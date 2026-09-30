Göle Bırakılan Tek Bir Balık, Etkisi Yıllarca Süren Büyük Bir Felakete Yol Açtı

Nil levreği, dünyanın en büyük tatlı su balıklarından biri. Afrika'daki Albert ve Turkana gibi göllerde doğal olarak yaşıyor ama Victoria Gölü'nün yerli türü değil. Yetişkin levrekler çoğunlukla başka balıklarla besleniyor. İrlanda büyüklüğündeki gölde hiçbir doğal düşmanı olmayan levrek, kısa sürede çoğaldı.

Levrek, bölgeye ekonomik bir patlama da getirdi. 1990'larda binlerce kişi bu kârlı balığı avlamak için göl kıyısına yerleşti, kıyılara balık işleme tesisleri kuruldu. Ancak bugün aşırı avlanma yüzünden levreklerin hem sayısı hem de boyu büyük ölçüde azalmış durumda.