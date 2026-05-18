Final Yapan Dizi Sayısı 5'e Çıktı: Haftanın Birinci Kanalı Yüzde 10 Düşüş Yaşadı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.05.2026 - 12:29

Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Çirkin, A.B.İ., Yeraltı, Eşref Rüya, Sevdiğim Sensin, Kızılcık Şerbeti ve Güller ve Günahlar gibi pek çok dizi bu hafta da ekrana geldi. Final kararı alan dizi sayısı 5'e çıktı. Dizilerin final ve sezon finali tarihleri netleşirken ekranlarda vedalar da başladı. Haftanın birincisi % 10 reyting kaybetti.

2025-2026 sezonunun sonuna gelirken final haberleri artmaya başladı.

Hava sıcaklıklarının artması ve final sezonuna girişin yapılmasıyla birlikte 4 kanal birden büyük düşüş yaşadı. Final kararı alan dizi sayısının 5'e yükselmesinin reytinglere önemli bir etkisi oldu. Kimi final kararı alan dizinin reytingi artarken kimi izleyici tepkisini erken koydu ve dizinin son bölümünü izlemedi.

Geçtiğimiz hafta zirveyi Atv'den geri alan TRT 1 zirvedeki yerini korudu. Ancak geçtiğimiz haftaya oranla % 9,99 reyting kaybıyla!

Final kararı alan Delikanlı'da 0,89 ve Cennetin Çocukları'nda 1,18 oranında keskin düşüşler yaşandı. Teşkilat ve Uzak Şehir 1 puanlık artış gösterirken Mehmed: Fetihler Sultanı'nın da reytinginin düştüğü görüldü. Taşacak Bu Deniz'in de 1,31 oranında sert düşüş yaşamasıyla birlikte TRT 1 totalde % 9,99 oranında bir düşüş yaşadı. Geçtiğimiz haftaya oranla tüm günlerde düşüş yaşandı. Haftanın birincisi TRT 1, ikincisi Kanal D, üçüncüsü NOW TV, dördüncüsü Star TV, beşincisi TV8, altıncısı Show TV ve yedincisi Atv oldu. Önceki haftayı zirvede tamamlayan Atv sonuncu oldu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
