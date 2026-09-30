Göle Bırakılan Tek Bir Balık, Etkisi Yıllarca Süren Büyük Bir Felakete Yol Açtı
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Afrika'nın en büyük gölü Victoria'ya 1950'lerde balıkçılığı canlandırmak için yeni bir balık bırakıldı: Nil levreği. Plan ekonomik açıdan işe yaradı ama gölün yerli balıkları için bir felakete dönüştü. Etkileri bugün hayatta kalan türlerin genlerinde bile görülüyor.
Ayrıntılar haberimizde.
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Doğal düşmanı olmayan yırtıcı balık gölde hızla çoğaldı.
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Göle özgü çiklit balıkları büyük darbe aldı.
Hayatta kalan türlerin genleri de bu felaketin izini taşıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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