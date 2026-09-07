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Roma İmparatorunun Gizli Kenti Bursa'da Keşfedildi: Av Tutkusu Tarihi Değiştirdi!

Roma İmparatorunun Gizli Kenti Bursa'da Keşfedildi: Av Tutkusu Tarihi Değiştirdi!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 11:19
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Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yürütülen yeni arkeolojik kazı çalışmaları, Roma İmparatoru Hadrianus tarafından M.S. 123 yılında kurulan Hadrianoi antik kentini gün yüzüne çıkarıyor. Uludağ'ın güney eteklerinde sürdürülen bu titiz araştırmalar, bölgenin zengin tarihine ışık tutmayı hedefliyor.

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İmparator Hadrianus bölgeyi incelemek amacıyla çıktığı seyahat sırasında kentin temelini attı.

İmparator Hadrianus bölgeyi incelemek amacıyla çıktığı seyahat sırasında kentin temelini attı.

Tarihi kaynaklara göre İmparator Hadrianus, Anadolu’da meydana gelen deprem felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulunmak üzere geniş kapsamlı bir geziye çıktı. Bithynia ve Mysia bölgelerini kapsayan güzergahında Nicomedia ve Nicaea üzerinden Erdek’e geçen imparator, Uludağ’ın eteklerindeki doğal çevreden etkilendi. Av tutkusuyla tanınan Hadrianus, zengin yaban hayatına sahip bu coğrafyada gerçekleştirdiği av faaliyetinin ardından kendi adını taşıyan şehri inşa ettirdi. Kentin bu noktada kurulmasında, imparatorun av merakının yanı sıra bölgedeki termal su kaynakları ve stratejik ulaşım ağları da belirleyici rol oynadı.

Antik çağlardan günümüze uzanan ticaret yolları kentin jeopolitik önemini artırdı.

Antik çağlardan günümüze uzanan ticaret yolları kentin jeopolitik önemini artırdı.

Hadrianoi, yalnızca bir yerleşim alanı değil, aynı zamanda lojistik açıdan kritik bir merkez işlevi gördü. Antik dönemden itibaren aktif kullanılan ve Harmancık üzerinden Kütahya ile Balıkesir’e uzanan ana güzergah, kentin ticari değerini yükseltti. Günümüzde de varlığını sürdüren bu hat, kentin Roma Dönemi’ndeki iktisadi ve sosyal dinamizmini destekledi. Termal kaynakların sağladığı imkanlarla birleşen bu coğrafi konum, yerleşimi dönemin koşulları açısından oldukça cazip bir merkez haline getirdi.

Arkeologlar beş bin metrekarelik alanda devasa bir anıtsal yapıyı ortaya çıkarıyor.

Arkeologlar beş bin metrekarelik alanda devasa bir anıtsal yapıyı ortaya çıkarıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Bursa Müze Müdürlüğü başkanlığında başlatılan kazılar, Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Şahin’in bilimsel danışmanlığında devam ediyor. Yaklaşık beş bin metrekarelik el değmemiş alanda yürütülen bitki temizliğinin ardından uzmanlar, büyük bir anıtsal yapının varlığını tespit etti. İlk veriler, bu yapının antik bir pazar yeri olan agora veya eğitim ile spor faaliyetlerinin yürütüldüğü bir gymnasium olabileceğine işaret ediyor. Beş kişilik uzman ekibin öncelikli hedefi, yapının zemin seviyesine ulaşarak mimari dokuyu netleştirmek şeklinde belirlendi. Dış duvarları kısmen çökmüş olsa da orijinal konumunu koruyan mimari elemanlar, ilerleyen aşamalarda heykeltıraşlık eserlerinin de bulunabileceğini gösteriyor. Kazıların tamamlanmasıyla birlikte alanın ulusal kültür turizmine kazandırılması planlanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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