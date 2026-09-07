Süs Olsun Diye Diktikleri Bitki Koca Adayı İstila Etti: 15 Yıldır Kabusları Oldu

Mücadele ekiplerini ve konunun uzmanlarını en çok zorlayan etkenlerin başında bitkinin sahip olduğu olağanüstü üreme ve yayılma kapasitesi geliyor. Tek bir bitki kökü bile rüzgarın etkisiyle kilometrelerce uzağa rahatlıkla taşınabilen binlerce hafif tohum üretebiliyor. Söz konusu tohumlar yalnızca rüzgarın gücüyle değil, adadaki kara taşıtlarının tekerleklerine, otlayan hayvanların tüylerine ve bölgeyi ziyaret eden turistlerin giysilerine tutunarak yepyeni bölgelere kolayca ulaşıyor.

Sadece bitkinin toprak üstündeki görünen yaprak ve gövdelerini kesip temizlemek sorunu çözmeye yetmiyor. Toprağın altında kalan güçlü kökler kısa sürede yeniden filizlendiği için görevliler ve gönüllüler her bir bitkiyi köküyle birlikte söküyor. Ayrıca çevreye yeniden saçılmasını önlemek amacıyla tohumlu kısımlar büyük bir dikkatle toplanıp özel imha alanlarında bertaraf ediliyor.