Bu Harita Sizi Eve Değil, Film Setlerine Götürüyor: Dünyaca Ünlü Filmler Mahallenizde Çekilmiş Olabilir!

Movie Scene Map, sinema ve dizi tutkunlarının filmlerde gördüğü mekanların gerçekte nerede bulunduğunu keşfetmesini sağlayan interaktif bir harita olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar harita üzerinde herhangi bir noktaya tıklayarak o lokasyonda hangi yapımların çekildiğini görebiliyor veya doğrudan bir film aratarak yapımın çekildiği yerleri inceleyebiliyor.

Projenin kendi açıklamasına göre haritada 166 ülkede 15 binden fazla gerçek çekim lokasyonu bulunuyor. Site, sokaklardan tarihi yapılara, kalelerden doğal alanlara kadar farklı kategorilerdeki çekim noktalarını bir araya getiriyor.