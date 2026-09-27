Venüs Retrosunda Eski Sevgilisinden Haber Alacak 4 Burç! Tam Unuttum Derken Geri Dönüyor
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Bir gece yarısı telefon titrer. Ekranda uzun zamandır görmediğiniz bir isim, altında da tek bir kelime: 'Nasılsın?' Belki rehberden silmiş, fotoğrafları arşive kaldırmış, hatta adı geçtiğinde kalbinizin artık hızlanmadığını düşünmüşsünüzdür... Tam da o noktada geri dönmesi ise tesadüf olmayabilir.
Zira aşkın ve ilişkilerin gezegeni Venüs, 3 Ekim'de Akrep burcunda geri harekete başlıyor ve 13 Kasım'a kadar hayatımıza etki edecek. Astrolojide ise bu dönem, kapandığı sanılan defterlerin yeniden açıldığı ve geçmişten gelen isimlerin kapıyı çaldığı bir süreç olarak yorumlanır.
İşte eski aşkları yeniden gündeme gelecek 4 burç.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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