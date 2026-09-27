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"10 Yılımı Verdim" Diyen Feyza Altun Eşinin Mesajlarını İfşa Etti: Aldatıldığını Duyurdu!

"10 Yılımı Verdim" Diyen Feyza Altun Eşinin Mesajlarını İfşa Etti: Aldatıldığını Duyurdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.09.2026 - 23:42
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Feyza Altun, özel hayatıyla ilgili yaptığı peş peşe paylaşımlarla gündeme oturdu. Yıllardır İlker Sungurlar'la bir ayrılıp bir barıştığı ilişkisini gözlerden uzak yaşamayan Altun, bu kez oldukça ağır iddialarla ortaya çıktı. 

Eşine ait olduğunu belirttiği mesajları Instagram hesabından peş peşe ifşa eden ünlü avukat, iki aydır kandırıldığını ve Sungurlar'ın hayatında başka bir kadın olduğunu öne sürdü. Geçmişte boşanıp yeniden bir araya gelen çiftin yaklaşık 10 yıllık ilişkisine göndermede bulunan Altun, “On yılımı verdiğim, her şeyden çok sevdiğim adam ilişkimizi böyle bitirdi” dedi. 

Buyurun, yıllardır gelgitleriyle gündeme gelen ilişkinin nasıl bu noktaya geldiğine beraber bakalım.

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Feyza Altun'u yıllardır yalnızca hukukçu kimliğiyle değil, yaptığı açıklamalar ve özel hayatıyla da yakından tanıyoruz.

Feyza Altun'u yıllardır yalnızca hukukçu kimliğiyle değil, yaptığı açıklamalar ve özel hayatıyla da yakından tanıyoruz.

1987 doğumlu Feyza Altun, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra avukatlık kariyerine başladı. Zaman içerisinde televizyon programlarında yaptığı yorumlar, sosyal medyada gündemdeki konulara verdiği tepkiler ve tartışma yaratan çıkışlarıyla geniş bir kitle tarafından tanınan isimlerden biri haline geldi. Kendisinin gündemden hiç uzak kalmayan başlıklarından biri de özel hayatı oldu.

Altun'un İlker Sungurlar'la ilişkisi yaklaşık 10 yıl öncesine dayanıyor. Hukuk eğitimi alan ve iş dünyasında faaliyet gösteren Sungurlar'la uzun süre sevgili kalan Altun, daha sonra yaptığı açıklamalarda ilişkilerinin en başından beri pek de düz bir çizgide ilerlemediğini anlatmıştı. İkili yaklaşık altı yıllık birlikteliğin ardından 2021 yılında nikah masasına oturdu. Nikahlarını dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı.

Ancak evlilikleri de sevgililik dönemleri gibi ayrılıkların ve barışmaların yaşandığı bir sürece dönüştü. Öyle ki Feyza Altun, daha sonra İlker Sungurlar'la ilişkisini anlatırken sevgililik döneminde defalarca ayrılıp yeniden bir araya geldiklerini söyleyecek, ilişkileri için 'Anlatsam roman olur' ifadesini kullanacaktı.

Evlilikten sonra da bu gelgitler sona ermedi.

Üstelik Feyza Altun, evliliğinin yolunda gitmediğini daha önce açık açık anlatmıştı.

Üstelik Feyza Altun, evliliğinin yolunda gitmediğini daha önce açık açık anlatmıştı.

2023 yılında Feyza Altun'un İlker Sungurlar'ı Instagram'da takipten çıkarması çiftin boşanacağı iddialarını beraberinde getirmişti. Altun, o dönem sessiz kalmak yerine ilişkilerinde gerçekten sorunlar olduğunu doğruladı.

Eşiyle kavga ettiklerinde birbirlerini sosyal medyada takipten çıkardıklarını söyleyen Altun, 'Evlilikte sorunlar oluyor, eşikteyiz. Umarım sorunlarımızı çözeriz' sözleriyle ilişkilerinin kritik bir dönemden geçtiğini anlatmıştı. Ancak o sorunlar çözülemedi ve çift boşandı. Hikaye burada da bitmedi.

