Denizin Altında 12 Kilometrelik Çöl Oluştu: 21 Balık Türünden Sadece 3’ü Kaldı
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Kaynak: https://murciatoday.com/scientists_wa...
İspanya’nın Murcia bölgesinde yer alan Mar Menor lagünü, son yıllarda eşine az rastlanır ve son derece endişe verici bir su altı felaketiyle karşı karşıya bulunuyor. İlk olarak 2022 yılında belirginleşen ve “beyaz leke” şeklinde adlandırılan yoğun tabaka, aradan geçen sürede kaybolmak yerine sürekli yayılma gösteriyor. Uydu verileri ve saha gözlemleri, söz konusu süt beyazı oluşumun 12,3 kilometrekarelik bir alanı kapsayarak lagünün yaklaşık yüzde 9’luk kısmını etkisi altına aldığını belgeliyor. Farklı coğrafyalarda kısa sürede dağılan benzer durumların aksine, Mar Menor’daki bu kalıcı kütle su altı ekosistemini derinden sarsmayı sürdürüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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