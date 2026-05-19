Bir Arabanın Ortalama Ömrü 12,5 Yıl: Türkiye Ve Dünyada Otomobil Yaş Ortalamaları Neden Yükseliyor?

Yarım asır önce, 1970'li yıllarda bir aracın hurdaya çıkma sınırı ortalama 160 bin kilometre (100.000 mil) civarındayken, günümüzde bu eşik 320.000 kilometreye (200.000 mil) kadar yükseldi. Gelişen teknoloji sayesinde araçların toplamda kat edebildiği yol miktarı tam iki katına çıkmış durumda.

Dünyanın En Uzun Ömürlü Otomobilleri

Bazı ikonik modeller dünya ortalamalarının çok üzerine çıkabiliyor. Örneğin Toyota Land Cruiser, zorlu arazi şartlarına dayanıklılığıyla bilinirken, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşların elinde 30 yılı deviren örnekleri bulunuyor. Bireysel rekor ise 1966 model Volvo P1800 aracıyla yaklaşık 5,15 milyon kilometre yol kat eden Irv Gordon'a ait. Guinness Dünya Rekorları'na giren Gordon'un sırrı ise oldukça basit: Kullanım kılavuzundaki bakım aralıklarına harfiyen uymak ve düzenli yağ değişimi yapmak.

Türkiye'deki Ekonomik Baskı Filonu Yaşlandırıyor

Türkiye'deki 14,3'lük yaş ortalaması ABD'ye yakın görünse de arka plandaki dinamikler farklı işliyor. ABD'de yeni araç sirkülasyonu yüksek olmasına rağmen eski araçlar da korunuyor. Türkiye'de ise yüksek ÖTV oranları ve döviz kuru baskısı nedeniyle yeni araç alımı zorlaşıyor. Bu durum mevcut filonun hızla yaşlanmasına yol açıyor.

Yaşlı Araçlar Güvenlik Riski Doğuruyor

Filonun yaşlanması sadece ekonomik değil, güvenlik ve çevre açısından da ciddi riskler barındırıyor. ESP, yan hava yastıkları ve otonom fren sistemleri gibi hayati teknolojiler 2010 öncesi üretilen birçok araçta yer almıyor. Avrupa Komisyonu verileri de 10 yaşın üzerindeki araçların ölümlü kazalara karışma oranının, yeni araçlara kıyasla çok daha yüksek olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Gelecekte Ömür Tanımı Değişecek

Otomotiv sektöründeki tahminler, 2030'a doğru araç ömürlerinin daha da uzayacağını öngörüyor. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, geleneksel motor aşınmasına bağlı ömür tanımı yerini batarya ömrüne bırakacak. Şimdiden 600 bin kilometreyi deviren ve batarya değişimiyle yoluna devam eden elektrikli Tesla taksi örnekleri, geleceğin otomotiv dünyasına ışık tutuyor.