Roma İmparatorunun Gizli Kenti Bursa'da Keşfedildi: Av Tutkusu Tarihi Değiştirdi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yürütülen yeni arkeolojik kazı çalışmaları, Roma İmparatoru Hadrianus tarafından M.S. 123 yılında kurulan Hadrianoi antik kentini gün yüzüne çıkarıyor. Uludağ'ın güney eteklerinde sürdürülen bu titiz araştırmalar, bölgenin zengin tarihine ışık tutmayı hedefliyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İmparator Hadrianus bölgeyi incelemek amacıyla çıktığı seyahat sırasında kentin temelini attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Antik çağlardan günümüze uzanan ticaret yolları kentin jeopolitik önemini artırdı.
Arkeologlar beş bin metrekarelik alanda devasa bir anıtsal yapıyı ortaya çıkarıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın