article/comments
article/share
Haberler
TV
Final Kararlarının Ardından Dizi Sayısı Azaldı: Haftanın Birinci Kanalı Bir Kez Daha Değişti!

Final Kararlarının Ardından Dizi Sayısı Azaldı: Haftanın Birinci Kanalı Bir Kez Daha Değişti!

Uzak Şehir Taşacak Bu Deniz Yeraltı Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.05.2026 - 09:04

Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Çirkin, Yeraltı, Sevdiğim Sensin, Kızılcık Şerbeti ve Güller ve Günahlar dizileri yayın hayatına devam ederken pek çok diziden final kararı geldi. Sevilen ve gelecek sezon için onay alan dizilerin ise sezon finali tarihleri belli olmaya başladı. Reytinglerde dalgalanmalar yaşanırken hangi dizinin geçtiğimiz hafta reyting birincisi olan kanal yine değişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dizi sayısının giderek azaldığı mayıs ayında reytinglerdeki değişkenlik dikkat çekti.

Dizi sayısının giderek azaldığı mayıs ayında reytinglerdeki değişkenlik dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta hava sıcaklıklarındaki düşüş ve sezon finallerinin yaklaşması dizilerin reytinglerinin artmasını sağladı. Dört kanal birden geçtiğimiz haftaya göre reytinglerini büyük oranda artırdı.

Maçların etkisiyle son iki haftanın zirvesinde yer alan Atv, zirveyi yeniden TRT 1'e teslim etti.

Maçların etkisiyle son iki haftanın zirvesinde yer alan Atv, zirveyi yeniden TRT 1'e teslim etti.

Bir önceki hafta 18 dizi verilirken, bu hafta ekranlarda 17 dizi yer aldı. ABC1 reytinglerine göre haftanın 'top' dizileri Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir ve Sevdiğim Sensin oldu. Reyting uzmanı bu haftaya dair şu açıklamalarda bulundu: 'Star TV dizisi Çirkin, artış trendini sürdürerek 7,20 reytingle bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı ve zirvedeki yerini korudu. TRT 1 dizisi Teşkilat da yaklaşık bir puanlık artış kaydederken, NOW’da yayınlanan Kalender Pide bir puana yakın yükseldi. Geçen hafta derbi ve sıcak hava etkisiyle sert düşen pazar dizileri, havaların yeniden soğumasıyla birlikte güçlü artışlar yaşadı. Pazartesi günü de Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava reytinglere olumlu yansıdı. Kanal D dizisi Uzak Şehir, önceki bölümde çalışan fısıltının da etkisiyle yaklaşık bir puan artarak uçuş trendini sürdürdü. TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları yarım puanı aşkın yükselirken, Show TV’nin yeni dizisi Delikanlı reklam kuşaklarını aşırı uzun tutmasıyla rakipleri kadar artış yaşayamadı. Salı günü ATV’de yayınlanan Beşiktaş-Konyaspor Türkiye Kupası karşılaşması 7,66 reytingle günün lideri oldu. Maç nedeniyle A.B.İ. yayınına ara verirken, finale üç bölüm kalan Kıskanmak yaklaşık bir puan artarak 5 reyting barajının en üstüne geçti. Mehmed: Fetihler Sultanı ise maç nedeniyle özetsiz yayınını sürdürürken geçen haftaki seviyesinde kaldı. TRT 1’de 22.00’de yayınlanan Arsenal-Atletico Madrid karşılaşması da 5,54 reytinge ulaştı. Çarşamba günü Bayern Münih-PSG rövanş maçı geçen haftaki karşılaşmaya göre 2,33 puan artarak 6,81 reytinge yükseldi. Maç etkisine rağmen Eşref Rüya 5,73, Yeraltı ise 6,19 puan artış kaydetti. Atv dizisi Kuruluş Orhan ise düşüş trendini sürdürerek 2,43 reytingle ilk 10’un son sırasına geriledi. Cuma günü TRT 1’in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz bir puanı aşkın artışla 13,82 reytinge yükselerek zirvedeki yerini korudu. Geçen hafta 1 Mayıs tatilinin olumsuz etkilediği toplam reyting bu hafta toparlanırken, NOW’da yayınlanan Recep İvedik 6 kanal reytingini 1,27 puan artırdı. Kızılcık Şerbeti ise rakiplerinin aksine yarım puan geriledi. Cumartesi gününde ise şampiyonluk yarışındaki maçlar dizileri olumsuz etkilemeyi sürdürdü; Güller ve Günahlar yarım puan, Gönül Dağı ise 1,47 puan düşüş yaşadı.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın