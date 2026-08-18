TFF ve BJK Başkanlarına Çağrı!

Yeni sezon başladı, hayırlı olsun.

Süper Lig’in imajı ve marka değeri son üç-dört sezonda oldukça düşmüştü. Bu düşüşün en önemli nedeni ise hakemlerin adaletsiz ve hatalı yönetimleriydi. Türk hakemleri bu yanlı ve yanlış tutumlarının cezasını Dünya Kupası’nda dışlanarak ödediler. Tek bir Türk hakeminin bile Dünya Kupası’na davet edilmemiş olması büyük bir utançtır.

Süper Lig’in birçok takımı önemli transferler yaptı. Özellikle dört büyük takım, dünya çapında ünlü oyuncuları kadrolarına kattı. Ama hâlen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları, kulüplerinin kurduğu bu güçlü kadrolara rağmen, şampiyonluk umutlarını koruyamıyor: “Acaba bu sene kimi şampiyon yapacaklar?” sorusu herkesin aklını kurcalıyor.

Dünyaca ünlü yıldız oyuncuların Türkiye’ye gelmesi, Süper Lig’in imajının ve marka değerinin artmasına katkı sağlayabilir. TFF, şayet imajını ve marka değerini artırmak istiyorsa, acilen yeşil sahalara adalet getirmelidir. MHK’nın yeniden şekillendirilmesi, hakem eğitimlerinin geliştirilmesi ve yanlış kararlar için ciddi yaptırımlar uygulanması gibi önlemlerle adalet sağlanabilir.