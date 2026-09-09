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Denizin Altında 12 Kilometrelik Çöl Oluştu: 21 Balık Türünden Sadece 3’ü Kaldı

Denizin Altında 12 Kilometrelik Çöl Oluştu: 21 Balık Türünden Sadece 3’ü Kaldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 11:55
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İspanya’nın Murcia bölgesinde yer alan Mar Menor lagünü, son yıllarda eşine az rastlanır ve son derece endişe verici bir su altı felaketiyle karşı karşıya bulunuyor. İlk olarak 2022 yılında belirginleşen ve “beyaz leke” şeklinde adlandırılan yoğun tabaka, aradan geçen sürede kaybolmak yerine sürekli yayılma gösteriyor. Uydu verileri ve saha gözlemleri, söz konusu süt beyazı oluşumun 12,3 kilometrekarelik bir alanı kapsayarak lagünün yaklaşık yüzde 9’luk kısmını etkisi altına aldığını belgeliyor. Farklı coğrafyalarda kısa sürede dağılan benzer durumların aksine, Mar Menor’daki bu kalıcı kütle su altı ekosistemini derinden sarsmayı sürdürüyor.

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Kaynak

Kaynak: https://murciatoday.com/scientists_wa...
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Suda Oluşan Kalsit Kristalleri Güneş Işığının Taban Kaynağına Ulaşmasını Engelliyor

Suda Oluşan Kalsit Kristalleri Güneş Işığının Taban Kaynağına Ulaşmasını Engelliyor

Görsel değişimin temelinde, sudaki pH seviyesinin yükselmesiyle sürekli biçimde ortaya çıkan mikroskobik kalsit kristalleri yer alıyor. Suyu sütümsü bir görünüme bürüyen bu kristaller, bulanıklık seviyesini normal değerlerin 9 katına kadar çıkarıyor. Görüş mesafesinin dramatik biçimde düşmesi ise en fazla deniz tabanını olumsuz etkiliyor. Araştırmalara göre, sağlıklı bölgelerde güneş ışığının yüzde 18,3’ü dibe ulaşabilirken, beyaz lekeden etkilenen alanlarda bu oran yüzde 3,9 seviyesine kadar geriliyor. Bir başka deyişle, ışığın yaklaşık yüzde 96’lık bölümü engelleniyor. Işığın kesilmesiyle fotosentez yapamayan ve üzerleri kalsit parçacıklarıyla kaplanan bitkiler hızla yok oluş sürecine giriyor. Etkilenen alanın merkezindeki 6,7 kilometrekarelik deniz tabanı tamamen bitki örtüsünden yoksun kalmış gibi gözüküyor.

Deniz Tabanındaki Bitki Örtüsünün Yok Olması Balık Türlerinde Büyük Kayba Yol Açıyor

Deniz Tabanındaki Bitki Örtüsünün Yok Olması Balık Türlerinde Büyük Kayba Yol Açıyor

Flora kaybı, sudaki canlı yaşamını da doğrudan olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bilim insanlarının bir yıl boyunca 4 binden fazla balığı inceleyerek yürüttüğü çalışmalar, tehlikenin ulaştığı boyutu net şekilde ortaya koyuyor. Lagünün sağlıklı noktalarında 21 farklı balık türü varlığını sürdürürken, kalsit birikiminin en yoğun hissedildiği merkez bölgesinde tür sayısı sadece 3’e kadar düşmüş görünüyor. Uzmanlar, yeraltı sularıyla taşınan besin maddeleri ile karbonatların bu yapıyı beslediğini değerlendiriyor. En büyük endişe ise devasa lekenin daha fazla genişlemesi riskinde yatıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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