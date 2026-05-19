19 Mayıs: Gençliğe Bırakılan Güven

Hüsamettin Oğuz
19.05.2026 - 12:11

Samsun'dan Yükselen Meşale

Sabah; henüz sökmeye yüz tutmamış bir sabah.

Anadolu toprakları kan ve kül kokuyordu;

yine de bir adam o karanlığa yürüdü

elinde meşale, yüreğinde millet.

O meşale bugün hâlâ yanar

senin avucunda, senin nefesinde,

senin ayağa kalkmaya hazır bedeninde.

Çünkü vatan yalnızca toprak değildir;

vatan, her neslin yeniden

layık olması gereken bir emanettir.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

Samsun'un sisli limanına yanaşan o gemi, yalnızca bir adamı değil, bir milletin son nefeste toparladığı bütün iradesini taşıyordu. O adam yürüdü. Kırık bir coğrafyaya, dağılmış bir ruha, umudun bile yorulduğu bir çağa yürüdü. Ve yürürken arkasına bakmadı; çünkü arkasında bıraktığı her şeyi ileride yeniden kuracağına inanıyordu.

Bugün, 19 Mayıs, yalnızca bir tarihi anmak için değil o anı yeniden içimizde yakmak için var.

Meşale Söndürülmek İçin Yakılmadı

Gençliğe hitabe, Atatürk'ün sözleriyle doğdu ama yalnızca onun sözleriyle yaşamaz. O hitabe her neslin kendi zamanında yeniden yazması gereken bir sorumluluk belgesidir. Her çağ kendi tehlikesini, kendi karanlığını, kendi 'işgalini' getirir. Kimisi top sesiyle gelir, kimisi sessizce bilgisizlik kılığında, ilgisizlik maskesiyle, ya da en sinsi biçimiyle: 'zaten bir şey değişmez' diye fısıldayan o iç ses olarak.

İşte bu yüzden gençliğe hitabe bugün her zamankinden daha fazla önem taşıyor.

Çünkü dünya; algoritmalar, dezenformasyon, kimlik krizleri ve anlam bunalımıyla örülü bir çağa girdi. Gerçeği yalandan, sesi gürültüden, sevgiyi sömürüden ayırt etmek — bir asır önce silah bilmekten daha az cesaret gerektirmiyor.

Sen, Tarihin Emanetçisisin

Bak kendine. Evet, sana bakıyorum elinde telefon, gözünde merak, içinde belki bir tedirginlik, belki bir ateş. İkisi de aynı anda yaşanabilir. Atatürk de öyle yaşadı: korku ile inanç aynı bedende, aynı nefeste.

Sana emanet edilen şey toprak değil. Toprak zaten burada, ayaklarının altında. Sana emanet edilen şey daha ağır, daha hassas, daha kırılgan: düşünme erdemi, vicdan taşıma kapasitesi, insan onuruna duyulan saygı.

Bir millet, topraklarını işgalden kurtarabilir. Ama kendini kendinden kurtarmak bencillikten, kayıtsızlıktan, kolaycılıktan… İşte bu, her neslin kendi içinde kazanması gereken kurtuluş savaşıdır.

Meydana Çıkmak Cesaret İster

Yüz yıl önce bir insan Samsun'a ayak bastığında, beraberinde on dokuz kişi vardı. On dokuz. Bir millet değil, bir fikir; bir ordu değil, bir inanç. Ama o inanç yeterliydi; çünkü doğruydu, çünkü haklıydı, çünkü bedeli ödenmeye razı olunmuştu.

Bugün sen milyonlarsın. Sesini duyurabildiğin araçlar var, öğrenebildiğin kaynaklar var, bağlanabildiklerin var. Bu güç, o on dokuzu bile kıskandırır. Ama güç; yalnızca sahip olmakla değil, kullanma iradesini göstermekle anlam kazanır.

Hitabe Bitmedi, Devam Ediyor

Atatürk o sözleri yazarken

'Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir'

bir vasiyet değil, bir güven bıraktı. Sana güvendi. Senin anlayacağına, senin taşıyacağına, senin büyüteceğine güvendi.

Bu güveni boşa çıkarmak mı? O, hiç öyle bir ihtimali hesaba katmamış.

Ve belki de en büyük miras bu: Onun sana duyduğu, şüphe bile etmediği, yüreğinin derinliğinden gelen kayıtsız şartsız inanç.

19 Mayıs, güneşin Samsun üzerinde yeniden doğduğu her sabah başlar. Ve sen her sabah gözlerini açtığında, o meşaleden bir kıvılcım sana geçer. Onu korumak mı, büyütmek mi?

Bu karar, her zaman olduğu gibi, senindir.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Hüsamettin Oğuz
