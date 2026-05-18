Ağlayan Çocuklardan Rahatsız Olan Cenk Eren'in "Çocuksuz Uçuş" Talebi Tepki Çekti!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.05.2026 - 17:34

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelen Cenk Eren, bu kez yaptığı uçak paylaşımıyla olay oldu! Ağlayan çocuklardan dert yanan ünlü şarkıcının “çocuksuz uçuş” önerisi sosyal medyada büyük tepki çekti. 

Bir döneme damga vuran şarkıları, güçlü sesi ve sahne performansıyla hafızalara kazınan Cenk Eren, yıllardır magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Özellikle 90’lı ve 2000’li yıllarda gece hayatının ve televizyon programlarının vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen ünlü sanatçı, sadece müziğiyle değil dobra açıklamaları ve sivri çıkışlarıyla da sık sık gündeme oturuyor. Uzun süredir sahne çalışmalarına devam eden Cenk Eren, son dönemde ise müziğinden çok geçirdiği değişimle konuşuluyordu. 

Yüz gerdirme operasyonu ve estetik dokunuşların ardından adeta bambaşka birine dönüşen ünlü isim, sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. Bazı kullanıcılar yeni halini oldukça genç ve dinamik bulurken bazıları ise “tanınmaz hale geldi” yorumları yapmıştı. Özellikle son paylaştığı fotoğraflarda yüz hatlarının belirgin şekilde değişmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, estetik operasyonlarıyla ilgili yorumlar magazin gündemine damga vurmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde Cenk Eren bu kez görüntüsüyle değil yaptığı paylaşımla olay oldu!

Uçak yolculuğu sırasında yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündeme otururken birçok kullanıcının tepkisini çekti. İstanbul’dan başka bir şehre seyahat ettiğini söyleyen ünlü şarkıcı, uçakta ağlayan çocuklardan rahatsız olduğunu dile getirerek “çocuksuz uçuş” önerisinde bulundu. 

Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Şu an İstanbul’dan başka bir yere seyahat ediyorum. Uçakta sayabildiğim kadarıyla 8-10 ufak çocuklarımız var ve koro halinde ağlıyorlar 😂😂 Eğer linçe uğramayacaksam örnek İstanbul’dan Antalya’ya günde 10 sefer varsa bunun 1 seferi çocuksuz sefer olabilir mi? Acil bir durum olabilir onun için de bir çözüm bulunabilir diye düşündüm. Sizin fikrinizi alabilir miyim?” sözleri kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan paylaşımlarından biri haline geldi.

Cenk Eren’in paylaşımı sonrası sosyal medya adeta ikiye bölündü.

Bazı kullanıcılar uzun uçuşlarda ağlayan çocukların gerçekten zorlayıcı olabildiğini söyleyerek sanatçıya hak verirken, büyük bir kesim ise çocukların toplumun bir parçası olduğunu ve böyle bir talebin ayrıştırıcı olduğunu savundu. 

Özellikle ebeveynler tarafından gelen yorumlarda “Çocuklar da seyahat edebilir”, “Bir gün herkes çocuk oldu” ve “Asıl çözüm anlayışlı olmak” gibi tepkiler dikkat çekti. Kısa sürede viral olan paylaşım, magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline gelirken Cenk Eren cephesinden yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği de merak konusu oldu.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
