Adalet Bakanı’ndan Rasim Ozan Kütahyalı Açıklaması: “Para Hareketleri MASAK’a Takıldı”

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.05.2026 - 12:25

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı’nın yasa dışı bahis dosyasında MASAK’ın para hareketleri takibine takıldığını, soruşturmanın mali raporlarla yürüdüğünü açıkladı.

Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmaları ve firari şüphelilere ilişkin yürütülen hukuki süreçler hakkında açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla ilgili operasyonun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirten Gürlek, 'Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi' dedi.

Bakan Gürlek mevcut kanunlara göre, yasa dışı bahis oynatan, buna aracılık eden, yer ve imkan sağlayan ya da bu sitelere para transferi gerçekleştirenlerin eylemlerin suç teşkil ettiğini hatırlattı.

Yasa dışı bahis organizasyonlarında adı geçen ve yurt dışında bulunan şüphelilere yönelik adli süreçlerinde kesintisiz sürdüğünü ifade eden Bakan Gürlek, ayrıca dijital mecralara yönelik yaptırımların kararlılıkla uygulandığını belirtti. Bakan Gürlek, firari isimler ve erişim engelleriyle ilgili olarak da 'Kamu düzenini ilgilendirdiği için bu sitelere yönelik hızlıca erişim engelleme kararları alınıyor. Yurt dışındaki şüphelilerin, aralarında adı geçen eski futbolcuların da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı. Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürecek' diye konuştu.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
