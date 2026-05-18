article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Milyarlarca Dolarlık Dev Altın Rezervi Bulundu: Altın Damarı Tam 5,8 Kilometre Uzanıyor

Milyarlarca Dolarlık Dev Altın Rezervi Bulundu: Altın Damarı Tam 5,8 Kilometre Uzanıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 12:40

Finlandiya’nın Rusya sınırına sadece 10 kilometre mesafedeki Kuzey Karelya bölgesinde, tahminlerin çok üzerinde devasa bir altın rezervi keşfedildi. Yapılan kış sondajlarında kilometrelerce uzanan dev bir mineralizasyon sistemi ortaya çıkarılırken, uzmanlar 'Tek bir kuyuda böyle yüksek bir kaliteyi daha önce hiç görmedik' açıklamasında bulundu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Finlandiya ulusal yayın kuruluşu Yle tarafından duyurulan ve madencilik dünyasında bomba etkisi yaratan keşif, Kuzey Karelya bölgesindeki Ukkolanvaara kaya kütlesinde gerçekleşti.

Finlandiya ulusal yayın kuruluşu Yle tarafından duyurulan ve madencilik dünyasında bomba etkisi yaratan keşif, Kuzey Karelya bölgesindeki Ukkolanvaara kaya kütlesinde gerçekleşti.

Bölgede arama faaliyetleri yürüten ünlü madencilik şirketi Endomines Finland Plc, 'Güney Altın Hattı' üzerinde yürüttüğü 2025-2026 kış sondaj programının sonuçlarını tamamladı. Sonuçlar, bölgede başlangıçta tahmin edilenden çok daha büyük, sürekli ve milyarlarca dolar değerinde küresel ölçekli bir altın madenciliği sisteminin varlığını kanıtladı.

Keşfe ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Endomines CEO'su Kari Vyhtinen, Ukkolanvaara'daki "Ukko" yatağının olağanüstü bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Vyhtinen, şu ifadeleri kullandı:

Keşfe ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Endomines CEO'su Kari Vyhtinen, Ukkolanvaara'daki "Ukko" yatağının olağanüstü bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Vyhtinen, şu ifadeleri kullandı:

'Keşif ekibimiz güçlü sonuçlar vermeye devam ediyor. Ukkolanvaara'da bir kez daha son derece önemli bir keşif yaptık. Sonuçlar altın mineralizasyonunun sürekliliğini teyit ediyor ve yatağın büyüklüğünü önemli ölçüde genişletiyor. Tek bir kuyuda bu kadar yüksek tenörlü (kaliteli) üç altın bölgesini bir arada görmek, daha önce hiç şahit olmadığımız bir durum.'

2025 sonbaharında başlayan ve 2026 kışında yoğunlaşan sondaj programı, Ukko yatağının jeolojik olarak devasa bir alana yayıldığını gösterdi.

2025 sonbaharında başlayan ve 2026 kışında yoğunlaşan sondaj programı, Ukko yatağının jeolojik olarak devasa bir alana yayıldığını gösterdi.

Yapılan çalışmalarda, mevcut bilinen yatakların tam 5,8 kilometre güneyinde altın mineralizasyonu tespit edildi ve bu hat üzerinde dört yeni altın içeren alan daha belirlendi.

Özellikle UKKO-056 numaralı sondaj deliğinde, önceki başarılı sondajların 235 metre kuzeybatısında dağınık halde gözle görülür altın taneleri saptandı. Bununla da kalmayan uzmanlar, UKKO-053 kuyu deliğinde, ana merkezin 1,06 kilometre güneyinde kalın bir altın damarı keserek yatağın potansiyel büyüklüğünün ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi.

Ukkolanvaara'nın teknik jeolojik yapısına bakıldığında, altının en yoğun olduğu bölgelerin Bantlı Demir Formasyonu (BIF) içinde yer aldığı bildirildi.

Ukkolanvaara'nın teknik jeolojik yapısına bakıldığında, altının en yoğun olduğu bölgelerin Bantlı Demir Formasyonu (BIF) içinde yer aldığı bildirildi.

Bölgede yürütülen ultra hassas çalışmalarda çarpıcı bir istatistik yakalandı: 2026 yılında açılan 52 sondaj deliğinin tam 34’ünde gözle görülebilir altın taneleri saptandı.

Şirket, 2026 arama kampanyası kapsamında toplamda 11 bin 517 metre uzunluğunda 52 sondaj kuyusu açtı. Gelişmiş teknoloji ve uluslararası JORC kodu standartlarında yürütülen sondajların karot örnekleri ikiye bölünerek önce Finlandiya'daki CRS laboratuvarlarına, ardından nihai analiz için Kanada Langley'deki dünyaca ünlü MS Analytical laboratuvarına gönderildi. 10 g/t (ton başına gram) üzerindeki yüksek kaliteli altınlar için özel yeniden analiz yöntemleri uygulandı.

Açılan 52 kuyudan 47'sinin detaylı analiz sonuçları halen bekleniyor.

Açılan 52 kuyudan 47'sinin detaylı analiz sonuçları halen bekleniyor.

Endomines, 2026 kış kampanyasından elde edilen bu ezber bozucu verileri, 2026 yılının ikinci yarısında yayınlanması planlanan 'İlk Mineral Kaynak Tahmini' raporunda kullanacak.

Nüfus ve ekonomik dengeler açısından stratejik bir bölgede, Rusya sınırının yanı başında bulunan bu devasa altın hattı, Endomines şirketinin birincil hedefi olmaya devam edecek. CEO Vyhtinen, önümüzdeki birkaç ay içinde yeni verilerin de geleceğini müjdeleyerek, '2026 yazında yayınlamayı beklediğimiz bir sonraki sonuçları dört gözle bekliyorum' dedi. Uluslararası piyasalar, bölgeden gelecek net tonaj ve milyar dolarlık rezerv büyüklüğü açıklamasına kilitlenmiş durumda.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın