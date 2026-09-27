Venüs Retrosunda Eski Sevgilisinden Haber Alacak 4 Burç! Tam Unuttum Derken Geri Dönüyor

Venüs retrosunda Yengeç burçlarının karşısına, geçmişte hayatında önemli bir yeri olan biri çıkabilir. Bu, uzun zamandır görüşmediği birinden gelen beklenmedik bir mesaj da olabilir, yıllar sonra aynı ortamda karşılaşmak da. Üstelik bu karşılaşma sıradan bir 'Nasılsın?'la kalmayabilir; geçmişte yarım kalan bir konuşma yeniden başlayabilir.

Fakat asıl şaşırtıcı olan, o kişiyi gördüğünde hissedecekleri olacak. Unuttuğunu sandığı bir duygu yeniden ortaya çıkabilir ve geçmişte verdiği bazı kararları sorgulatabilir. 'Bunca zaman geçti, neden hâlâ bunu hissediyorum?' sorusu bu retro boyunca aklını kurcalayabilir.

Burada önemli olan, geçmişten gelen kişiye hemen bir anlam yüklememek. Çünkü özlemek, yeniden birlikte olmak istemekle aynı şey değil. Bu retro Yengeçlere eski bir aşkın peşinden gitmekten çok, o ilişkinin kendilerinde bıraktığı izi fark ettirebilir.