Dünyanın 155 Ülkesiyle Birlikte İstanbul'un da En Havalı Semti Seçildi
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Dünyanın 155 kentindeki “en havalı mahalleleri” listeleyen Brooklyn Of, İstanbul için Yeldeğirmeni’ni seçti. Rehberde bağımsız kültürü, küçük esnafı, sokak sanatı ve yerel mekânlarıyla dikkat çeken semt; Moda, Balat ve Karaköy gibi İstanbul’un popüler bölgelerini geride bıraktı.
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Zirveyi Yeldeğirmeni aldı.
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Sokak sanatı kültürü seçimde etkili oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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