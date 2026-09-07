Roma İmparatorunun Gizli Kenti Bursa'da Keşfedildi: Av Tutkusu Tarihi Değiştirdi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Bursa Müze Müdürlüğü başkanlığında başlatılan kazılar, Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Şahin’in bilimsel danışmanlığında devam ediyor. Yaklaşık beş bin metrekarelik el değmemiş alanda yürütülen bitki temizliğinin ardından uzmanlar, büyük bir anıtsal yapının varlığını tespit etti. İlk veriler, bu yapının antik bir pazar yeri olan agora veya eğitim ile spor faaliyetlerinin yürütüldüğü bir gymnasium olabileceğine işaret ediyor. Beş kişilik uzman ekibin öncelikli hedefi, yapının zemin seviyesine ulaşarak mimari dokuyu netleştirmek şeklinde belirlendi. Dış duvarları kısmen çökmüş olsa da orijinal konumunu koruyan mimari elemanlar, ilerleyen aşamalarda heykeltıraşlık eserlerinin de bulunabileceğini gösteriyor. Kazıların tamamlanmasıyla birlikte alanın ulusal kültür turizmine kazandırılması planlanıyor.