimlerden milli takım için çeşitli marş denemeleri gelirken, sosyal medyada da “Yeni neslin Bir Oluruz Yolunda’sı hangisi olacak?” tartışmaları dönüp duruyordu.

Hatta geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç bile bu furyayı tiye alan bir paylaşım yapmış, hazırladığı “sinirli” milli takım marşıyla sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. Kullanıcılar hem milli takım coşkusunu hem de marş yarışını eğlenceli yorumlarla konuşmaya devam ederken, sürpriz bir hamle de Rafet El Roman’dan geldi.

Birkaç hafta önce milli takım için “Doludizgin” isimli özel bir marş hazırlığında olduğunu duyuran Rafet El Roman, ilk etapta şarkının sadece nakarat kısmını paylaşmıştı.

Özellikle “Kırmızı beyaz, en büyük Türkiye” sözleri kısa sürede sosyal medyada yayılmış, bazı kullanıcılar nostaljik bir milli takım marşı havası aldıklarını söylemişti.

Geçtiğimiz saatlerde ise Rafet El Roman, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na da selam çakarak “Doludizgin” marşının tamamını yayınladı. Sözü ve müziği Rafet El Roman’a ait olan parçanın düzenlemesinin Steffen Müller tarafından yapıldığı belirtilirken, klibin ise tamamen yapay zeka teknolojisiyle hazırlandığı öğrenildi.

Marşın özellikle tribün ruhunu yansıtmaya çalışan sözleri dikkat çekti:

Kırmızı beyaz, en büyük Türkiye (x2)  

Kırmızı beyaz sancağında  

Ay yıldız yanar şafağında 

Gümbür gümbür ses verirsin 

Türkiye geliyor doludizgin (x2)  

Tribüne doğru salla salla 

Önce sağına dön, sonra soluna 

Bin selam olsun ey gözünü sevdiğim 

Şampiyon kim göreceksin (x2)  

Kırmızı beyaz, en büyük Türkiye (x2)

Özellikle yapay zeka destekli klip tercihi ve nostaljik marş havası kullanıcıların dikkatini çekerken, sosyal medya yine ikiye bölündü. Kimileri Rafet El Roman’ın yıllar sonra gelen milli takım coşkusuna duygusal bir dokunuş yaptığını savunurken, kimileri ise hala hiçbir marşın Tarkan’ın “Bir Oluruz Yolunda” etkisini yaratamadığını dile getirdi.

Belli ki Dünya Kupası heyecanı büyüdükçe, milli takım marşı yarışı da uzun süre daha konuşulmaya devam edecek!

Marşın tamamını sizler için şöyle bırakalım. Ne diyorsunuz, olmuş mu? Haydi Vidio'da buluşalım.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
