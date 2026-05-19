19 Mayıs: Gençliğe Bırakılan Güven
Samsun'dan Yükselen Meşale
Sabah; henüz sökmeye yüz tutmamış bir sabah.
Anadolu toprakları kan ve kül kokuyordu;
yine de bir adam o karanlığa yürüdü
elinde meşale, yüreğinde millet.
O meşale bugün hâlâ yanar
senin avucunda, senin nefesinde,
senin ayağa kalkmaya hazır bedeninde.
Çünkü vatan yalnızca toprak değildir;
vatan, her neslin yeniden
layık olması gereken bir emanettir.
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
Samsun'un sisli limanına yanaşan o gemi, yalnızca bir adamı değil, bir milletin son nefeste toparladığı bütün iradesini taşıyordu. O adam yürüdü. Kırık bir coğrafyaya, dağılmış bir ruha, umudun bile yorulduğu bir çağa yürüdü. Ve yürürken arkasına bakmadı; çünkü arkasında bıraktığı her şeyi ileride yeniden kuracağına inanıyordu.
Bugün, 19 Mayıs, yalnızca bir tarihi anmak için değil o anı yeniden içimizde yakmak için var.
Meşale Söndürülmek İçin Yakılmadı
Sen, Tarihin Emanetçisisin
Meydana Çıkmak Cesaret İster
Hitabe Bitmedi, Devam Ediyor
