article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Bu Harita Sizi Eve Değil, Film Setlerine Götürüyor: Dünyaca Ünlü Filmler Mahallenizde Çekilmiş Olabilir!

Bu Harita Sizi Eve Değil, Film Setlerine Götürüyor: Dünyaca Ünlü Filmler Mahallenizde Çekilmiş Olabilir!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 09:48 Son Güncelleme: 07.09.2026 - 09:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir filmin hangi şehirde çekildiğini merak etmekle yetinmeyip sahnenin tam olarak nerede çekildiğini görmek isteyenler için dikkat çeken bir internet sitesi bulunuyor. Movie Scene Map, dünyanın dört bir yanındaki film ve dizi çekim noktalarını interaktif bir harita üzerinde bir araya getiriyor.

Detaylar 👇

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın dört bir yanındaki film setleri tek bir haritada buluşuyor.

Dünyanın dört bir yanındaki film setleri tek bir haritada buluşuyor.

Movie Scene Map, sinema ve dizi tutkunlarının filmlerde gördüğü mekanların gerçekte nerede bulunduğunu keşfetmesini sağlayan interaktif bir harita olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar harita üzerinde herhangi bir noktaya tıklayarak o lokasyonda hangi yapımların çekildiğini görebiliyor veya doğrudan bir film aratarak yapımın çekildiği yerleri inceleyebiliyor.

Projenin kendi açıklamasına göre haritada 166 ülkede 15 binden fazla gerçek çekim lokasyonu bulunuyor. Site, sokaklardan tarihi yapılara, kalelerden doğal alanlara kadar farklı kategorilerdeki çekim noktalarını bir araya getiriyor.

Siteyi ilginç kılan şey ise arama sisteminin iki farklı şekilde çalışması.

Siteyi ilginç kılan şey ise arama sisteminin iki farklı şekilde çalışması.

Movie Scene Map'te kullanıcılar yalnızca film adına göre arama yapmak zorunda değil. Belirli bir şehri veya lokasyonu açarak o noktada çekilmiş yapımları da görebiliyor.

Örneğin İstanbul arandığında şehrin farklı noktalarında çekilmiş çok sayıda uluslararası yapım karşınıza çıkıyor. Haritanın Türkiye sayfasında şu anda 99 çekim noktası kayıtlı ve İstanbul, ülkedeki en fazla kayıtlı prodüksiyona sahip şehir olarak gösteriliyor.

Bu da siteyi klasik bir 'film nerede çekildi?' aramasından biraz daha farklı bir noktaya taşıyor. Çünkü kullanıcı önce sevdiği filmi aramak yerine doğrudan yaşadığı şehri aratıp 'Acaba burada hangi filmler çekilmiş?' sorusunun peşine düşebiliyor.

Türkiye'den en dikkat çekici örneklerden biri ise James Bond filmi Skyfall.

Türkiye'den en dikkat çekici örneklerden biri ise James Bond filmi Skyfall.

Türkiye'deki çekim noktaları denildiğinde akla gelen ilk yapımlardan biri şüphesiz Skyfall. Daniel Craig'in James Bond'u canlandırdığı 2012 yapımının önemli bölümleri İstanbul'da çekildi. Filmin açılışındaki aksiyon sekanslarında İstanbul'un tarihi bölgeleri ve Kapalıçarşı kullanıldı; Eminönü Meydanı ve Ayasofya da filmin çekim lokasyonları arasında yer aldı.

Çekimler yalnızca İstanbul'la da sınırlı değildi. Türkiye'deki resmi film çekim platformu Filming in Türkiye, Skyfall için İstanbul'un yanı sıra Adana ve Muğla'nın da çekim yapılan şehirler arasında olduğunu belirtiyor. Adana'daki Varda Köprüsü ise filmin dikkat çeken sahnelerinden biriyle özdeşleşmiş durumda.

Movie Scene Map'in Türkiye verileri de Skyfall'ı ülkede çekilmiş öne çıkan yapımlardan biri olarak listeliyor.

İstanbul'un sinema geçmişi Skyfall'dan çok daha eskiye uzanıyor.

İstanbul'un sinema geçmişi Skyfall'dan çok daha eskiye uzanıyor.

İstanbul'un uluslararası sinemadaki yeri James Bond ile başlamıyor. 1963 yapımı From Russia with Love ve 1999 tarihli The World Is Not Enough gibi başka James Bond filmleri de İstanbul'u çekim noktaları arasında kullandı. Movie Scene Map bu iki yapımı da Türkiye'de çekilmiş öne çıkan filmler arasında gösteriyor.

Üstelik İstanbul'un tarihi yapıları farklı türlerdeki yapımların da ilgisini çekmiş durumda. Ben Affleck'in yönettiği Argo için İstanbul'da Yeni Cami, Ayasofya ve Sultanahmet Camii gibi noktalar kullanıldı. Filmde İstanbul hikayenin farklı bölümlerinde önemli bir görsel arka plan oluşturdu.

Movie Scene Map'i keşfetmek için tıklayın

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın