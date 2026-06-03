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Hayır Dağıtımında "Bir Tane Alın" Uyarısı Havada Kaldı: İnsanlar Sepetteki Simitleri Saniyeler İçinde Kapıştı

Hayır Dağıtımında "Bir Tane Alın" Uyarısı Havada Kaldı: İnsanlar Sepetteki Simitleri Saniyeler İçinde Kapıştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.06.2026 - 13:03

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Kültürümüzün en güzel, en köklü parçalarından biri hiç şüphesiz zor zamanlarda bir araya gelebilmek, acıyı paylaşıp hafifletmektir. Bir insanı kaybetmenin bıraktığı derin boşluk, geride kalanların onun adına yaptığı hayırlarla ve dualarla sarmalanmaya çalışılır. Dayanışmanın ve vefanın en somut örneklerinden biri olan bu gelenek, hem gidenin ruhuna bir selam göndermek hem de geride kalanların acısına ortak olmak için sokakları birleştirir. 

Aziz Mahmud Hüdayi Efendi Hazretleri Camii'nin önünde de bir vatandaş hayır için simit dağıtmak istedi. Vatandaşın tek bir simit almalarını defalarca söylemesine rağmen insanların birkaç simidi aynı anda alma çabası kameralara yansıdı. Sosyal medyada viral olan o anlar tartışma başlattı.

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Hayır işlerinde ve özellikle simit gibi toplu dağıtımlarda düzeni sağlamak, her şeyin niyetine uygun şekilde huşu içinde ilerlemesi açısından en kritik nokta.

Hayır işlerinde ve özellikle simit gibi toplu dağıtımlarda düzeni sağlamak, her şeyin niyetine uygun şekilde huşu içinde ilerlemesi açısından en kritik nokta.

Kalabalık anlarda izdiham yaşanmaması, herkesin payına düşeni eşit alması ve en önemlisi de bu ikramın asıl amacı olan duaların sessizce, saygıyla gönderilebilmesi için dağıtımı yapan kişilerin yönlendirmeleri büyük önem taşıyor. 'Birer tane alalım, herkese yetsin' uyarısı, sadece fiziksel bir paylaşımı değil, aynı zamanda orada bulunan herkesin hakkını gözeten bir adaleti ve manevi saygıyı temsil ediyor. Fakat bazen ortaya böyle kaotik görüntüler çıkabiliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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