Araç Sahiplerine Uyarı Yapıldı: Multimedya Ekranınız Üzerinden Aracınız Ele Geçirilebilir

Uzmanlar, piyasada bulunan markasız ve düşük maliyetli Android tabanlı multimedya sistemlerinin güncellemeler konusunda yetersiz kalmasının ciddi siber güvenlik riskleri oluşturabileceğini belirtiyor. Yeni araç satın alırken araç siber güvenliğini düzenleyen UN R155 ile yazılım güncelleme süreçlerini kapsayan UN R156 standartlarına uygunluğun kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.

Uzmanlara göre araca eşleştirilen akıllı telefonlardaki rehber, arama geçmişi ve benzeri kişisel veriler de saldırılardan etkilenebilir. Ayrıca evin Wi-Fi ağına bağlı şekilde park edilen bir otomobilin, aynı yerel ağa bağlı diğer cihazlara ulaşmak amacıyla saldırganlar tarafından bir geçiş noktası olarak kullanılabileceği uyarısı yapılıyor.