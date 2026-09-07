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Yediği Dondurma Hayatını Değiştirdi: Genç Çiftçinin Servet Kazandıran Tarlası Siparişlere Yetişmiyor

Yediği Dondurma Hayatını Değiştirdi: Genç Çiftçinin Servet Kazandıran Tarlası Siparişlere Yetişmiyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 13:28
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Erzincan’da ikamet eden 20 yaşındaki Betül Hale Bilyay, 2021 yılında bir kafede tükettiği aronyalı dondurma sayesinde hayatının dönüm noktasını yaşadı. Tattığı meyvenin lezzetinden etkilenerek kapsamlı bir araştırma sürecine giren Bilyay, yüksek besin değerleriyle bilinen aronyanın kentin iklim koşullarına son derece uyumlu olduğunu tespit etti. Genç girişimci, edindiği teknik bilgilerin ardından aile arazisinde üretime başlama kararı aldı.

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Kaynak: IHA

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Genç Çiftçi Beş Yıllık Süreçte Fidan Sayısını Dokuz Katına Çıkardı

Genç Çiftçi Beş Yıllık Süreçte Fidan Sayısını Dokuz Katına Çıkardı

Erzincan merkeze 20 kilometre mesafede yer alan Bahçeli köyünde ilk adım atıldı. Babasının desteğini alan Bilyay, 4 dönümlük alana 100 aronya fidanı dikerek yetiştiriciliğe başladı. Geçen 5 yıllık zaman zarfında bahçesini kademeli olarak büyüten girişimci, fidan sayısını 900'e ulaştırdı. Kurulan Hale Hanım Aronya Çiftliği bünyesinde fidanların gelişim, bakım ve hasat süreçleri Bilyay tarafından yakından takip edilmeye başlandı.

Yüksek Antioksidan İçeriğiyle Öne Çıkan Aronya Birçok Rahatsızlığa Karşı Destek Sağlıyor

Yüksek Antioksidan İçeriğiyle Öne Çıkan Aronya Birçok Rahatsızlığa Karşı Destek Sağlıyor

Girişimci Betül Hale Bilyay, yapılan bilimsel araştırmaların aronyanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyduğunu ifade etti. Antioksidan kapasitesi son derece yüksek olan bu meyvenin şeker, diyabet, kolesterol ve damar tıkanıklığı gibi çeşitli rahatsızlıkların önlenmesinde yardımcı rol oynadığı aktarıldı. Sağlık açısından sunduğu faydalar nedeniyle 'süper meyve' olarak nitelendirilen aronya, bilinçli tüketiciler tarafından yoğun ilgi görmeyi sürdürüyor.

Erzincan'da Üretilen Aronyalar Kargo Yoluyla Türkiye'nin Farklı Şehirlerine Gönderiliyor

Erzincan'da Üretilen Aronyalar Kargo Yoluyla Türkiye'nin Farklı Şehirlerine Gönderiliyor

Tarladan toplanan aronyalar, artan talep doğrultusunda Türkiye'nin dört bir yanındaki alıcılara kargo aracılığıyla ulaştırılıyor. Dondurma tüketimiyle başlayan bireysel merak, Erzincan'da yerel üretime katkı sağlayan ve geniş pazara hitap eden ticari bir başarı hikayesine dönüşmüş bulunuyor. Genç Bilyay'ın öncülük ettiği bu tarımsal faaliyet, bölgedeki alternatif ürün yetiştiriciliği açısından örnek bir model teşkil ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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