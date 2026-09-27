Sanayi Ustaları Uyardı: Arabaya Biner Binmez Bu Ayarı Açmak Motora Zarar Veriyor

Motoru çalıştırdıktan sonra emniyet kemerini takıp aynaları ayarlamak için geçen kısa süre, motor yağının kritik parçalara ulaşması için yeterli oluyor. Üreticilerin çoğu da yaklaşık 30 saniye sonra sakin bir şekilde yola çıkmayı öneriyor. Karbüratörlü eski otomobillerde ise 2-3 dakika beklemek hâlâ faydalı olabiliyor.

Uzun süre rölantide beklemek ise yakıtı boşa harcıyor, havaya daha fazla zararlı gaz salınmasına yol açıyor ve motor parçalarını zorlayarak erken aşınmaya neden olabiliyor.