Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, Trafik Kazası Sonrası Yoğun Bakıma Alındı
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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, Göztepe karşılaşmasının ardından bulunduğu İzmir’de trafik kazası geçirdi. Yaya olduğu sırada bir aracın çarpmasıyla ağır yaralanan Bahçetepe, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.
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Tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
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Durumunun stabil olduğu duyuruldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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