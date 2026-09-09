Denizin Altında 12 Kilometrelik Çöl Oluştu: 21 Balık Türünden Sadece 3’ü Kaldı

Görsel değişimin temelinde, sudaki pH seviyesinin yükselmesiyle sürekli biçimde ortaya çıkan mikroskobik kalsit kristalleri yer alıyor. Suyu sütümsü bir görünüme bürüyen bu kristaller, bulanıklık seviyesini normal değerlerin 9 katına kadar çıkarıyor. Görüş mesafesinin dramatik biçimde düşmesi ise en fazla deniz tabanını olumsuz etkiliyor. Araştırmalara göre, sağlıklı bölgelerde güneş ışığının yüzde 18,3’ü dibe ulaşabilirken, beyaz lekeden etkilenen alanlarda bu oran yüzde 3,9 seviyesine kadar geriliyor. Bir başka deyişle, ışığın yaklaşık yüzde 96’lık bölümü engelleniyor. Işığın kesilmesiyle fotosentez yapamayan ve üzerleri kalsit parçacıklarıyla kaplanan bitkiler hızla yok oluş sürecine giriyor. Etkilenen alanın merkezindeki 6,7 kilometrekarelik deniz tabanı tamamen bitki örtüsünden yoksun kalmış gibi gözüküyor.