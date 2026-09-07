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Süs Olsun Diye Diktikleri Bitki Koca Adayı İstila Etti: 15 Yıldır Kabusları Oldu

Süs Olsun Diye Diktikleri Bitki Koca Adayı İstila Etti: 15 Yıldır Kabusları Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 10:14
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İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları topluluğuna ait La Gomera Adası, 15 yılı aşkın süredir kesintisiz devam eden son derece yıkıcı bir ekolojik krizle amansızca mücadele ediyor. Halk arasında 'rabo de gato' yani kedi kuyruğu adıyla bilinen, Türkçede ise 'fıskiye otu' olarak adlandırılan istilacı bitki türü, adanın özgün biyolojik çeşitliliğini ve hassas ekosistemini ciddi şekilde tehdit altına aldı. Tamamen estetik kaygılarla ve peyzaj düzenlemesi amacıyla adaya taşınan bu yabancı tür, zamanla kontrolden çıkarak adanın geniş doğal alanlarına ve koruma altındaki bölgelerine hızla yayıldı.

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Kaynak

Kaynak: https://www.sciencedirect.com/science...
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Süs olsun diye adaya getirilen yabancı tür kısa sürede kontrolden çıktı

Süs olsun diye adaya getirilen yabancı tür kısa sürede kontrolden çıktı

Adaya başlangıçta süs bitkisi olarak ithal edilen fıskiye otu, kısa süre içerisinde yerleştiği özel bahçelerden kaçarak adanın el değmemiş vadilerine, dik yamaçlarına ve el değmemiş coğrafyasına sızmayı başardı. Bölge yönetiminin istilayı tamamen durdurmak adına ayırdığı milyonlarca euroluk dev kamu bütçesine, resmi çevre programlarına ve yürütülen aralıksız saha çalışmalarına rağmen, zararlı otun adanın farklı coğrafi noktalarındaki amansız ilerleyişi henüz engellenemedi.

İstilacı türün yüksek yayılım hızı adadaki hassas ekolojik dengeyi her geçen gün daha fazla zorluyor

İstilacı türün yüksek yayılım hızı adadaki hassas ekolojik dengeyi her geçen gün daha fazla zorluyor

Mücadele ekiplerini ve konunun uzmanlarını en çok zorlayan etkenlerin başında bitkinin sahip olduğu olağanüstü üreme ve yayılma kapasitesi geliyor. Tek bir bitki kökü bile rüzgarın etkisiyle kilometrelerce uzağa rahatlıkla taşınabilen binlerce hafif tohum üretebiliyor. Söz konusu tohumlar yalnızca rüzgarın gücüyle değil, adadaki kara taşıtlarının tekerleklerine, otlayan hayvanların tüylerine ve bölgeyi ziyaret eden turistlerin giysilerine tutunarak yepyeni bölgelere kolayca ulaşıyor.

Sadece bitkinin toprak üstündeki görünen yaprak ve gövdelerini kesip temizlemek sorunu çözmeye yetmiyor. Toprağın altında kalan güçlü kökler kısa sürede yeniden filizlendiği için görevliler ve gönüllüler her bir bitkiyi köküyle birlikte söküyor. Ayrıca çevreye yeniden saçılmasını önlemek amacıyla tohumlu kısımlar büyük bir dikkatle toplanıp özel imha alanlarında bertaraf ediliyor.

Bitkinin hızla kuruyan kısımları ada genelinde yangın riskini önemli ölçüde artırıyor

Bitkinin hızla kuruyan kısımları ada genelinde yangın riskini önemli ölçüde artırıyor

Fıskiye otunun hızla yayılması yerli bitki türlerinin yaşam alanını daraltmakla kalmayıp, adada büyük bir yangın tehlikesi de oluşturuyor. Hızla kuruyan yaprak ve gövdeler son derece kolay tutuşan bir tabaka meydana getirerek olası orman yangınlarının kontrolden çıkmasına zemin hazırlıyor. Besin ve su rekabetinde yerli türleri tamamen baskılayan bu istilacı ot, adanın kendine has zengin florasını köklü bir değişime uğratıyor.

Saha ekipleri temizlik yapılan bölgeleri topraktaki uyuyan tohumlar nedeniyle yıllarca düzenli olarak takip ediyor. La Gomera'da yürütülen bu uzun soluklu çalışma, dışarıdan getirilen türlerin yeni bir ekosisteme yerleştikten sonra kontrol edilmesinin ne kadar güç ve maliyetli bir sürece dönüştüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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