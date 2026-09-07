Yediği Dondurma Hayatını Değiştirdi: Genç Çiftçinin Servet Kazandıran Tarlası Siparişlere Yetişmiyor

Tarladan toplanan aronyalar, artan talep doğrultusunda Türkiye'nin dört bir yanındaki alıcılara kargo aracılığıyla ulaştırılıyor. Dondurma tüketimiyle başlayan bireysel merak, Erzincan'da yerel üretime katkı sağlayan ve geniş pazara hitap eden ticari bir başarı hikayesine dönüşmüş bulunuyor. Genç Bilyay'ın öncülük ettiği bu tarımsal faaliyet, bölgedeki alternatif ürün yetiştiriciliği açısından örnek bir model teşkil ediyor.