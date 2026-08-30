Araç Sahiplerine Uyarı Yapıldı: Multimedya Ekranınız Üzerinden Aracınız Ele Geçirilebilir
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Otomobillerin multimedya sistemlerini hedef alan yeni bir siber saldırı yöntemi ortaya çıktı. Sürücülerin herhangi bir hata yapmasına gerek kalmadan, araçlara gelen sistem güncellemeleri üzerinden zararlı yazılımlar yüklenebiliyor. Uzmanlar ise olağan dışı veri kullanımı ve sistemde yaşanan donmalara karşı araç sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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Android tabanlı araç içi multimedya sistemleri hedef halinde.
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Güncelleme görünümünde gelen tehlike.
Belirtiler neler?
Sonradan takılan ekranlara ve ev ağına dikkat edilmesi gerekiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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