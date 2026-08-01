Gaziantep'te Sokak Sokak Gezip Kedilere Mama Bırakan Çocuklar Umutları Yeşertti

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Çocuklar ve hayvanlar arasındaki bağ, dünyanın en saf ve karşılıksız duygularından biri. Bir çocuğun bir hayvan ile kurduğu bağ, onun dünyaya ve kendine olan bakışını şekillendirir. Onu yargılamayan, sadece olduğu gibi seven bir dostun varlığı çocuğa güveni ve koşulsuz sevginin ne demek olduğunu öğretir. Birlikte koştukları bir bahçeden sessizce paylaştıkları bir köşeye kadar, bu dostluk çocuğun duygusal dünyasında ömür boyu silinmeyecek izler bırakır.
Gaziantep'te bir grup çocuğun sokaktaki kedilere mama dağıttıkları anlar sosyal medyada viral oldu. Miniklerin o videosu, izleyenlerin geleceğe dair umutlarını yeşertti.
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Peki çocuklara hayvan sevgisi aşılamak, onların yaşamını nasıl şekillendirir?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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