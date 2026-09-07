Yediği Dondurma Hayatını Değiştirdi: Genç Çiftçinin Servet Kazandıran Tarlası Siparişlere Yetişmiyor
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Erzincan’da ikamet eden 20 yaşındaki Betül Hale Bilyay, 2021 yılında bir kafede tükettiği aronyalı dondurma sayesinde hayatının dönüm noktasını yaşadı. Tattığı meyvenin lezzetinden etkilenerek kapsamlı bir araştırma sürecine giren Bilyay, yüksek besin değerleriyle bilinen aronyanın kentin iklim koşullarına son derece uyumlu olduğunu tespit etti. Genç girişimci, edindiği teknik bilgilerin ardından aile arazisinde üretime başlama kararı aldı.
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Kaynak: IHA
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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