Bodrum'da Görüntülenen Reha Muhtar'ın Son Hali Gündem Oldu

Sert üslubu, kendine has sunum tarzı ve ekran başındaki yüksek enerjisiyle hafızalara kazınan Muhtar, uzun yıllar boyunca ana haber bültenlerinin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Özellikle sunduğu haber programlarında kullandığı vurucu çıkışlar, sert mimikleri ve tartışma yaratan yorumlarıyla döneminin en çok konuşulan televizyoncularından biri haline gelen Reha Muhtar, magazin dünyasının da her zaman yakın markajındaydı.

Sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Muhtar’ın yıllar boyunca birçok polemiğin merkezinde yer aldığına şahit olduk. Özellikle sanat ve magazin dünyasının ünlü isimleriyle yaşadığı ilişkiler uzun süre konuşulurken, özel hayatındaki çalkantılar da çoğu zaman manşetlerden inmedi. Son dönemde ise Reha Muhtar’ın adı en çok eski eşi Deniz Uğur’la yaşadığı gerilimler ve ikiz çocuklarıyla ilgili gündeme gelen iddialarla anılmıştı. Taraflar arasında zaman zaman kamuoyuna da yansıyan açıklamalar yapılmış, aile içindeki gelgitler magazin basınının en çok takip ettiği konulardan biri olmuştu.