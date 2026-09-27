Sinan Akçıl Sahneye Davet Ettiği Hulusi Akar'ın Yanlışlıkla Ağzına Vurdu

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Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen Bifest coşkulu anlara sahne oldu. Festivalde sahneye çıkanlar arasında Sinan Akçıl da vardı. Organizasyonun en çok konuşulan olayı Sinan Akçıl'ın sahnesinde yaşandı.
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ı sahneye davet etti. Şarkının coşkusuna kapıldığı sırada talihsiz bir an yaşandı. İkilinin yaşadığı kaza sosyal medyada gündem oldu.
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Talihsiz kaza!
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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