Hayır Dağıtımında "Bir Tane Alın" Uyarısı Havada Kaldı: İnsanlar Sepetteki Simitleri Saniyeler İçinde Kapıştı

Kültürümüzün en güzel, en köklü parçalarından biri hiç şüphesiz zor zamanlarda bir araya gelebilmek, acıyı paylaşıp hafifletmektir. Bir insanı kaybetmenin bıraktığı derin boşluk, geride kalanların onun adına yaptığı hayırlarla ve dualarla sarmalanmaya çalışılır. Dayanışmanın ve vefanın en somut örneklerinden biri olan bu gelenek, hem gidenin ruhuna bir selam göndermek hem de geride kalanların acısına ortak olmak için sokakları birleştirir.

Aziz Mahmud Hüdayi Efendi Hazretleri Camii'nin önünde de bir vatandaş hayır için simit dağıtmak istedi. Vatandaşın tek bir simit almalarını defalarca söylemesine rağmen insanların birkaç simidi aynı anda alma çabası kameralara yansıdı. Sosyal medyada viral olan o anlar tartışma başlattı.