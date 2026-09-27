Sinan Akçıl Sahneye Davet Ettiği Hulusi Akar'ın Yanlışlıkla Ağzına Vurdu

İkilinin sahnede bir araya geldiği sırada hiç hesapta olmayan küçük bir kaza meydana geldi. Sinan Akçıl, dans esnasında yanlışlıkla eliyle Hulusi Akar'ın yüzüne çarptı.

Aksiliğin hemen ardından neye uğradığını şaşıran Sinan Akçıl, durumun farkına varır varmaz vakit kaybetmeden Hulusi Akar’a yaklaşarak kendisinden özür diledi. Yaşanan bu talihsiz ama bir o kadar da samimi anlar çevredeki kameralar tarafından anbean kaydedildi.