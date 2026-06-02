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Kurban Kelimesi Nereden Geliyor? Akraba ve Kurban Kelimesi Arasındaki Gizli Köken Bağı

Kurban Kelimesi Nereden Geliyor? Akraba ve Kurban Kelimesi Arasındaki Gizli Köken Bağı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.06.2026 - 22:27

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Kurban ve akraba kelimelerinin aynı kökten geldiğini ve aslında ikisinin de hayatımızda çok daha derin, birleştirici bir anlam taşıdığını biliyor muydunuz? Bayram vesilesiyle yaptığımız o sıcak aile ziyaretleri, sadece bir geleneği yaşatmakla kalmıyor, aynı zamanda dilin ve kültürün en eski bağlarını gün yüzüne çıkarıyor. Her bayramda içimizi ısıtan o kavuşma anları, aslında kelimelerin arkasındaki saklı manalarla çok daha anlamlı bir boyuta ulaşıyor.

Kelime kökenlerinin izini süren 'NerdenGeliyo', Kurban Bayramı'na özel hazırladığı etimoloji videosuyla sosyal medyada yine ufuk açan bir bilgi paylaştı. Birbirinden tamamen farklı olduğunu düşündüğümüz iki kelimenin aslında aynı kökten geliyor olması pek çok kişiyi şaşırtırken bayramda akraba ziyaretinde satılacak bu bilgi beğeni topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DY1mLmnoRi0/
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Arapça kökenli olan kurban ve akraba kelimeleri, dil bilimsel olarak aynı kökten, yani "kariba" fiilinden türemiştir.

Arapça kökenli olan kurban ve akraba kelimeleri, dil bilimsel olarak aynı kökten, yani "kariba" fiilinden türemiştir.

Bu fiil, tarihin en eski dönemlerinden beri 'yaklaştı, yanaştı' anlamına gelir. Buradan hareketle hayatımıza giren akraba kelimesi aslında doğrudan 'en yakınımızda olan, bize en çok yanaşan' kişileri ifade eder. Kurban ise kelime anlamı itibarıyla 'Allah'a yaklaştıran, Tanrı'ya yakınlaşmaya vesile olan şey' demektir.

Tanrı'ya ya da tanrılara adak sunma fikri, insanlık tarihinin en köklü ritüellerinden biridir ve Sümerlerden Antik Mısır'a, Hititlerden Maya ve Azteklere kadar her kadim uygarlıkta kendine yer bulmuştur. Diğer semavi dinlere baktığımızda da bu geleneğin izlerini net bir şekilde görebiliyoruz. Örneğin Yahudilikte bu kavram, yine Sami dil ailesinin ortak yapısından ötürü aynı kökten gelen 'Gorban' ismiyle milada kadar yoğun bir şekilde uygulanmıştır. Hristiyanlıkta ise süreç daha farklı bir teolojik boyuta evrilmiş; Hz. İsa'nın kendisi, insanlığın günahları için kendini feda eden 'son ve mutlak kurban' olarak kabul edilmiştir.

İslamiyet'teki kurban ibadetinin temelinde yer alan Hz. İbrahim'in kıssası aslında her üç büyük semavi dinin de ortak atası kabul edilen bir figürün hikayesidir. Bu nedenle kurban kavramı, insanlığı evrensel bir bağla geçmişe ve birbirine bağlar. Bayramlar tam da bu yüzden sadece bir tatil dönemi değil; akrabalarımızla yani en yakınlarımızla aramızdaki mesafeleri eritme, kırgınlıkları unutup sevgiyle birbirimize daha çok 'yanaşma' zamanıdır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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