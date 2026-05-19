article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bodrum'da Görüntülenen Reha Muhtar'ın Son Hali Gündem Oldu

Bodrum'da Görüntülenen Reha Muhtar'ın Son Hali Gündem Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.05.2026 - 11:28

Bir döneme damga vuran televizyoncu Reha Muhtar, uzun süren sessizliğinin ardından Bodrum’da görüntülendi. Patronlar Dünyası’nın özel haberiyle ortaya çıkan son hali sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: Patronlar Dünyası

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk televizyon tarihinin en dikkat çeken ekran yüzlerinden biri olan Reha Muhtar, özellikle 90’lı yıllar ve 2000’lerin başına damga vuran isimlerin başında geliyordu.

Türk televizyon tarihinin en dikkat çeken ekran yüzlerinden biri olan Reha Muhtar, özellikle 90’lı yıllar ve 2000’lerin başına damga vuran isimlerin başında geliyordu.

Sert üslubu, kendine has sunum tarzı ve ekran başındaki yüksek enerjisiyle hafızalara kazınan Muhtar, uzun yıllar boyunca ana haber bültenlerinin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Özellikle sunduğu haber programlarında kullandığı vurucu çıkışlar, sert mimikleri ve tartışma yaratan yorumlarıyla döneminin en çok konuşulan televizyoncularından biri haline gelen Reha Muhtar, magazin dünyasının da her zaman yakın markajındaydı.

Sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Muhtar’ın yıllar boyunca birçok polemiğin merkezinde yer aldığına şahit olduk. Özellikle sanat ve magazin dünyasının ünlü isimleriyle yaşadığı ilişkiler uzun süre konuşulurken, özel hayatındaki çalkantılar da çoğu zaman manşetlerden inmedi. Son dönemde ise Reha Muhtar’ın adı en çok eski eşi Deniz Uğur’la yaşadığı gerilimler ve ikiz çocuklarıyla ilgili gündeme gelen iddialarla anılmıştı. Taraflar arasında zaman zaman kamuoyuna da yansıyan açıklamalar yapılmış, aile içindeki gelgitler magazin basınının en çok takip ettiği konulardan biri olmuştu.

Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat yaşayan ve adeta sırra kadem basan Reha Muhtar’ın son hali ise geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı.

Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat yaşayan ve adeta sırra kadem basan Reha Muhtar’ın son hali ise geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı.

Patronlar Dünyası’nın özel haberine göre Bodrum’da görüntülenen ünlü televizyoncunun son görüntüsü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Paylaşılan karede açık renk gömleğiyle bir mekanda tek başına oturan Reha Muhtar’ın oldukça yorgun ve dalgın göründüğü dikkat çekti. Masada kahvesi ve sigarasıyla oturduğu görülen Muhtar’ın başını öne eğmiş uyuklayan hali sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmadı.

Bir dönemin ekranlara damga vuran enerjik ve sert tavırlı Reha Muhtar’ını görmeye alışık olan kullanıcılar, son görüntüsündeki değişimi konuşmadan edemedi. Özellikle saçlarının tamamen beyazlaması ve yüzündeki yorgun ifade dikkat çekerken, birçok kişi Muhtar’ın uzun süredir gözlerden uzak yaşamasının ardından ilk kez bu kadar net görüntülenmesini şaşkınlıkla karşıladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın