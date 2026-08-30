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Araç Sahiplerine Uyarı Yapıldı: Multimedya Ekranınız Üzerinden Aracınız Ele Geçirilebilir

Araç Sahiplerine Uyarı Yapıldı: Multimedya Ekranınız Üzerinden Aracınız Ele Geçirilebilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2026 - 17:33
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Otomobillerin multimedya sistemlerini hedef alan yeni bir siber saldırı yöntemi ortaya çıktı. Sürücülerin herhangi bir hata yapmasına gerek kalmadan, araçlara gelen sistem güncellemeleri üzerinden zararlı yazılımlar yüklenebiliyor. Uzmanlar ise olağan dışı veri kullanımı ve sistemde yaşanan donmalara karşı araç sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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Android tabanlı araç içi multimedya sistemleri hedef halinde.

Android tabanlı araç içi multimedya sistemleri hedef halinde.

Bağlantılı otomobil teknolojilerinin yaygınlaşması, araçları siber tehditlere karşı daha savunmasız hale getiriyor. Siber güvenlik şirketi Kaspersky’nin tespit ettiği yeni saldırı yöntemi de Android tabanlı araç içi multimedya sistemlerinin hedef alınabildiğini gösterdi.

Söz konusu yöntemde sürücülerin şüpheli bir bağlantıya tıklaması veya güvenilir olmayan bir dosya indirmesi gerekmiyor. Zararlı yazılım, aracın normal ve yasal güncelleme süreci kullanılarak sisteme sızabiliyor. Bu durum, otomobillerde yazılım tabanlı güvenlik risklerinin geldiği yeni boyutu gözler önüne seriyor.

Güncelleme görünümünde gelen tehlike.

Güncelleme görünümünde gelen tehlike.

Saldırı yönteminde siber saldırganların, araç sisteminde bulunan meşru güncelleme uygulaması “TWCore”un iletişim kanalını istismar ettiği belirlendi. Üreticinin sunucularını taklit eden saldırganlar, önce “JarService” isimli yükleyiciyi sisteme gönderiyor, ardından birden fazla aşamadan oluşan zararlı yazılım modüllerini araca aktarıyor.

Bilişim Uzmanı Osman Demircan ise Upstream Security verilerine dikkat çekerek otomobillerdeki siber olayların yüzde 92’sinin uzaktan ve fiziksel erişim gerektirmeden gerçekleştirildiğini belirtti. Demircan, saldırının sürücünün herhangi bir işlem veya hatası olmadan, aracın arka planda çalışan OTA (uzaktan yazılım güncelleme) sistemi üzerinden gerçekleştirilebildiğini ifade etti.

Belirtiler neler?

Belirtiler neler?

Uzmanlar, siber saldırıya maruz kalan araçlarda sistem kaynaklarının kullanıcının fark edemeyeceği şekilde tüketilebildiğini belirterek, sürücülerin bazı belirtilere karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Multimedya ekranında açıklanamayan yavaşlamalar, sistemin kendiliğinden yeniden başlaması ve normalin üzerinde internet veri kullanımı, olası saldırının önemli göstergeleri arasında sayılıyor.

Osman Demircan, aracın internet bağlantısının sahibinin bilgisi dışında bir proxy ağı olarak kullanılabileceği uyarısında bulundu. Araç park halindeyken olağan dışı veri trafiği görülmesi, multimedya ekranında şüpheli reklamların ortaya çıkması veya donanımın normalden fazla ısınması halinde siber saldırı ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Sonradan takılan ekranlara ve ev ağına dikkat edilmesi gerekiyor.

Sonradan takılan ekranlara ve ev ağına dikkat edilmesi gerekiyor.

Uzmanlar, piyasada bulunan markasız ve düşük maliyetli Android tabanlı multimedya sistemlerinin güncellemeler konusunda yetersiz kalmasının ciddi siber güvenlik riskleri oluşturabileceğini belirtiyor. Yeni araç satın alırken araç siber güvenliğini düzenleyen UN R155 ile yazılım güncelleme süreçlerini kapsayan UN R156 standartlarına uygunluğun kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.

Uzmanlara göre araca eşleştirilen akıllı telefonlardaki rehber, arama geçmişi ve benzeri kişisel veriler de saldırılardan etkilenebilir. Ayrıca evin Wi-Fi ağına bağlı şekilde park edilen bir otomobilin, aynı yerel ağa bağlı diğer cihazlara ulaşmak amacıyla saldırganlar tarafından bir geçiş noktası olarak kullanılabileceği uyarısı yapılıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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