Bu Harita Sizi Eve Değil, Film Setlerine Götürüyor: Dünyaca Ünlü Filmler Mahallenizde Çekilmiş Olabilir!
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Bir filmin hangi şehirde çekildiğini merak etmekle yetinmeyip sahnenin tam olarak nerede çekildiğini görmek isteyenler için dikkat çeken bir internet sitesi bulunuyor. Movie Scene Map, dünyanın dört bir yanındaki film ve dizi çekim noktalarını interaktif bir harita üzerinde bir araya getiriyor.
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Dünyanın dört bir yanındaki film setleri tek bir haritada buluşuyor.
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Siteyi ilginç kılan şey ise arama sisteminin iki farklı şekilde çalışması.
Türkiye'den en dikkat çekici örneklerden biri ise James Bond filmi Skyfall.
İstanbul'un sinema geçmişi Skyfall'dan çok daha eskiye uzanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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