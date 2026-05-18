İki Otobüs Büyüklüğündeki Asteroit Dünya'ya Yaklaşıyor!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 17:21

Avrupa Uzay Ajansı'na göre, yaklaşık iki otobüs büyüklüğündeki bir asteroit bugün (18 Mayıs Pazartesi) Dünya'nın yanından geçecek ve 91.593 kilometre kadar yaklaşacak. Bu mesafe, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yaklaşık dörtte birine denk geliyor. 

Üstelik bu asteroit, henüz birkaç gün önce keşfedildi!

Kaynak: CNN

Dünya'nın yakınından iki otobüs büyüklüğünde bir asteroit geçecek.

CNN'in aktardığı habere göre, 2026JH2 ismi verilen asteroit, bugün akşam saatlerinde (18 Mayıs Pazartesi) Dünya’nın yaklaşık 91 bin kilometre yakınından geçecek. Bu mesafe, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yaklaşık dörtte birine denk geliyor. Dünya’nın yörüngesiyle kesişen bir rotaya sahip olan Apollo sınıfı bu gök cismi, telekomünikasyon ve hava durumu uydularının bulunduğu güvenli mesafenin yaklaşık iki buçuk katı uzaklığında olacak.

NASA'nın JPL Küçük Cisim Veritabanı'na göre, bu yakın geçişin Pazartesi günü Doğu Zaman Dilimi'ne göre saat 18.00'den hemen önce gerçekleşmesi bekleniyor .

Peki bu asteroit herhangi bir tehlike arz ediyor mu?

Öncelikle cevabımızı verelim: Hayır.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde gezegen bilimleri profesörü ve uzay cisimlerinin Dünya ile olası çarpışmalarını sınıflandırmak için kullanılan Torino Ölçeği'nin mucidi Richard Binzel'e göre, bu yakınlığına rağmen asteroit herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Binzel, '2026JH2 Dünya'nın yanından güvenle geçecek. Bu aslında oldukça normal bir olay; araba büyüklüğündeki cisimler her hafta Dünya ile Ay arasından geçiyor. Okul otobüsü büyüklüğündeki bu cisimler ise yılda birkaç kez mahallemizden geçiyor. Bunları görebilecek kadar hassas gözlem yöntemlerini ancak son zamanlarda geliştiriyoruz.' diyor.

Gökbilimciler Dünya'ya doğru hızla gelen cismi doğrudan gözlemlemiş olsalar da, kesin boyutu bilinmiyor. Bu belirsizlik, optik bir teleskop yeni bir cismi gördüğünde, topladığı tek bilginin cismin görünür ışıkta parlaklığı olmasından kaynaklanıyor.  Optik teleskopların yalnızca yansıyan ışığı algılayabilmesi nedeniyle, asteroitin çapının 15 ila 30 metre arasında olduğu tahmin ediliyor.

Bu büyüklükteki bir gök cisminin atmosfere girmesi halinde ciddi hasarlara yol açabileceğini belirten bilim insanları, 2026JH2’nin teğet geçeceği için risk taşımadığını ancak yörüngesindeki belirsizlikler nedeniyle gelecekteki rotasının yakından izleneceğini vurguluyor.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
