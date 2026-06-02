Kurban Kelimesi Nereden Geliyor? Akraba ve Kurban Kelimesi Arasındaki Gizli Köken Bağı

Kurban ve akraba kelimelerinin aynı kökten geldiğini ve aslında ikisinin de hayatımızda çok daha derin, birleştirici bir anlam taşıdığını biliyor muydunuz? Bayram vesilesiyle yaptığımız o sıcak aile ziyaretleri, sadece bir geleneği yaşatmakla kalmıyor, aynı zamanda dilin ve kültürün en eski bağlarını gün yüzüne çıkarıyor. Her bayramda içimizi ısıtan o kavuşma anları, aslında kelimelerin arkasındaki saklı manalarla çok daha anlamlı bir boyuta ulaşıyor.
Kelime kökenlerinin izini süren 'NerdenGeliyo', Kurban Bayramı'na özel hazırladığı etimoloji videosuyla sosyal medyada yine ufuk açan bir bilgi paylaştı. Birbirinden tamamen farklı olduğunu düşündüğümüz iki kelimenin aslında aynı kökten geliyor olması pek çok kişiyi şaşırtırken bayramda akraba ziyaretinde satılacak bu bilgi beğeni topladı.
Arapça kökenli olan kurban ve akraba kelimeleri, dil bilimsel olarak aynı kökten, yani "kariba" fiilinden türemiştir.
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