Süs Olsun Diye Diktikleri Bitki Koca Adayı İstila Etti: 15 Yıldır Kabusları Oldu
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Kaynak: https://www.sciencedirect.com/science...
İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları topluluğuna ait La Gomera Adası, 15 yılı aşkın süredir kesintisiz devam eden son derece yıkıcı bir ekolojik krizle amansızca mücadele ediyor. Halk arasında 'rabo de gato' yani kedi kuyruğu adıyla bilinen, Türkçede ise 'fıskiye otu' olarak adlandırılan istilacı bitki türü, adanın özgün biyolojik çeşitliliğini ve hassas ekosistemini ciddi şekilde tehdit altına aldı. Tamamen estetik kaygılarla ve peyzaj düzenlemesi amacıyla adaya taşınan bu yabancı tür, zamanla kontrolden çıkarak adanın geniş doğal alanlarına ve koruma altındaki bölgelerine hızla yayıldı.
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Süs olsun diye adaya getirilen yabancı tür kısa sürede kontrolden çıktı
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İstilacı türün yüksek yayılım hızı adadaki hassas ekolojik dengeyi her geçen gün daha fazla zorluyor
Bitkinin hızla kuruyan kısımları ada genelinde yangın riskini önemli ölçüde artırıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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