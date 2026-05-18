Beşiktaş'ta Yolların Ayrıldığı Sergen Yalçın'ın Ayrılık Sebebi Belli Oldu

Sergen Yalçın, ayrılık sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, '2021'de şartlar kötüyken kupalar kazandım. Giderken 1.5 milyon dolar bıraktım. Şimdi benim için 'Tazminat kovalıyor' diyorlar. Alacağım varsa da bırakacağım. Hala Ole maaş alır, başka hoca alır ama biz almayız. Biz Beşiktaşlıyız, bize yakışmaz. Ben bu kulübe ne yaptım da bu taraftar bana bunları yapıyor? Beni sosyal medyada yalnız bıraktılar.' ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca takım üzerindeki baskıya dikkat çekerek, 'Artık her maç protesto endişesiyle devam edemeyiz. Trabzonspor maçında kaptanım golden sonra bana koşuyor, arkamdakiler 'Neden koşuyorsun' diye yuhalıyor. Bu ortamda nasıl çalışalım?' sözleriyle yaşanan atmosferden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.