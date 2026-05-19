13 Kez Burun Ameliyatı Geçiren Murat Dalkılıç'ın Son Hali Kimsenin İçine Sinmedi

Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.05.2026 - 08:18

Yıllardır sağlık sorunları nedeniyle defalarca burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç, 13. operasyonunun ardından yeniden gündeme oturdu. Bandajlarını çıkaran ünlü şarkıcının son hali sosyal medya kullanıcılarının içine pek sinmedi!

Türk pop müziğinin yıllardır en çok konuşulan isimlerinden biri olan Murat Dalkılıç, hit şarkıları kadar çalkantılı özel hayatı ve sosyal medyada bitmek bilmeyen gündemleriyle de adından söz ettiriyor.

“Kasaba”, “Külah”, “La Fontaine”, “Bir Güzellik Yap” ve “Leyla” gibi şarkılarla bir döneme damga vuran Dalkılıç, özellikle 2010’lu yılların en popüler erkek popçularından biri haline gelmişti. Romantik şarkılarıyla milyonların kalbine dokunan ünlü isim, sahnedeki enerjisi ve karizmatik tavırlarıyla da uzun yıllardır geniş bir hayran kitlesine sahip.

Tabii Murat Dalkılıç söz konusu olunca mesele hiçbir zaman sadece müzik olmuyor… Ünlü şarkıcı yıllardır inişli çıkışlı aşk hayatı, çok konuşulan ilişkileri, ayrılıkları ve magazin basınına malzeme olan çapkınlık iddialarıyla da gündemden düşmüyor. Özellikle oyuncu sevgilileriyle yaşadığı ilişkiler dönem dönem sosyal medyanın en büyük tartışma konularından biri haline gelirken, Dalkılıç’ın adı neredeyse her yıl yeni bir polemikle anılmayı başarıyor. Bir yandan hit şarkılarıyla konuşulan, diğer yandan da 1.71 boyuyla sosyal medyada goygoy malzemesi olan Murat Dalkılıç, yıllardır Türkiye’nin en “olaysız gündemde kalamayan” ünlülerinden biri desek abartmış olmayız.

Fakat tüm bunların yanında Murat Dalkılıç’ın magazin tarihine geçen en büyük meselesi hiç kuşkusuz bitmek bilmeyen burun ameliyatları!

Ünlü şarkıcı yıllar önce yaptığı açıklamalarda doğuştan gelen ciddi bir sağlık problemiyle mücadele ettiğini anlatmıştı. Burnundaki kemik yapısının dışarıya doğru büyümesi nedeniyle hem nefes almakta zorlandığını hem de zamanla sağlık açısından sıkıntılı bir süreç yaşadığını söyleyen Dalkılıç, bu yüzden defalarca operasyon geçirmek zorunda kaldı. 

İlk başlarda estetik sanılan operasyonların aslında ciddi bir sağlık probleminden kaynaklandığı ortaya çıkınca sosyal medyada da bambaşka bir tartışma başlamıştı. Ancak operasyonlar ilerledikçe Murat Dalkılıç’ın burnundaki değişim de gözle görülür hale geldi. Her ameliyat sonrası burnu biraz daha küçülen ünlü şarkıcı için sosyal medyada “Burnu gitgide yok oluyor” yorumları yapılmaya başlanmıştı. Son olarak 13. kez ameliyat masasına yatan Murat Dalkılıç’ın operasyonunun başarılı geçtiği öğrenilmişti.

Geçtiğimiz saatlerde ise bandajlarını çıkaran ünlü şarkıcının son hali ortaya çıktı.

Yıllar önceki daha kemikli, belirgin ve keskin yüz hatlarına sahip görüntüsünün yerini şimdi çok daha küçük, daralmış ve yüzüne oranla oldukça minimal duran bir burun aldı. Özellikle eski haliyle yeni hali yan yana konulduğunda değişim sosyal medyada resmen olay yarattı. Kullanıcıların bir kısmı Murat Dalkılıç’ın artık bambaşka biri gibi göründüğünü söylerken, bir kısmı da son halini “tam olmuş” bulmadığını açık açık dile getirdi. 

Hatta “Bir ameliyat daha olursa burnu tamamen kaybolacak” şeklindeki yorumlar kısa sürede viral oldu. Yine de herkesin ortak dileği aynıydı: Umarız Murat Dalkılıç sağlık açısından yaşadığı bu sancılı süreci tamamen geride bırakmıştır da, yıllardır süren bu zorlu yolculuk gerçekten değmiştir!

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
