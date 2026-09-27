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Venüs Retrosunda Eski Sevgilisinden Haber Alacak 4 Burç! Tam Unuttum Derken Geri Dönüyor

Venüs Retrosunda Eski Sevgilisinden Haber Alacak 4 Burç! Tam Unuttum Derken Geri Dönüyor

burç
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 00:15
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Bir gece yarısı telefon titrer. Ekranda uzun zamandır görmediğiniz bir isim, altında da tek bir kelime: 'Nasılsın?' Belki rehberden silmiş, fotoğrafları arşive kaldırmış, hatta adı geçtiğinde kalbinizin artık hızlanmadığını düşünmüşsünüzdür... Tam da o noktada geri dönmesi ise tesadüf olmayabilir.

Zira aşkın ve ilişkilerin gezegeni Venüs, 3 Ekim'de Akrep burcunda geri harekete başlıyor ve 13 Kasım'a kadar hayatımıza etki edecek. Astrolojide ise bu dönem, kapandığı sanılan defterlerin yeniden açıldığı ve geçmişten gelen isimlerin kapıyı çaldığı bir süreç olarak yorumlanır. 

İşte eski aşkları yeniden gündeme gelecek 4 burç.

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Yengeç

Yengeç

Venüs retrosunda Yengeç burçlarının karşısına, geçmişte hayatında önemli bir yeri olan biri çıkabilir. Bu, uzun zamandır görüşmediği birinden gelen beklenmedik bir mesaj da olabilir, yıllar sonra aynı ortamda karşılaşmak da. Üstelik bu karşılaşma sıradan bir 'Nasılsın?'la kalmayabilir; geçmişte yarım kalan bir konuşma yeniden başlayabilir.

Fakat asıl şaşırtıcı olan, o kişiyi gördüğünde hissedecekleri olacak. Unuttuğunu sandığı bir duygu yeniden ortaya çıkabilir ve geçmişte verdiği bazı kararları sorgulatabilir. 'Bunca zaman geçti, neden hâlâ bunu hissediyorum?' sorusu bu retro boyunca aklını kurcalayabilir.

Burada önemli olan, geçmişten gelen kişiye hemen bir anlam yüklememek. Çünkü özlemek, yeniden birlikte olmak istemekle aynı şey değil. Bu retro Yengeçlere eski bir aşkın peşinden gitmekten çok, o ilişkinin kendilerinde bıraktığı izi fark ettirebilir.

Balık

Balık

Balık için bu retroda öne çıkan şey, geçmişte cevapsız kalan bir soru olacak. Yıllar önce neden bittiğini tam olarak anlayamadığı bir ilişkinin ayrıntısı yeniden karşısına çıkabilir. Eski sevgiliden gelen bir mesaj, ortak bir arkadaşın anlattığı bir gelişme ya da tesadüfen öğrendiği bir bilgi, 'Demek sebebi buymuş' dedirtebilir.

Bu fark ediş ise Balık burçlarının geçmişe bakışını değiştirebilir. O dönemde kendini suçladığı bir konuda sorumluluğun yalnızca kendisinde olmadığını anlayabilir ya da karşı tarafın davranışlarının ardındaki nedeni ilk kez görebilir. Yani bu retro Balıklar için bir aşkı yeniden başlatmaktan çok, eski bir hikayenin eksik parçasını bulmakla ilgili olacak.

Bu nedenle geçmişten gelecek açıklamalar önemli. Her cevabın yeni bir başlangıca dönüşmesi gerekmiyor.

Boğa

Boğa

Boğa burçlarının gündeminde bu retroda bir hesaplaşma var. Eski sevgilisi tekrar hayatına girebilir ancak mesele sadece özlem olmayacak. Geçmişte konuşulmadan bırakılan, üstü örtülen bir konu bu kez yeniden masaya gelebilir. Uzun zamandır ertelenen o hesaplaşma, ansızın alevlenebilir.

Bu, eski sevgiliden gelen bir özür mesajıyla da başlayabilir, ortak bir ortamda yapılan küçük bir göndermeyle de. Yıllardır 'Keşke o zaman söyleseydim' dediği cümleler, bu retroda sonunda söylenme fırsatı bulabilir.

Boğa için kritik nokta, bu konuşmayı kazanılması gereken bir tartışmaya çevirmemek. Asıl soru geçmişte kimin haklı olduğu değil, o kırgınlığın bugün hâlâ bir karşılığının olup olmadığı.

Yay

Yay

Yay burçlarının hikayesi diğer üç burçtan ayrılıyor çünkü geçmişten dönen kişi hiç sevgili olmadığı biri olabilir. Yıllar önce hoşlandığı ama bir türlü başlayamadığı, flörtü yarım kalan ya da 'Acaba o zaman devam etseydik ne olurdu?' dediği biri yeniden karşısına çıkabilir.

Üstelik bu kez şartlar değişmiş durumda. Aradan geçen yıllar hem Yayları hem de o kişiyi başka bir noktaya taşıdı. Eski bir fotoğrafa gelen beğeni ya da uzun zamandır sessiz duran bir sohbetin aniden canlanması, yıllardır zihninin bir köşesinde duran o ihtimali yeniden hatırlatabilir.

Yay için asıl mesele, hiç yaşanmamış bir hikayeye bugün hâlâ aynı anlamı yükleyip yüklemediğini görmek. İletişim yeniden başlarsa, bu kez hayalindeki kişiyi değil, karşısındaki gerçek insanı tanımaya çalışması önemli. Belki gerçekten yeni bir ihtimal doğacak, belki de yıllardır büyüttüğü 'Ya olsaydı?' sorusunun cevabını alacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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