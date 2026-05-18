Büyük Evler Nasıl Temizlenir?

Begüm - Onedio Üyesi
18.05.2026 - 12:31

Bazen büyük evleri temizlemek gözümüzde büyür... Nereden başlamalı? Nasıl yapmalı? Aslında yapılması gerekenler oldukça basit. Gelin birlikte büyük ev temizleme rehberine bir göz atalım!

Bölge bölge ilerleyin.

Tüm evi tek bir günde bitirmeye çalışmak yerine evi bölgelere ayırın. Örneğin pazartesi sadece üst kat banyoları, salı günü ise mutfak ve kiler gibi... Evi parçalara bölmek, iş yükünün gözünüzde büyümesini engeller ve temizliği de kolaylaştırır.

Yukarıdan aşağıya kuralını uygulayın.

Temizlik her zaman tavandan tabana doğru yapılmalıdır. Önce tavan vantilatörleri, avizeler ve dolap üstlerinin tozunu alın. Toz aşağı çökeceği için en son yerleri süpürüp silmek, tüm bu emeğinizin de boşa gitmesini önler.

Temizlik arabası veya sepeti oluşturun.

Büyük evlerde bir odadan diğerine malzeme taşımak için sürekli mutfağa gitmek ciddi bir zaman kaybı olabilir... İşte bu yüzden ihtiyacınız olan tüm bezleri ve deterjanları bir temizlik sepetine veya tekerlekli bir arabaya koyarak yanınızda gezdirebilirsiniz.

Her odaya kendi temizlik malzemelerini koyun.

Zaman kazanmak için banyo temizleyicilerini her banyonun dolabında, cam bezlerini ise cam yoğunluğu olan odalarda muhafaza edin. İhtiyacınız olan şey elinizin altında olduğunda oluşan küçük lekeleri büyümeden temizlemek çok daha kolay olacaktır.

Teknolojiden destek alın.

Geniş zeminler için robot süpürgeler en büyük yardımcınızdır. Siz üst katlarla veya mutfakla ilgilenirken ona alt kattaki geniş salonun süpürülmesini devredin. Bu size her gün en az 1 saat kazandıracak. Ayrıca her gün planlayarak çalıştırırsanız süpürme yükünün büyük bir kısmını da alacaktır.

Dağınıklık sepeti kullanın.

Temizlik sırasında ait olduğu odada olmayan oyuncak, kitap, kıyafet ve benzeri eşyaları tek tek yerlerine götürmeyin. Büyük bir sepetle tüm evi gezip ait olmayanları orada toplayın ve  en son da her birini ilgili odaya bırakın.

Yüzeyleri boşaltın.

Büyük evlerde ne kadar çok aksesuar ve biblo varsa, toz alma süresi o kadar uzar. Yüzeyleri olabildiğince boş tutmaya çalışın. Çünkü az eşya, daha az toz ve daha hızlı bir silme işlemi demektir.

Ürünü bekletme sürelerini doğru ve etkili kullanın.

Banyoya girdiğinizde önce temizlik ürünlerini yüzeylere sıkın ve 10-15 dakika bekleyin. O sırada aynaları silebilir veya çöpleri boşaltabilirsiniz. Siz başka bir işle uğraşırken kimyasallar kirleri çözecek, böylece ovalama süreniz kısalacak ve aradaki süreyi de çok daha verimnli şekilde yöneteceksiniz.

Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
