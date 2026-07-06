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Köpeklere İlaç Nasıl Yutturulur? Evcil Hayvan Sahipleri En Etkili İlaç Verme Yöntemlerini Paylaştı

Köpeklere İlaç Nasıl Yutturulur? Evcil Hayvan Sahipleri En Etkili İlaç Verme Yöntemlerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.07.2026 - 08:53 Son Güncelleme: 06.07.2026 - 09:46

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Evcil hayvan sahiplerinin en büyük ortak çilelerinden biri, özellikle hap şeklinde olan ilaçları sevimli dostlarımıza yutturabilmektir. Onların sağlığı için hayati önem taşıyan bu süreç, keskin koku alma duyuları ve inatçı yapıları nedeniyle çoğunlukla büyük bir kaosa dönüşür. 

Köpek sahiplerinin sevimli dostlarına ilaç içirmeye çalıştıkları anlar bir araya getirildi. Herkesin kendince geliştirdiği farklı tekniklerin yarıştığı bu süreçte evcil hayvanların verdikleri istemsiz reaksiyonlar, özellikle köpek sahiplerini hem güldürdü hem de 'yalnız değilmişim' hissi verdi.

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Köpeklerin ilaçları bu kadar kolay fark etmesinin arkasında tamamen evrimsel ve biyolojik gerçekler yatıyor.

Köpeklerin ilaçları bu kadar kolay fark etmesinin arkasında tamamen evrimsel ve biyolojik gerçekler yatıyor.

Bir köpeğin koku alma duyusu, insanlarınkinden yaklaşık 40 kat daha gelişmiştir. İlacın kimyasal yapısını, en sevdikleri sosisin içine sarsanız bile o yoğun et kokusunun altından cımbızla çeker gibi algılarlar. Ayrıca ilaçların çoğunda bulunan ve doğada 'zehirli maddeleri' çağrıştıran acı tat profili, onların dillerindeki tat tomurcukları tarafından anında bir tehdit olarak kodlanır.

Peki, bu engeli aşmak için evde hangi stratejileri uygulayabilirsiniz? 

  • 'Üçlü Lokma' Hilesi: Köpeğinize arka arkaya üç lokma hazırlayın. İlk lokma boş ve lezzetli olsun, ikinci lokmanın içine ilacı gizleyin, üçüncü lokmayı ise hemen elinizde hazır tutun. İkinci lokmayı ağzına alır almaz üçüncüyü uzatırsanız, sonraki lezzeti kaçırmamak için ağzındakini çiğnemeden yutacaktır.

  • Kapsül ve Jel Taktikleri: Hapları doğrudan yutturmak yerine eczanelerde satılan boş jelatin kapsüllerin içine koyarak kokusunu tamamen gizleyebilirsiniz. Ya da ilacı fıstık ezmesi gibi yapışkan ve yoğun kıvamlı gıdaların içine gömerek köpeğin dilinden hileyle geçirebilirsiniz.

  • Fiziksel Müdahale Kuralları: Eğer hileler işe yaramıyorsa, hapı doğrudan yuttururken çenesini yukarı doğru kaldırıp boğazını hafifçe aşağıya doğru okşamak yutkunma refleksini tetikler. Arkasından hemen su vermek ya da ödül maması sunmak süreci başarıyla tamamlamanızı sağlar.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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