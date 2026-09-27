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Sinan Akçıl Sahneye Davet Ettiği Hulusi Akar'ın Yanlışlıkla Ağzına Vurdu

Sinan Akçıl Sahneye Davet Ettiği Hulusi Akar'ın Yanlışlıkla Ağzına Vurdu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.09.2026 - 11:37

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Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen Bifest coşkulu anlara sahne oldu. Festivalde sahneye çıkanlar arasında Sinan Akçıl da vardı. Organizasyonun en çok konuşulan olayı Sinan Akçıl'ın sahnesinde yaşandı. 

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl  TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ı sahneye davet etti. Şarkının coşkusuna kapıldığı sırada talihsiz bir an yaşandı. İkilinin yaşadığı kaza sosyal medyada gündem oldu.

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Talihsiz kaza!

Talihsiz kaza!

İkilinin sahnede bir araya geldiği sırada hiç hesapta olmayan küçük bir kaza meydana geldi. Sinan Akçıl, dans esnasında yanlışlıkla eliyle Hulusi Akar'ın yüzüne çarptı.

Aksiliğin hemen ardından neye uğradığını şaşıran Sinan Akçıl, durumun farkına varır varmaz vakit kaybetmeden Hulusi Akar’a yaklaşarak kendisinden özür diledi. Yaşanan bu talihsiz ama bir o kadar da samimi anlar çevredeki kameralar tarafından anbean kaydedildi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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