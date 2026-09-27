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Sanayi Ustaları Uyardı: Arabaya Biner Binmez Bu Ayarı Açmak Motora Zarar Veriyor

Sanayi Ustaları Uyardı: Arabaya Biner Binmez Bu Ayarı Açmak Motora Zarar Veriyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.09.2026 - 11:59
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Sabah aceleyle arabaya binip motoru çalıştırıyor, klimayı ya da kaloriferi sonuna kadar açıyor ve hemen yola koyuluyorsunuz. Bu rutinde motoru asıl zorlayan şey ise soğukken ondan hemen yüksek performans istemek.

İşte ilk dakikalarda dikkat edilmesi gerekenler...

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Motorun ilk dakikalarında sert gaz vermek aşınmayı artırabiliyor.

Motorun ilk dakikalarında sert gaz vermek aşınmayı artırabiliyor.

Soğuk havada motor yağı ve şanzımandaki sıvılar da soğuk olduğu için parçalar arasındaki sürtünme artıyor. Bu yüzden motor ısınana kadar ani hızlanmalardan kaçınmak ve aracı sakin kullanmak gerekiyor.

Sakin sürüş yalnızca aşınmayı azaltmıyor, motorun daha hızlı ısınmasını da sağlıyor.

Modern otomobillerde motoru dakikalarca rölantide ısıtmaya gerek yok.

Modern otomobillerde motoru dakikalarca rölantide ısıtmaya gerek yok.

Motoru çalıştırdıktan sonra emniyet kemerini takıp aynaları ayarlamak için geçen kısa süre, motor yağının kritik parçalara ulaşması için yeterli oluyor. Üreticilerin çoğu da yaklaşık 30 saniye sonra sakin bir şekilde yola çıkmayı öneriyor. Karbüratörlü eski otomobillerde ise 2-3 dakika beklemek hâlâ faydalı olabiliyor.

Uzun süre rölantide beklemek ise yakıtı boşa harcıyor, havaya daha fazla zararlı gaz salınmasına yol açıyor ve motor parçalarını zorlayarak erken aşınmaya neden olabiliyor.

Kaloriferi, buğu çözücüyü ve koltuk ısıtmasını ihtiyaca göre kullanmak yeterli.

Kaloriferi, buğu çözücüyü ve koltuk ısıtmasını ihtiyaca göre kullanmak yeterli.

Motor, sürüş sırasında rölantide beklerken olduğundan daha hızlı ısındığı için kalorifer de daha erken ısıtmaya başlıyor. Koltuk ısıtması, cam buğu çözücü ve kalorifer fanı ek enerji harcadığından, koltuk ısıtması ile buğu çözücüyü gerekenden fazla kullanmamak öneriliyor.

Araç soğuk sabahlarda çalışmakta zorlanıyorsa marşa üst üste basmak yerine birkaç dakika bekleyip akünün toparlanmasına fırsat vermek işe yarayabiliyor. Kısacası motoru çalıştırın, kemerinizi takın ve ilk kilometrelerde gaza yüklenmeden sakin bir şekilde yola çıkın.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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