Yaklaşık altı ay ayrı kalan Feyza Altun ve İlker Sungurlar daha sonra yeniden bir araya geldi. Çift, 2024 yılında birlikte verdikleri röportajda barışmalarının detaylarını anlatırken ilişkilerinde 'ikinci baharı' yaşadıklarını söylüyordu. Hatta Altun, ilk tanıştıkları yerde yeniden karşılaştıklarını ve ilişkilerine bir şans daha verdiklerini anlatmış; ikili yeniden evlenmek istediklerini de açıklamıştı.

Yani bugün karşımızda olan hikaye birkaç aylık bir evliliğin ani sonundan ibaret değil. Yıllara yayılan bir sevgililik, defalarca yaşanan ayrılıklar ve barışmalar, evlilik, boşanma ve ardından gelen yeni bir başlangıç var.

Feyza Altun'un son paylaşımlarındaki '10 yılımı verdim' sözünü bu kadar ağırlaştıran da tam olarak bu geçmiş.

Fakat Feyza Altun'un son paylaşımlarına bakılırsa bu kez ilişkinin bitme nedeni çok daha farklı.

Fakat Feyza Altun'un son paylaşımlarına bakılırsa bu kez ilişkinin bitme nedeni çok daha farklı.

Altun, Instagram hesabından saatler boyunca peş peşe yaptığı paylaşımlarda İlker Sungurlar'a ait olduğunu belirttiği özel mesajları takipçileriyle paylaştı. İlk paylaşımlarında isim vermeden aşk acısı çeken birinin hemen ardından hayatına başka birini almasını sorgulayan Altun, takipçilerine 'Aşk acısı çekerken birini bulunca ona yara bandı mı diyoruz, oyuncak mı diyoruz?' diye sordu. Ardından takipçilerinden gelen 'harcanacak', 'maske', 'çöp poşeti', 'ağrı kesici' ve 'yedek lastik' gibi cevapları paylaşmaya başladı. Fakat hikayeler ilerledikçe Altun'un neden bu soruyu sorduğu da ortaya çıktı.

Paylaştığı mesajların İlker Sungurlar'a ait olduğunu belirten Altun, eşinin yaklaşık iki aydır başka bir kadınla görüştüğünü öne sürdü. Bir mesajın üzerine 'Bir karı bulmuş, 2 ay olmuş. Bana diyor ki ben yoluma bakmadım. Bir de hala beni ikna etmeye çalışıyor' notunu düştü. Altun'un paylaştığı başka bir ekran görüntüsünde karşı tarafın 'Kimseyle değilim, işteyim' dediği görülüyordu. Feyza Altun ise bu mesajın üzerine: 'Beni böyle böyle iki ay kandırdı, ben de inandım. O sıradaki görüşmelerimizden bahsetmiyorum bile.' diye yazdı. Paylaşımlar bununla da kalmadı.

Altun'un yayınladığı başka bir mesajda karşı tarafın kendisine 'Sen kalamazsın, sen benimle hep yaşayacaksın. Birlikte ya da ayrıyken fark etmez' dediği görülüyordu. Altun ise bu sözlere oldukça sert bir şekilde karşılık verdi ve Sungurlar'ın kendisini hayatında tutmaya çalışırken başka biriyle ilişki yaşadığını öne sürdü. Saatler süren paylaşımların sonunda ise ilişkinin geldiği noktayı eski bir fotoğrafları üzerinden duyurdu. İlker Sungurlar'la öpüştükleri bir kareyi paylaşan Feyza Altun: 'On yılımı verdiğim, her şeyden çok sevdiğim adam ilişkimizi böyle bitirdi dostlar. Üstelik beni hiç sevmediğini söylemiş. Böylece bitti.' ifadelerini kullandı. Ardından kendi fotoğrafını paylaşarak 'Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz' notunu düştü.

Feyza Altun, yaklaşık 10 yıla yayılan ve defalarca ayrılık ile barışmaya sahne olan ilişkisinin bu kez sona erdiğini duyururken, aldatıldığını öne sürdü ve eşine ait olduğunu söylediği mesajları açıkça ifşa etti. Altun'un paylaşımları oldukça uzun ve çok sayıda ekran görüntüsünden oluşuyor. Olayın seyrini ortaya koyan bölümleri aktardık; Feyza Altun'un peş peşe yaptığı paylaşımların tamamını kendi Instagram hesabından izleyebilirsiniz.

İlker Sungurlar cephesinden ise Altun'un ortaya attığı aldatılma iddialarına ilişkin şu ana kadar kamuoyuna yansıyan bir açıklama bulunmuyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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