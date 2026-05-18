Beşiktaş'ta Yolların Ayrıldığı Sergen Yalçın'ın Ayrılık Sebebi Belli Oldu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.05.2026 - 17:25

Beşiktaş’ta sezonun tamamlanmasının ardından teknik direktörlük koltuğunda önemli bir ayrılık yaşandı. Süper Lig’i dördüncü basamakta bitiren siyah-beyazlılarda, teknik direktör Sergen Yalçın ile vedalaşma kararı alındı.

Kulüp Başkanı Serdal Adalı ile Sergen Yalçın’ın tesislerde gerçekleştirdiği toplantıda sezonun genel değerlendirmesi yapıldı. Görüşmede hem mevcut süreç hem de gelecek planlaması masaya yatırılırken, tarafların karşılıklı anlaşmayla yolları ayırma konusunda net bir karar aldığı belirtildi.

Sergen Yalçın'a taraftar tepkisi giderek artmıştı.

Özellikle kupada Konyaspor karşısında alınan sonucun ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen Sergen Yalçın üzerindeki taraftar baskısı giderek büyümüştü. Yaşanan sürecin ardından tecrübeli teknik adamın görevini bırakma yönünde karar aldığı öğrenildi.

Taraftarın tepkilerini istifa nedeni olarak sundu.

Sergen Yalçın, ayrılık sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, '2021'de şartlar kötüyken kupalar kazandım. Giderken 1.5 milyon dolar bıraktım. Şimdi benim için 'Tazminat kovalıyor' diyorlar. Alacağım varsa da bırakacağım. Hala Ole maaş alır, başka hoca alır ama biz almayız. Biz Beşiktaşlıyız, bize yakışmaz. Ben bu kulübe ne yaptım da bu taraftar bana bunları yapıyor? Beni sosyal medyada yalnız bıraktılar.' ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca takım üzerindeki baskıya dikkat çekerek, 'Artık her maç protesto endişesiyle devam edemeyiz. Trabzonspor maçında kaptanım golden sonra bana koşuyor, arkamdakiler 'Neden koşuyorsun' diye yuhalıyor. Bu ortamda nasıl çalışalım?' sözleriyle yaşanan atmosferden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Resmi açıklamanın ardından Serkan Reçber'le de yollar ayrıldı.

Beşiktaş, teknik direktör ayrılığıyla ilgili resmi açıklamayı da kamuoyuyla paylaştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, 'Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörü Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.' ifadelerine yer verildi.

Öte yandan kulüpte yalnızca Sergen Yalçın ile değil, futbol yapılanmasında görev üstlenen Serkan Reçber ile de yollar ayrıldı. Böylece Beşiktaş’ta teknik heyet ve futbol organizasyonunda önemli bir değişim süreci başlamış oldu.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
