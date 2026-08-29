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Dünyanın 155 Ülkesiyle Birlikte İstanbul'un da En Havalı Semti Seçildi

Dünyanın 155 Ülkesiyle Birlikte İstanbul'un da En Havalı Semti Seçildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.08.2026 - 17:21
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Dünyanın 155 kentindeki “en havalı mahalleleri” listeleyen Brooklyn Of, İstanbul için Yeldeğirmeni’ni seçti. Rehberde bağımsız kültürü, küçük esnafı, sokak sanatı ve yerel mekânlarıyla dikkat çeken semt; Moda, Balat ve Karaköy gibi İstanbul’un popüler bölgelerini geride bıraktı.

Kaynak - GazeteOksijen

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Zirveyi Yeldeğirmeni aldı.

Zirveyi Yeldeğirmeni aldı.

İstanbul’un “en havalı mahallesi” olarak Kadıköy’deki Yeldeğirmeni seçildi. Dünyanın 155 kentindeki mahalleleri mercek altına alan seyahat yayını Brooklyn Of, İstanbul değerlendirmesinde tercihini Yeldeğirmeni’nden yana kullandı.

Rehber, seçimlerini büyük zincirlerden ve sponsorlu içeriklerden bağımsız şekilde, yerel araştırmaların yanı sıra bölgenin kültürünü ve trendlerini şekillendiren kişilerin görüşlerine dayanarak yapıyor.

Brooklyn Of’un kurucusu Per Stenius, İstanbul’daki değerlendirmede Yeldeğirmeni’nin Moda, Balat ve Karaköy gibi güçlü alternatifleri geride bıraktığını aktardı. Stenius, Moda’nın daha yeşil ve oturmuş yapısıyla, Balat’ın tarihi dokusuyla, Karaköy’ün ise daha lüks ve yüksek bütçeli seçenekleriyle öne çıktığını belirterek, tüm bu özelliklere rağmen seçimin Yeldeğirmeni olduğunu ifade etti.

Sokak sanatı kültürü seçimde etkili oldu.

Sokak sanatı kültürü seçimde etkili oldu.

Yeldeğirmeni’nin öne çıkmasında semtin güçlü sokak sanatı kültürü belirleyici oldu. Rehberde, mahallede 60’tan fazla mural bulunduğu ve bu eserlerin Yeldeğirmeni’ni Türkiye’nin dikkat çeken açık hava sanat alanlarından biri haline getirdiği vurgulandı.

Semtin bu kimliğinin oluşmasında, Kadıköy’de 2012 yılında başlayan Mural-İST Festivali de önemli bir rol oynadı. Farklı ülkelerden sanatçıların katılımıyla sonraki yıllarda da devam eden festival, Yeldeğirmeni’nin duvarlarını çok sayıda büyük ölçekli çalışmayla buluşturdu.

Brooklyn Of’un değerlendirmesinde sokak sanatının yanı sıra semtteki üçüncü nesil kahveciler, bağımsız restoranlar ve küçük işletmeler de öne çıkarıldı. Eski demiryolu çalışanları için inşa edilen konutlarla uluslararası sanatçıların imzasını taşıyan duvar resimlerinin aynı sokaklarda buluşması, Yeldeğirmeni’nin kendine özgü mahalle dokusunun önemli bir parçası olarak gösterildi.

Rehbere göre Yeldeğirmeni; yaratıcı atmosferi, bağımsız kafe ve restoranları, tasarım odaklı otelleri ve küçük işletmeleriyle İstanbul’un diğer popüler semtlerinden ayrılıyor. Brooklyn Of’un 155 şehir için hazırladığı seçkide yerel kültür ve bağımsız işletmeler ön planda tutulurken, İstanbul’un temsilcisi olarak Yeldeğirmeni’nin özellikle sokak sanatı ve özgün mahalle kültürüyle öne çıktığı belirtildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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