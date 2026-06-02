Kurban Kelimesi Nereden Geliyor? Akraba ve Kurban Kelimesi Arasındaki Gizli Köken Bağı

Bu fiil, tarihin en eski dönemlerinden beri 'yaklaştı, yanaştı' anlamına gelir. Buradan hareketle hayatımıza giren akraba kelimesi aslında doğrudan 'en yakınımızda olan, bize en çok yanaşan' kişileri ifade eder. Kurban ise kelime anlamı itibarıyla 'Allah'a yaklaştıran, Tanrı'ya yakınlaşmaya vesile olan şey' demektir.

Tanrı'ya ya da tanrılara adak sunma fikri, insanlık tarihinin en köklü ritüellerinden biridir ve Sümerlerden Antik Mısır'a, Hititlerden Maya ve Azteklere kadar her kadim uygarlıkta kendine yer bulmuştur. Diğer semavi dinlere baktığımızda da bu geleneğin izlerini net bir şekilde görebiliyoruz. Örneğin Yahudilikte bu kavram, yine Sami dil ailesinin ortak yapısından ötürü aynı kökten gelen 'Gorban' ismiyle milada kadar yoğun bir şekilde uygulanmıştır. Hristiyanlıkta ise süreç daha farklı bir teolojik boyuta evrilmiş; Hz. İsa'nın kendisi, insanlığın günahları için kendini feda eden 'son ve mutlak kurban' olarak kabul edilmiştir.

İslamiyet'teki kurban ibadetinin temelinde yer alan Hz. İbrahim'in kıssası aslında her üç büyük semavi dinin de ortak atası kabul edilen bir figürün hikayesidir. Bu nedenle kurban kavramı, insanlığı evrensel bir bağla geçmişe ve birbirine bağlar. Bayramlar tam da bu yüzden sadece bir tatil dönemi değil; akrabalarımızla yani en yakınlarımızla aramızdaki mesafeleri eritme, kırgınlıkları unutup sevgiyle birbirimize daha çok 'yanaşma' zamanıdır.