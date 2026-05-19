Tekrara mı Düşüyor? Kızılcık Şerbeti'nin Sezon Finaline Seyirciden Tepkiler

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümleri aksiyon ve entrikasıyla gündemden düşmezken 4. kez yayınlanacak sezon finalinin fragmanını gören seyirci isyan etti. Geçtiğimiz sezon finali bölümlerinde yaşananlardan esintilerin yer aldığı 4. sezon finalinde yine trafik kazası ve balkondan düşme sahnelerinin yazıldığı görüldü.

1. sezon finalinde Kıvılcım ve Ömer'in geçirdiği trafik kazası sahnesi bu kez Nursema ve İlhami'ye yazılırken ayrıca 2. sezon finalinde Görkem'in ve 3. sezon finalinde Nilay'ın balkondan düşme sahnesini bu kez Salkım yaşıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali fragmanındaki bu detaylar seyirci tepkisiyle karşılaştı. Biz de bu tepkileri sıraladık.