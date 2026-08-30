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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, Trafik Kazası Sonrası Yoğun Bakıma Alındı

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, Trafik Kazası Sonrası Yoğun Bakıma Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2026 - 16:18
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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, Göztepe karşılaşmasının ardından bulunduğu İzmir’de trafik kazası geçirdi. Yaya olduğu sırada bir aracın çarpmasıyla ağır yaralanan Bahçetepe, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

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Tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Süper Lig’deki Göztepe karşılaşmasının ardından İzmir’de bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, trafik kazası geçirdi. Bahçetepe’ye bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandığı öğrenildi.

Kazanın ardından sağlık ekipleri tarafından Çeşme Devlet Hastanesi’ne götürülen Bahçetepe, buradaki ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen Galatasaraylı yöneticinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Durumunun stabil olduğu duyuruldu.

Durumunun stabil olduğu duyuruldu.

Sağlık durumu yakından takip edilen Bora Bahçetepe’nin beyin kanamasının yanı sıra diz ekleminde kırık tespit edildiği öğrenildi. Galatasaraylı yöneticinin hastanedeki tedavisinin doktorların gözetiminde sürdüğü belirtildi.

Galatasaray Kulübü de Bahçetepe’nin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı. Göztepe karşılaşmasının ardından İzmir’de geçirdiği trafik kazası nedeniyle hastanede tedavi gören Bahçetepe’nin durumunun stabil olduğu bildirildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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