19 Mayıs: Gençliğe Bırakılan Güven

Samsun'dan Yükselen Meşale

Sabah; henüz sökmeye yüz tutmamış bir sabah.

Anadolu toprakları kan ve kül kokuyordu;

yine de bir adam o karanlığa yürüdü

elinde meşale, yüreğinde millet.

O meşale bugün hâlâ yanar

senin avucunda, senin nefesinde,

senin ayağa kalkmaya hazır bedeninde.

Çünkü vatan yalnızca toprak değildir;

vatan, her neslin yeniden

layık olması gereken bir emanettir.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

Samsun'un sisli limanına yanaşan o gemi, yalnızca bir adamı değil, bir milletin son nefeste toparladığı bütün iradesini taşıyordu. O adam yürüdü. Kırık bir coğrafyaya, dağılmış bir ruha, umudun bile yorulduğu bir çağa yürüdü. Ve yürürken arkasına bakmadı; çünkü arkasında bıraktığı her şeyi ileride yeniden kuracağına inanıyordu.

Bugün, 19 Mayıs, yalnızca bir tarihi anmak için değil o anı yeniden içimizde yakmak için var.