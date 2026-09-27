"10 Yılımı Verdim" Diyen Feyza Altun Eşinin Mesajlarını İfşa Etti: Aldatıldığını Duyurdu!

Altun, Instagram hesabından saatler boyunca peş peşe yaptığı paylaşımlarda İlker Sungurlar'a ait olduğunu belirttiği özel mesajları takipçileriyle paylaştı. İlk paylaşımlarında isim vermeden aşk acısı çeken birinin hemen ardından hayatına başka birini almasını sorgulayan Altun, takipçilerine 'Aşk acısı çekerken birini bulunca ona yara bandı mı diyoruz, oyuncak mı diyoruz?' diye sordu. Ardından takipçilerinden gelen 'harcanacak', 'maske', 'çöp poşeti', 'ağrı kesici' ve 'yedek lastik' gibi cevapları paylaşmaya başladı. Fakat hikayeler ilerledikçe Altun'un neden bu soruyu sorduğu da ortaya çıktı.

Paylaştığı mesajların İlker Sungurlar'a ait olduğunu belirten Altun, eşinin yaklaşık iki aydır başka bir kadınla görüştüğünü öne sürdü. Bir mesajın üzerine 'Bir karı bulmuş, 2 ay olmuş. Bana diyor ki ben yoluma bakmadım. Bir de hala beni ikna etmeye çalışıyor' notunu düştü. Altun'un paylaştığı başka bir ekran görüntüsünde karşı tarafın 'Kimseyle değilim, işteyim' dediği görülüyordu. Feyza Altun ise bu mesajın üzerine: 'Beni böyle böyle iki ay kandırdı, ben de inandım. O sıradaki görüşmelerimizden bahsetmiyorum bile.' diye yazdı. Paylaşımlar bununla da kalmadı.

Altun'un yayınladığı başka bir mesajda karşı tarafın kendisine 'Sen kalamazsın, sen benimle hep yaşayacaksın. Birlikte ya da ayrıyken fark etmez' dediği görülüyordu. Altun ise bu sözlere oldukça sert bir şekilde karşılık verdi ve Sungurlar'ın kendisini hayatında tutmaya çalışırken başka biriyle ilişki yaşadığını öne sürdü. Saatler süren paylaşımların sonunda ise ilişkinin geldiği noktayı eski bir fotoğrafları üzerinden duyurdu. İlker Sungurlar'la öpüştükleri bir kareyi paylaşan Feyza Altun: 'On yılımı verdiğim, her şeyden çok sevdiğim adam ilişkimizi böyle bitirdi dostlar. Üstelik beni hiç sevmediğini söylemiş. Böylece bitti.' ifadelerini kullandı. Ardından kendi fotoğrafını paylaşarak 'Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz' notunu düştü.

Feyza Altun, yaklaşık 10 yıla yayılan ve defalarca ayrılık ile barışmaya sahne olan ilişkisinin bu kez sona erdiğini duyururken, aldatıldığını öne sürdü ve eşine ait olduğunu söylediği mesajları açıkça ifşa etti. Altun'un paylaşımları oldukça uzun ve çok sayıda ekran görüntüsünden oluşuyor. Olayın seyrini ortaya koyan bölümleri aktardık; Feyza Altun'un peş peşe yaptığı paylaşımların tamamını kendi Instagram hesabından izleyebilirsiniz.

İlker Sungurlar cephesinden ise Altun'un ortaya attığı aldatılma iddialarına ilişkin şu ana kadar kamuoyuna yansıyan bir açıklama bulunmuyor.