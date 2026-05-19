article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Bir Arabanın Ortalama Ömrü 12,5 Yıl: Türkiye Ve Dünyada Otomobil Yaş Ortalamaları Neden Yükseliyor?

Bir Arabanın Ortalama Ömrü 12,5 Yıl: Türkiye Ve Dünyada Otomobil Yaş Ortalamaları Neden Yükseliyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.05.2026 - 08:01

Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobillerin yaş ortalaması 14,3 yıla ulaşırken, dünya genelinde de araçların kullanım süresinde tarihi rekorlar kırılıyor. Gelişen üretim teknolojileri otomobillerin fiziksel ömrünü uzatsa da, ülkemizde yeni araca erişimi zorlaştıran ekonomik koşullar yollardaki filonun zorunlu olarak yaşlanmasına neden oluyor. Peki, hem dünyada hem de Türkiye'de araçların yollarda kalma süresi neden her geçen gün artıyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

S&P Global Mobility'nin güncel verilerine göre, ABD'deki otomobil ve hafif ticari araçların ortalama hizmet ömrü tarihinin en yüksek seviyesi olan 12,5 yıla ulaştı.

S&P Global Mobility'nin güncel verilerine göre, ABD'deki otomobil ve hafif ticari araçların ortalama hizmet ömrü tarihinin en yüksek seviyesi olan 12,5 yıla ulaştı.

Benzer şekilde Japonya'da bu oran 13,1 yıl, Avrupa genelinde ise 11,8 yıl olarak ölçülüyor. Rusya'da ise kısıtlı yeni araç erişimi nedeniyle ortalama ömür 20 yıla kadar çıkıyor. Araç ömürlerinin uzamasındaki en büyük etkenler; üretim kalitesinin artması, paslanmaz galvanizli sac kullanımı ve motor dayanıklılığı olarak öne çıkıyor. Ayrıca yükselen yeni araç maliyetleri de tüketicileri ellerindeki aracı daha uzun süre kullanmaya zorluyor.

Kilometre Sınırları İkiye Katlandı

Kilometre Sınırları İkiye Katlandı

Yarım asır önce, 1970'li yıllarda bir aracın hurdaya çıkma sınırı ortalama 160 bin kilometre (100.000 mil) civarındayken, günümüzde bu eşik 320.000 kilometreye (200.000 mil) kadar yükseldi. Gelişen teknoloji sayesinde araçların toplamda kat edebildiği yol miktarı tam iki katına çıkmış durumda.

Dünyanın En Uzun Ömürlü Otomobilleri

Bazı ikonik modeller dünya ortalamalarının çok üzerine çıkabiliyor. Örneğin Toyota Land Cruiser, zorlu arazi şartlarına dayanıklılığıyla bilinirken, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşların elinde 30 yılı deviren örnekleri bulunuyor. Bireysel rekor ise 1966 model Volvo P1800 aracıyla yaklaşık 5,15 milyon kilometre yol kat eden Irv Gordon'a ait. Guinness Dünya Rekorları'na giren Gordon'un sırrı ise oldukça basit: Kullanım kılavuzundaki bakım aralıklarına harfiyen uymak ve düzenli yağ değişimi yapmak.

Türkiye'deki Ekonomik Baskı Filonu Yaşlandırıyor

Türkiye'deki 14,3'lük yaş ortalaması ABD'ye yakın görünse de arka plandaki dinamikler farklı işliyor. ABD'de yeni araç sirkülasyonu yüksek olmasına rağmen eski araçlar da korunuyor. Türkiye'de ise yüksek ÖTV oranları ve döviz kuru baskısı nedeniyle yeni araç alımı zorlaşıyor. Bu durum mevcut filonun hızla yaşlanmasına yol açıyor.

Yaşlı Araçlar Güvenlik Riski Doğuruyor

Filonun yaşlanması sadece ekonomik değil, güvenlik ve çevre açısından da ciddi riskler barındırıyor. ESP, yan hava yastıkları ve otonom fren sistemleri gibi hayati teknolojiler 2010 öncesi üretilen birçok araçta yer almıyor. Avrupa Komisyonu verileri de 10 yaşın üzerindeki araçların ölümlü kazalara karışma oranının, yeni araçlara kıyasla çok daha yüksek olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Gelecekte Ömür Tanımı Değişecek

Otomotiv sektöründeki tahminler, 2030'a doğru araç ömürlerinin daha da uzayacağını öngörüyor. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, geleneksel motor aşınmasına bağlı ömür tanımı yerini batarya ömrüne bırakacak. Şimdiden 600 bin kilometreyi deviren ve batarya değişimiyle yoluna devam eden elektrikli Tesla taksi örnekleri, geleceğin otomotiv dünyasına ışık tutuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın